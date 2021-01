Nació Benicio, el hijo de Agostina Scioli: “Atravesados por todos los miedos de padres primerizos”

Agostina y Hernán tenían previsto casarse, pero lo suspendieron por la pandemia

Agostina Scioli, la conductora del canal de noticias C5N, se convirtió en mamá con el nacimiento de Benicio el miércoles 13 de enero en la clínica Suizo Argentina. En su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora dio detalles del nacimiento de su primer bebé a sus cientos de seguidores: “De madrugada, solos por la pandemia, fuimos a recibirte con papá . Atravesados por todos los miedos de padres primerizos pero con la felicidad de saber que había llegado el momento de conocerte”.

Además, en la red social publicó una tierna imagen del bebé, fruto de su relación con Hernán, su actual pareja que se desempeña como piloto aeronáutico. “En la clínica Suizo Argentina @swissmedicalgroup nos esperaba un gran equipo que nos supo contener en este recorrido. Gracias a mi obstetra @dra_karinafraga , y a mi partera @vanesa.partera por el profesionalismo, pero sobre todo por la calidez humana”, agregó la hija de José “Pepe” Scioli y sobrina de Daniel Scioli.

La primera foto de Benicio, el hijo de Agostina Scioli

Cuando comenzó la cuarentena, Agostina ya no pudo seguir trabajando de manera presencial en el canal de noticias ya que al estar embarazada era considerada persona de riesgo. Debió pasar la gestación en su departamento de Vicente López y aprovechó para estar activa en las redes sociales y concretar algunos proyectos que había dejado por falta de tiempo.

La periodista y su novio tenían previsto casarse a finales de abril, sin embargo por la pandemia decidieron posponerlo para más adelante. Más allá de que sus planes de formalizar la relación no se concretaron, se sorprendieron al enterarse de que Agostina estaba embarazada de Benicio al comienzo de la cuarentena. Fue un cambio de planes que no esperaban, pero que los unió todavía más como pareja.

Agostina Scioli vivió un embarazo atípico por la pandemia

“Veníamos buscándolo hace tiempo pero sin apuros, si venía, venía. ¡Y vino en la pandemia! Al principio tuve mucho miedo, era esa época en la que no había nadie en la calle y muy poco se sabía del contagio con las embarazadas”, dijo Scioli, muy emocionada. “Fue muy atípico tener que ir a hacerme los estudios y las ecografías sola, no poder elegir el obstetra... Es cierto que también hubo cosas positivas, como que hay otra conexión con tu pareja y el embarazo se disfruta de otra manera. En definitiva la pandemia te separa o te une, y en nuestro caso nos terminó por unir definitivamente”, agregó en una entrevista con la revista Caras.

Agostina y Hernán se conocieron hace tres años en su supermercado de Olivos, sin imaginarse que unos años después nacería su primer hijo. Apenas lo vio, la conductora quedó impactada: “Me llamó la atención la manera de acercarse esa vez en el super, después me escribió, fuimos a cenar y ahí empecé a conocerlo. Lo elegí porque es una persona que sabe lo que quiere, que va para adelante y no se conforma. Es un apasionado de lo que hace y eso es fundamental, porque yo soy igual con mi trabajo. Tiene una profesión con mucha adrenalina, sin días ni horarios, y en eso también nos parecemos. No le gusta la exposición y tenemos una buena dinámica de pareja”.





