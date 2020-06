“A mí no me enoja que sean de Recoleta. ¡Amo Recoleta! Me molesta y me da envidia no poder hacerlo yo por colaborar con el sistema sanitario. De hecho en mi próxima vida voy a ser una viuda nazi de Recoleta”, agregó Granados sobre la clara postura que tiene contra quienes rompen el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo.