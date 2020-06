—Es rarísimo. Con Sofía, desde que nació, nos la pusieron delante... ¿viste que todo el mundo dice: “Ay, el día más feliz de mi vida”? Nosotros nos miramos y dijimos: “¡Rajemos, Emilio!”. Me vi papá al mes. No lo podía creer. Me daba pudor, miedo. El día que me diga “papá”, no sé qué va a pasar. Era todo tan orgánico. Cumplí 48 años, era el momento justo, no me debo nada, estoy para ella y cuando me canso... “¡Jodete! Otra cosa no hay”. Sofía me activó. Sino, ni en pedo. Me quedaba en Chaca (por Chacarita) a fondo.