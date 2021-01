La angustia de Nicole Neumann por estar separada de sus hijas, de viaje con Cubero: “Quiero que vuelvan conmigo”

Nicole Neumann y Fabián Cubero parecen no encontrar la paz. Si bien hace ya cuatro años que no están en pareja, los continuos conflictos por la crianza de sus hijas parecen no tener fin. En esta oportunidad, todo se originó por el viaje que su ex y Mica Viciconte emprendieron junto a sus hijas a México.

En relación a esto, en la emisión del martes de Nosotros a la Mañana, Karina Iavícoli le consultó a la modelo si era cierto que se enteró de que Siena, Alegra e Indiana estaban en ese país una vez que ya se había concretado el viaje. La modelo no confirmó ni desmintió la información, pero sí dejó en claro que no sabe la fecha exacta en que sus hijas salieron del país. “Creería que el 3, el 4 (de enero)”, indicó. “¿Cómo ‘creería’? ¿Vos me estás diciendo que no sabías cuándo se iban tus hijas?”, retrucó Iavícoli, pero Nicole no quiso ahondar en detalles. “No entremos...”, pidió, y agregó: “Yo no voy a contestar nada. Todo lo que esté fuera de cómo tiene que ser lo están llevando los abogados, como corresponde”.

En este sentido, Mica Viciconte publicó una romántica foto de la pareja en la noche caribeña, en uno de los patios del lujoso hotel all inclusive en el que se hospedaron. “Así estamos”, escribió la ex Combate en referencia a la felicidad que sienten por estos días. Y agregó un contundente mensaje. “Sin molestar a nadie”, enfatizó. Inevitablemente, muchos vincularon este posteo a las versiones que indican que el ex futbolista se llevó a sus hijas de vacaciones al exterior sin avisarle a a madre de sus hijas.

El posteo de Mica Viciconte

Ahora, Nicole fue más allá y este jueves manifestó su preocupación ante la suba de contagios de coronavirus en el mundo. Si bien tanto ella como sus hijas ya tuvieron la enfermedad, la posibilidad de un recontagio la asusta. A punto de que las niñas retornen al país, Karina Iavícoli aprovechó la ocasión para consultarle: “Ahora que vuelven tus hijas de viaje, ¿cómo vas a hacer?”, a lo que la rubia respondió: “Se tuvieron que hacer el PCR para ir y dieron negativas. Ellas no tienen tanta información porque son chiquitas, pero si querés volver al país lo tenés que hacer dentro de las 72 horas previas a que te subas al avión”.

Ante esta situación, Sandra Borghi le expresó que sus hijas tendrán que hacer la cuarentena al regresar a la Argentina, por lo que le consultó si la harán con ella o con Cubero. Acto seguido, la modelo respondió: “No sé, yo quiero que vuelvan conmigo. Pero la lógica dice que tendrían que quedarse con él, pero bueno…”, expresó angustiada.

Cabe recordar que en agosto, la modelo dio positivo de coronavirus, aunque fue asintomática. “Realmente pensé que me iba a dar negativo por cómo soy con los cuidados. Traté de calmarme y les dije a las chicas ‘pongamos la mente en positivo y sigamos tomando todos los cuidados’”, relató en ese momento en el ciclo que conduce el Pollo Álvarez.

Cuando se enteró de su diagnóstico se comunicó con su ex marido, Fabián Cubero, para que se enterara por ella y no por los medios, y aseguró que le dijo que las puertas de su casa estaban abiertas para que pudiera ir a ver a sus hijas. “Es lo que hubiera querido yo si hubiera pasado al revés. Yo hubiera querido estar al lado de mis hijas”, dijo y evitó revelar cuál fue la respuesta que le dio Cubero al rechazar su propuesta.





