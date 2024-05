Crece la interna en Bolivia: Luis Arce llamó a refundar el MAS y a restarle poder a Evo Morales

El presidente de Bolivia, Luis Arce. EFE/ Miguel Gutiérrez

En el marco del Congreso celebrado en El Alto para elegir al líder del MAS, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha abogado por la refundación del partido Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en un acto multitudinario en el que ha defendido sin citarlo la necesidad de restar peso político a su antecesor, Evo Morales.

“El pueblo es sabio, el pueblo sabe que este instrumento político no puede quedar en manos de una persona, sino de todo el pueblo boliviano organizado en sus organizaciones sociales”, declaró el jefe de Estado en alusión a Morales y sus seguidores, que pretenden el “control permanente” de este instrumento “parido por las organizaciones sociales”.

Arce criticó en particular que los diputados afines al ex presidente funcionen en alianza con las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea Legislativa para bloquear créditos destinados a proyectos de desarrollo productivo, económico y sociales. Así, está bloqueada la aprobación de más de 640 millones de dólares.

“Tenemos que derrotar la guerra híbrida y el bloqueo económico. Llamamos por lo tanto en este congreso, hermanas y hermanos, a la unidad del movimiento popular, de las organizaciones sociales y de nuestro instrumento político”, planteó durante el acto.

Los asistentes han coreado el nombre del presidente: “¡Lucho, amigo, el pueblo está contigo!” durante un congreso que busca renovar a la dirección que en estos momentos lidera Evo Morales. En la cita han estado presentes representantes de organizaciones sindicales, minería, petróleo, construcción o transporte

El ex presidente boliviano Evo Morales (EFE/ Jorge Abrego)

“CULTO A LA PERSONALIDAD”

Por su parte, el vicepresidente David Choquehuanca, ha criticado sin citar a Morales a quienes sucumben al “culto a la personalidad” y ha comparado estas políticas con lo “practicado en la Alemania nazi”.

“Necesitamos líderes apegados a la verdad, líderes honestos, líderes que produzcan respeto (...), que no impongan, que respeten las decisiones de las bases, que no roben, que no mientan, que no dividan, que amen a su pueblo y no a la silla”, ha planteado.

Para Choquehuanca, “en algunos líderes políticos prevalece el culto a la personalidad, y el culto a la personalidad es una práctica colonial; es la renuncia al respeto mutuo; es una renuncia a la reflexión mutua”. “Cuando existe culto a la personalidad, prevalece la imposición de lo que piensa el líder; todos tienen que pensar como le conviene al caudillo, donde todos piensan igual, nadie piensa”, ha añadido.

El vicepresidente ha apuntado que “el líder, cuando prevalece este culto a la personalidad, no quiere que el pueblo piense”. “Eso es lo que quiere el líder autoritario, que nuestros pueblos no piensen. Quieren descerebrar y quitar el pensamiento del pueblo. Quiere que todos repitan sus imposiciones. Persigue, encarcela la libertad de pensamiento y algunos fanáticos no comprende nada, acatan hombres y acatan órdenes sin pensar, renuncian voluntariamente al poder de pensar y le otorgan ese poder a su caudillo, a su líder. Es un fenómeno practicado en la Alemania nazi”, ha sentenciado.

El evento, que culminará este domingo 5 de mayo, cuenta con la observación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una orden de una sala constitucional porque el ente electoral había declinado su participación al encontrar varias anomalías en la convocatoria. El TSE respondió que esa orden judicial es una “injerencia” a sus funciones pero informó que cumplirá el dictamen para respetar “el orden constitucional”.

La realización de este encuentro generó un fuerte malestar en los seguidores de Morales, quien condenó la convocatoria porque la considera “ilegal” luego de que celebrara su propio Congreso en 2023 -donde fue ratificado como líder del MAS y designado candidato presidencial para las próximas elecciones- pero éste fuera anulado por el TSE, que solicitó la realización de una nueva cumbre.

(Con información de Europa Press)