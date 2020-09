Ernestina Pais, sobre la cuarentena de Jimena Barón: “Ella se pone de novia y yo ni me animo a verme con alguien”

La cuarentena de Jimena Barón no escatimó en sorpresas para su corazón. El aislamiento obligatorio en la Argentina la encontró soltera, acompañada por su hijo, Morrison, quien iba y venía de su casa a la de su padre, Daniel Osvaldo. Como en un momento el pequeño decidió quedarse en el hogar del futbolista, ella decidió acompañarlo e instalarse allí. Y si bien la cantante nunca confirmó que había apostado nuevamente al amor con su ex, los posteos que ambos realizaban en sus respectivas redes sociales no dejaban mucho lugar a la imaginación.

Lo cierto es que de un día para el otro ella se fue de la casa de Osvaldo y dejó de realizar publicaciones en su cuenta en Instagram (algo que hacía con regularidad). Su último posteo fue el 13 de julio. Sin embargo, la soltería no duró mucho: a principios de septiembre comenzaron a circular imágenes suyas con un joven, que en un principio se pensaba que era otro ex suyo, Mauro Caiazza, aunque recientemente se confirmó que se trata del conductor Tucu López.

Las pruebas que confirman el romance entre Jimena Barón y el Tucu López (Video: América)

Ahora bien, este sábado Ernestina Pais brindó una entrevista a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por Radio La Once Diez, y se refirió a su situación sentimental en estas circunstancias tan particulares que están viviendo todos. Con mucho humor, dijo que le gustaría tener la cuarentena de Jimena Barón.

La periodista aseguró que dedica gran parte de su tiempo a la administración del restaurante que tiene en Recoleta. En primer lugar, por lo que se sabe: la difícil realidad que vive todo el rubro gastronómico por la pandemia del coronavirus. En segundo, lo más importante: murió su socia y ella debe hacerse cargo de tareas que antes no manejaba.

“Perdí a una socia del restaurante. Fue un ACV, producto de la angustia por la presión de tener que llevar adelante el lugar. Son 32 empleados en un lugar histórico de Buenos Aires”, explicó la periodista y actriz.

Por estos días, Ernestina Pais se dedica a la crianza de su hijo, la administración de su restaurante y ensayar para su obra teatral

Más allá de la cuestión laboral, dijo que está abocada a la crianza de su hijo de 16 años que, al igual que todos los jóvenes de su edad, asiste al colegio a través de clases por Zoom: “Es muy complejo. Encima, viste que de golpe escribe la maestra que no entrega el trabajo, que está atrasado en tal materia. Y tengo a cargo a mi madre. En este momento, siento que lo que tengo a nivel corazón es mi familia . No sé, me pegó por apegarme a mi gente”.

En ese sentido, al ser consultada si está enamorada de alguien, bromeó: “Estoy sola porque, primero, me agarró la cuarentena sola. Te digo, envidio la cuarentena de Jimena Barón. ¿Entendés que se pone de novia en cuarentena? Yo no me animo ni a verme con nadie . ¡Por Dios! Dame esa cuarentena”.

Por otro lado, Ernestina se está preparando para volver a ponerse en su faceta de actriz con el regreso de la obra El show de la menopausia, el 11 de octubre. Por streaming, claro. Compartirá elenco con Ana Acosta, Marta González, Emilia Mazer y Claribel Medina. “Ensayamos como locas. Al principio me costó mucho porque, al ser una obra de tanto gag uno tras otro, el Zoom no te permite esa velocidad de los ensayos. Entonces recuerdo que costaba, pero cada vez sale mejor”, señaló al respecto.

