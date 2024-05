Del look de Julián Álvarez a la actitud de Grealish: la fiesta del Manchester City tras el título terminó con un jugador expulsado de un bar

Los futbolistas festejaron el título del Manchester City

El Manchester City, comandado por Pep Guardiola, aseguró su sexto título de la Premier League en siete temporadas tras una contundente victoria de 3-1 contra el West Ham. Phil Foden brilló con dos goles tempraneros y Rodri consolidó la victoria, mientras que Kudus marcó el único gol del equipo rival. El triunfo no solo trajo la alegría al conjunto celeste, sino que dejó al Arsenal abatido en su lucha por la liga.

Después del partido, las celebraciones no se hicieron esperar. Los jugadores del City, encabezados por Jack Grealish y Erling Haaland, extendieron la fiesta hasta la madrugada del lunes. Tras celebrar en el vestuario, el epicentro de la celebración se trasladó al restaurante griego Fenix, donde los futbolistas y sus parejas disfrutaron de una noche de festejos que se prolongó hasta las 5 am, según indicaron medios británicos como The Sun y The Mirror.

Entre los asistentes se encontraba el argentino Julián Álvarez, acompañado por su novia Emilia Ferrero, según se pudo ver a través de una foto que publicó la cuenta de Instagram Mancitywags. La Araña llegó elegantemente vestido con un traje gris y una remera blanca. También estuvieron presentes Phil Foden y su novia Rebecca Cooke, así como las parejas del joven talento Rico Lewis y del mismo Pep Guardiola.

Jack Grealish se destacó como el alma de la fiesta, vistiendo un traje de Gucci valorado en 2300 euros, acorde con su papel de embajador de la marca, y compartiendo un video en su cuenta oficial en el que cantaba “Unwritten” de Natasha Bedingfield con amigos. Su intención era clara: disfrutar de la celebración al máximo con sus compañeros y amigos.

redes sociales

Otro que aprovechó al máximo la noche fue Matheus Nunes, quien disfrutó tomando una copa con sus más cercanos, entre ellos Rodri, uno de los pilares del equipo. Las celebraciones en Fenix culminaron con la salida de los jugadores a las 5 de la mañana, algunos de ellos, como el propio mediopcampista español y la estrella belga Kevin De Bruyne, mostrando signos del intenso festejo.

Sin embargo, en medio de la alegría en la noche de celebraciones del Manchester City, hubo tiempo para que se produjera un polémico episodio según informó SplasNews.com y recogió Daily Mail, el cual tuvo como protagonista al tercer arquero Scott Carson, quien habría sido expulsado del restaurante a las 4 am por la seguridad tras intentar pelear con uno de los asistentes.

En una foto que circula en Internet se pudo ver al futbolista de 38 años saliendo del bar con las manos en los bolsillos y acompañado por un grupo de personas.

El Manchester City no solo celebró un título, sino la consolidación de un dominio casi absoluto en la Premier League bajo la dirección de Pep Guardiola, cuyo liderazgo y visión han llevado al equipo a la cima del fútbol inglés año tras año. El técnico catalán, pieza clave del éxito del cojunto citiezens, lanzó unas declaraciones que dieron de qué hablar tras la consagración.

“La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Ya hablé con el club y le dije que por ahora quiero quedarme”, reconoció en diálogo con Sky Sports, y agregó: “Estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos, pero llevo ocho o nueve años aquí… Veremos, tenemos tiempo para hablar la próxima temporada porque tengo que ver a los jugadores también, ver si me siguen, nos siguen, por muchas razones. Me quedaré y durante la temporada hablaremos cuando esté tranquilo”.

“Tengo contrato, estoy aquí y sigo disfrutando. En algunos momentos estoy un poco cansado, pero en otros los amo, y después dije ‘OK, estamos aquí’, sentenció el ex entrenador del Barcelona y Bayern Múnich, que tiene contrato con el club hasta el 2025 y planea cumplirlos.

Haaland acudió al bar Fenix para festejar con sus compañeros

Grealish comenzó a festejar en el vestuario

Nunes también compartió imágenes del festejo