El régimen de Venezuela impidió el ingreso de una delegación del Partido Popular de España para presenciar las elecciones

Cayetana Álvarez de Toledo denunció que el régimen de Venezuela impidió el ingreso de su delegación

El régimen de Nicolás Maduro impidió este viernes el ingreso de una delegación de parlamentarios del Partido Popular de España, que asistían bajo invitación del candidato opositor Edmundo González Urrutia y su compañera, María Corina Machado, para acompañar a los millones de ciudadanos en las elecciones de este domingo.

“Me acaban de comunicar que la delegación del PP formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro”, indicó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y exigió su “inmediata liberación”, así como que “el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin”.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores europeo indicaron que el cónsul general del país en Caracas estaba esperándolos en el aeropuerto “para facilitarles lo que necesitaran”.

Núñez Feijóo exigió la liberación inmediata del grupo, que acabó siendo deportado (Europa Press)

El grupo está compuesto por los parlamentarios Esteban González Pons, Miguel Tellado, Macarena Montesinos, Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo, junto con el presidente de la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Juanjo Matarí; y el portavoz designado por el Grupo Popular, Alfonso Serrano, entre otros.

Poco después de conocerse el suceso, Álvarez de Toledo publicó un video en sus redes sociales en el que denunció el accionar del Palacio de Miraflores y narró lo sucedido. “El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país, no permitirnos la entrada, con argumentos espurios y absurdos”, comenzó diciendo.

A continuación, sin embargo, alentó a los venezolanos a seguir con fuerza y no bajar los brazos en la recta final, a pesar de no poder estar con ellos este 28 de julio. “Quiero transmitir toda la fuerza y toda la esperanza a los millones de venezolanos que en estos últimos meses se han movilizado de manera heroica, histórica, luchando por la libertad y la democracia en su país (...) No tengan miedo, vayan masivamente a votar este domingo para que este país abra las puertas y las ventanas para ser esa nación libre que tiene todo el derecho a ser”, dijo.

Asimismo, comentó que se comunicó con Machado y le transmitió “el afecto y la fuerza de millones de españoles y demócratas de todo el mundo”.

El PP ratificó su compromiso con la lucha del pueblo y prometió acompañar a la oposición este domingo, aunque sea desde lejos (AP)

Por su parte, Núñez Feijóo también dijo estar en contacto con la líder de Vente Venezuela y ratificó su compromiso con la lucha del pueblo. “Los demócratas venezolanos valoran que estemos a su lado, pese a las amenazas, para desnudar a la tiranía de Maduro ante el mundo. Es el régimen quien tiene miedo: saben que el espíritu democrático del pueblo venezolano es imparable”, escribió en un mensaje.

También, la abogada defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, compartió un video en el que se ve al grupo antes de ser enviado de regreso a España, compartiendo su preocupación por lo ocurrido. “Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática a acompañar el proceso electoral del domingo y nos vamos, ya no con la sospecha sino con el temor fundado, de que el domingo vaya a haber un golpe de Estado, de que la elección que se va a producir el domingo esté amañada. Esperamos que el pueblo venezolano se levante con tal fuerza que la resistencia establecida por el régimen sea vencida”, se escucha en el video.

A continuación, el mensaje indica que no se les permitió contacto con el embajador español en el país ni con los jefes de los comandos de observación, quedando “a merced de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

El régimen de Venezuela impidió el ingreso de una delegación del Partido Popular de España para presenciar las elecciones

Desde el Gobierno español informaron que su prohibición de ingreso se debe a que las autoridades de Venezuela habían denegado la autorización tanto del PP como de la comisión del Senado en calidad de misión de observación electoral. Es por ello que, añadieron desde el oficialismo, “todos los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje”.

No obstante, el inconveniente se produjo horas después de que Núñez Feijóo escribiera en sus redes sociales que los comicios deben ser “libres y justos”, manifestando su respaldo a la “oposición democrática”, y a la par que otro vuelo con ex mandatarios latinoamericanos tuvo inconvenientes para llegar a Caracas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció que un vuelo de Copa Airlines con los ex presidentes y ex vicepresidentes del Grupo Libertad y Democracia, que participarían como observadores electorales en los comicios del domingo, no tenía autorización para despegar por parte del Palacio de Miraflores.

También desde el avión, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, ex presidente de Bolivia, denunció que “el régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los ex presidentes y la vicepresidenta Ramírez”. “Casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela... al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora”, sentenció a continuación.

Impidieron despegar de Panamá a un vuelo con ex presidentes que iban a Venezuela para observar las elecciones

De inmediato, la Cancillería panameña citó al Palacio Bolívar a la representante de la Misión Diplomática de Venezuela en el país y, horas más tarde, tras finalmente producirse el desembarco de los ex mandatarios, se levantaron los impedimentos.

“El Ministro de Transporte de Venezuela asegura que, a partir de este momento, no habrá ningún impedimento para los vuelos de Copa en ambas direcciones. Estamos analizando este incidente con mucho detenimiento”, indicaron en un mensaje.

(Con información de EFE)