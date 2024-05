Por el auge de bandas criminales chilenas, un alguacil de California pidió que se quite a Chile del programa de exención de visas

El ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, señaló sin embargo que esta cifra de bandas chilenas operando en Estados Unidos sería "exagerada".

(Desde Santiago, Chile) Este fin de semana, el alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard (Republicano), cifró en al menos 100 las bandas chilenas que se dedican al “turismo delictual” en Estados Unidos y pidió al presidente Joe Biden retirar a Chile del programa de exención de visas conocido como Visa Waiver.

Bouchard aseguró que dichos grupos han asaltado aproximadamente 50 casas en Oakland en los últimos meses, robando cerca de USD 1 millón en especies y dinero en efectivo.

Los delincuentes no son ningunos advenedizos: usan ropa de tipo camuflaje, vigilan las casas durante semanas, bloquean electrónicamente los sistemas de alarma y al parecer no tienen muchos problemas para abrir las cajas fuertes.

El año pasado, la policía arrestó a tres chilenos por varios hurtos en viviendas en la ciudad de Bloomfield, mientras otros cuatro fueron detenidos por robos a mano armada en joyerías: todos ellos se encontraban en Estados Unidos gracias al citado programa de exención de visas.

Desde el 2014, Chile es el único país latinoamericano que forma parte del Visa Waiver. Esta permite a sus ciudadanos entrar a EEUU por concepto de turismo, negocios o tránsito durante un máximo de 90 días sin portar una visa, pero sí con una autorización de viaje electrónica.

Reacciones en Chile

Las reacciones no se hicieron esperar y desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el PPD Raúl Soto aseguró que es “absolutamente comprensible la preocupación de Estados Unidos, y Chile debe garantizar el buen uso de la Visa Waiver para mantener este beneficio. No es posible que delincuentes lo utilicen para ir a delinquir a ese país y dejar mal puesto el nombre de Chile”, según consigna una nota de Cooperativa.

“Creo que se está haciendo un buen trabajo colaborativo entre ambos países y sus instituciones para mejorar los sistemas de filtro, y a partir de allí, garantizar que en el futuro esto no se va a volver a repetir, pero hay que poner el pie en el acelerador para empezar a ver resultados pronto”, advirtió el diputado oficialista.

El también diputado Tomás de Rementería (PS) matizó que “los países son soberanos para decidir a qué ciudadanos extranjeros le otorgan visa. En eso, Chile cumple la normativa que se le solicita, y creo que tenemos que seguir avanzando en eso, en seguir otorgando información y colaborando”.

El UDI Juan Manuel Fuenzalida señaló que “todas estas bandas delictuales que están operando en EE.UU. podría poner en jaque este beneficio que tenemos con la Waiver. Yo espero que más que tomar la decisión de eliminar la Waiver, se ataque a esas bandas criminales y se aplique todo el rigor de la ley respecto de estos delincuentes, para así no afectar al resto de los chilenos decentes que utilizan mucho esta herramienta, no solamente con fines turísticos, sino que también laborales y de negocios”.

Cabe destacar que el año pasado, la Cancillería chileno aseguró que la continuidad de Chile en el programa no estaba en riesgo, pues el país colabora de forma “permanente” con las autoridades estadounidenses.

“Una exageración”

Sin embargo, desde otros sectores políticos hicieron ver que los cuestionamientos que han surgido podrían deberse también al periodo de campaña en curso en Estados Unidos.

“Nosotros hemos hecho el intercambio de información que pidió Estados Unidos, y ellos pueden revisar esa información y decidir a quién le dan la exención y a quien no se la dan. Por lo tanto, no se ve cuál es el problema”, aseguró el senador socialista y ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza.

Según Insulza, la acusación del alguacil de Oakland de “100 bandas es absolutamente exagerado y tiene que ver con algunas campañas de algunos congresistas Republicanos, que están bastante dedicados a los temas de los extranjeros indeseables que entran a los Estados Unidos y exageran mucho”.