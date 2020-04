Y luego llegó otra consulta sobre el niño. “¿Toro también te pide que hagas todo con él, o sea, rato para mamá no existe?”. “¿Hasta bañarnos ?”, respondió Juana con una divertida foto. Y agregó: “Siento que es muy difícil para ellos tenernos en casa y poder entender que a veces necesitamos ‘un espacio sin ellos’. O sea estar, pero no estar disponibles para ellos no es opción”.