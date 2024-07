Con Zidane y Nadal como protagonistas, así fue el encendido del pebetero en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París

Zinedine Zidane le pasó la antorcha olímpica a Rafa Nadal en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvieron este viernes su fiesta de inauguración con el tradicional desfile de las delegaciones, que se presentaron a bordo embarcaciones navegando por el río Sena ante la mirada de más de 300 mil espectadores distribuidos por las inmediaciones de la capital francesa, pero el momento más esperado fue el encendido del pebetero, en manos de Teddy Riner y Marie-José Pérec, quienes apoyaron la antorcha en el Jardín de las Tullerías.

Al comienzo de la ceremonia se presentó un video promocional que protagonizó el ex futbolista y director técnico francés, Zinedine Zidane, portando la antorcha olímpica. Durante la fiesta, el objeto más preciado de los Juegos Olímpicos fue recorriendo algunos de los tramos de la ciudad en manos de un hombre enmascarado.

Luego del izamiento de la bandera olímpica, el misterioso sujeto relevó la antorcha olímpica a Zidane, quien se la pasó al tenista Rafael Nadal. El español se subió a un barco en el que se encontraban la tenista estadounidense Serena Williams, la gimnasta rumana Nadia Comaneci y el atleta estadounidense Carl Lewis. Todos portaron la antorcha en el último tramo hacia el pebetero.

Una vez que la embarcación llegó a destino tras el recorrido por el río Sena con los atletas, la antorcha olímpica pasó a manos de la ex tenista francesa Amélie Mauresmo, quien al trote le cedió el elemento al ex basquetbolista Tony Parker, quien brilló en la NBA junto a Manu Ginóbili. A ellos se les fueron sumando más estrellas del deporte hasta que Teddy Riner y Marie-José Pérec encendieron el pebetero, que se encontraba atado a un globo gigante que sobrevoló el cielo parisino.

La llama olímpica sobrevuela el cielo de París. Impresionante ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Francia (REUTERS/Jeremy Lee)

El cierre de la fiesta inaugural culminó con la emblemática Torre Eiffel de fondo y la cantante Celine Dion, quien interpretó la la célebre obra de Édith Piaf, Hymne à l’amour (Himno al amor). La aparición de la artista canadiense fue emotivo, dado a que volvió a subirse a un escenario tras un año y medio de ausencias debido a una enfermedad.

La famosa antorcha olímpica fue atravesando el territorio francés a lo largo de dos meses por más de 10.000 personas, y hoy cruzó la villa donde se alojan los atletas, situada entre la localidad de Saint-Denis y la vecina Saint-Ouen, antes de ser transportada rumbo al Estadio Olímpico y al Centro Acuático, a pocos kilómetros de distancia.

Algunas de las figuras del deporte que participaron del relevo de la antorcha olímpica fueron, entre los hombres: Charles Leclerc (Piloto de F1), Arsene Wenger (ex entrenador del Arsenal y el Mónaco), Antoine Dupont (jugador de rugby francés), Shaun White (skater y snowboarder estadounidense, triple campeón olímpico) y Tony Parker (ex jugador de baloncesto francés). Entre las figuras femeninas encontramos a: Megan Rapinoe (ex futbolista estadounidense, doble medallista olímpica), Sue Bird (ex jugadora de baloncesto estadounidense, quíntuple medallista de oro olímpica) y Perrine Laffont (esquiadora francesa, campeona olímpica).

“El arribo de la llama olímpica al país anfitrión es un momento icónico de cada edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, describe el sitio oficial de los JJ.OO. Antes de encender el pebetero en la ceremonia de apertura, la antorcha es transportada por diversos portadores por todo el país hasta la ciudad anfitriona. En París 2024, la llama recorrió todas las regiones de Francia en un relevo épico que comenzó en abril de este año y tuvo 69 etapas hasta llegar a la última posta.

Teddy Riner y Marie-Jose Perec encendieron el pebetero olímpico en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 (REUTERS/Claudia Greco)

Símbolo de unidad y paz, la antorcha difunde el espíritu de los Juegos Olímpicos en su recorrido por Francia, marcando el inicio de las celebraciones. Para los Juegos de París 2024, el relevo de la antorcha duró unos tres meses, pero el proceso de selección de los participantes y de muchos de los implicados comenzó en septiembre de 2023.

LA HISTORIA DE LA ANTORCHA OLÍMPICA

Antes de cada edición de los Juegos Olímpicos, la llama olímpica se enciende con los rayos del sol dentro de las ruinas de la antigua Olimpia, en una ceremonia que tiende un puente hacia el espíritu de los antiguos Juegos Olímpicos. Para París 2024, la llama viajó de Grecia a Francia en barco, de acuerdo con el principio de sostenibilidad que guía todas las acciones del Comité Organizador de París, especialmente en lo que respecta al Relevo de la Antorcha.

