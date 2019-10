Otro de los documentales nominados fue For the Children by the Children. Producido por Denegri junto a Alain Maiki, Jaime Cardona, Henry Zakka y el director de la Hassenfeld Foundation, Alan Hassenfeld, este documental fue seleccionado para competir en la terna Human Interest: Program Special y se centra en las protestas juveniles en los Estados Unidos para pedir por una ley de control de armas luego de la masacre de Parkland, en el sur del Estado de Florida, y que cobró más impulso este año, tras los atentados contra comunidades hispanas en los Estados de California, Texas y Florida.