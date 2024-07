Los looks de Lady Gaga y Céline Dion para la inauguración de los Juegos Olímpicos

Lady Gaga y Céline Dion, eligieron looks distintos para cada una de las presentaciones en la inauguración de los Juegos Olímpicos Crédito: Reuters

El espectáculo a orillas del Sena dejó asombrado al mundo entero. La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, congregó a numerosas figuras del ámbito deportivo y político, además de presentar actuaciones de artistas destacados. Sin dudas, las presentaciones de Celine Dion y Lady Gaga llamaron la atención de los espectadores de todo el mundo.

Cada una de ellas eligió un look distinto que no pasó desapercibido. En uno de los intervalos del desfile de las delegaciones por el río Sena, tras el paso de la embarcación argentina, se presentó el primer número musical de la tarde-noche en París con la aparición de Lady Gaga.

Lady Rouge

Lady Gaga interpretó “Mon truc en plume” de Zizi Jeanmaire, una canción emblemática del music-hall francés. Allí se la vio con un traje negro y acompañada de bailarines que agitaban plumeros rosados.

Lady Gaga y un body negro, de escote palabra de honor con ajuste en la cintura y guantes largos REUTERS/Amanda Perobelli

“Me conmueve mucho haber recibido la propuesta del Comité Olímpico para cantar una canción francesa tan especial, una canción en honor a los franceses y su increíble historia artística”, expresó la cantante y actriz estadounidense de 38 años.

Gaga lució un sofisticado body negro, de escote palabra de honor, ajuste en la cintura y corte peplum en el bajo, adornado con plumas y guantes largos.

La cantante Lady Gaga y los artistas son vistos antes de la ceremonia de apertura de la ceremonia de París 2024. REUTERS/Bernadett Szabo IMÁGENES TPX DEL DÍA

Llevó una falda negra en la cintura y los guantes le llegaban hasta los codos. La también actriz, lució un adorno en la cabeza, también realizado con plumas.

Sin dudas evocó el estilo del cabaret Moulin Rouge.

El regreso glamoroso de Céline

Céline cantó Edith Piaf - Hymne à l’amour y fue ovacionada en este regreso

En diciembre de 2022, la cantante Céline Dion reveló en un video que padece el Síndrome de la Persona Rígida (SPS), un trastorno neurológico que le provoca espasmos musculares. Esta condición obligó a posponer algunas de sus presentaciones.

Si hay algo que distingue a Céline Dion, además de su extraordinaria voz, es su impecable gusto por la moda y los audaces diseños que ha lucido a lo largo de los años.

Este regreso fue como tenían que ser: bien arriba y cuidando cada detalle. Tanto en sus conciertos como en los desfiles de alta costura, Dion ha mostrado que es un verdadero ícono de la moda.

Dion demostró que sigue siendo un ícono de la moda y para su regreso eligió un vestido largo con mangas e incrustaciones brillantes

“Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No me detendré”, prometió Céline Dion con la voz entrecortada en el tráiler del documental que acaba de lanzar y que muestra una de las etapas más críticas de su vida.

Ahora, para esta presentación, donde cantó Edith Piaf - Hymne à l’amour, la artista impactó con su look. La cantante canadiense eligió un atuendo compuesto por un vestido largo con mangas e incrustaciones brillantes, complementado con una capa de caída elegante y unos vistosos flecos en las mangas.

Optó por un estilo sobrio en su cabello: lo llevó recogido. Para el maquillaje, lució un delineado en los ojos y sombras terracota. Para los labios, eligió el color rosa.

La actuación esperada de Dion tuvo lugar al pie de la Torre Eiffel, después de la ceremonia de encendido del pebetero olímpico.