Para llegar al mayor número posible de comunidades francesas, el Relevo de la Antorcha recorrió numerosas regiones y territorios de ultramar (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Polinesia Francesa, Reunión y Nueva Caledonia). No hace falta ser muy conocido para presentarse como candidato a llevar la antorcha, ya que los criterios de selección buscan identificar a personas que hayan hecho algo inspirador. Además, los criterios de selección están diseñados para ser inclusivos, con especial atención a la igualdad de género y a las personas con discapacidad.

El relevo ofreció una oportunidad única para poner de relieve las regiones de Francia, su patrimonio y sus características. Estas ciudades, pueblos y lugares emblemáticos se beneficiarán de la atención que generen los Juegos para darse a conocer al mundo. El Relevo de la Antorcha también pretende celebrar el papel del deporte en la sociedad. Los clubes deportivos participarán en los relevos de grupo, al igual que las ciudades anfitrionas etiquetadas como “Terre de Jeux 2024″, muy implicadas en la promoción del deporte en la vida de las personas.

La estrella de la selección de handball de Francia, Nikola Karabatic, exhibe la antorcha olímpica en la Plaza de la República (REUTERS/Benoit Tessier)

TODOS LOS LUGARES POR DONDE PASÓ LA LLAMA OLÍMPICA:

8 de mayo - Marseille

9 de mayo - Marseille

10 de mayo - Var, Toulon

11 de mayo - Alpes de Haute Provence, Manosque

12 de mayo - Bouches du Rhone, Arles

13 de mayo - Millau, Sète, Montpellier, Montpellier

14 de mayo - Corse, Bastia

15 de mayo - Pyrénées Orientales, Perpignan

16 de mayo - Aude, Carcassonne

17 de mayo - Haute Garonne, Toulouse

18 de mayo - Gers, Auch

19 de mayo - Hautes-Pyrénées, Tarbes

20 de mayo - Pyrénées Atlantiques, Pau

22 de mayo - Dordogne, Périgueux

23 de mayo - Bordeaux et le Libournais, Bordeaux

24 de mayo - Charente, Angoulême

25 de mayo - Vienne, Grand Poitiers, Futuroscope

27 de mayo - Indre, Châteauroux

28 de mayo - Maine et Loire, Angers

29 de mayo - Mayenne, Laval

30 de mayo - Calvados, Caen

31 de mayo - Manche, Le Mont Saint Michel

1 de junio - Ille et Vilaine, Rennes

2 de junio - Deux Sèvres, Niort

4 de junio - Vendée, Les Sables d’Olonne

5 de junio - Entre Loire et Atlantique, La Baule-Escoublac

6 de junio - Morbihan, Vannes

7 de junio - Finistère, Brest

9 de junio - Guyane, Cayenne

11 de junio - Nouvelle Calédonie

12 de junio - La Réunion, Saint-Denis

13 de junio - Polynésie Française, Papeete

15 de junio - Guadeloupe, Baie-Mahault

17 de junio - Martinique, Fort-de-France

18 de junio - Alpes Maritimes, Nice

19 de junio - Vaucluse, Avignon

20 de junio - Drôme, Valence

21 de junio - Vichy

22 de junio - Loire, Saint-Étienne

23 de junio - Haute-Savoie, Chamonix Mont Blanc

25 de junio - Doubs, Besançon

26 de junio - Collectivité Européenne d’Alsace, Strasbourg

27 de junio - Moselle, Metz

28 de junio - Haute-Marne, Saint-Dizier

29 de junio - Meuse, Verdun

30 de junio - Marne, Reims

2 de julio - Nord, Lille

3 de julio - Pas de Calais, Lens-Liévin

4 de julio - Somme, Amiens

5 de julio - Seine Maritime, Le Havre

6 de julio - Eure, Vernon

7 de julio - Chartres, Chartres

8 de julio - Loir et Cher, Blois

10 de julio - Loiret, Orléans

11 de julio - Yonne, Auxerre

12 de julio - Côte d’Or, Dijon

13 de julio - Aube, Troyes

14 de julio - Paris

15 de julio - Paris, Paris

17 de julio - Aisne, Saint-Quentin

18 de julio - Oise, Beauvais

19 de julio - Val d’Oise, Soisy-sous-Montmorency

20 de julio - Seine et Marne, Meaux

21 de julio - Val de Marne, Créteil

22 de julio - Essonne, Évry Courcouronnes

23 de julio - Yvelines, Versailles

24 de julio - Hauts de Seine, Nanterre

25 de julio - Seine-Saint-Denis

26 de julio - Seine-Saint-Denis et Paris, Paris