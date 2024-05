El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio confirmó su presencia en el Pacto de Mayo

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

A pocos días del sábado 25 de mayo, y sin una confirmación oficial del encuentro en Córdoba para el denominado “Pacto de Mayo”, el jefe de Estado, Javier Milei, sumó respaldo desde la provincia de Entre Ríos. Es que el gobernador Rogelio Frigerio aseguró su presencia en el cónclave, allí o “donde lo plantee el Presidente”.

En el marco del acto por la reactivación de la obra pública en suelo entrerriano, el mandatario provincial se pronunció sobre la necesidad de llegar a un acuerdo sobre los diez puntos clave que plantea el Gobierno nacional. “Si finalmente se hace, vamos a estar ahí. El 24 a la noche tenemos la vigilia del 25 de Mayo en Paraná, y yo estoy preparado para ir el 25 a la mañana donde lo plantee el presidente”, aseguró Frigerio una rueda de prensa que se realizó a la vera de la ruta provincial 32.

Sobre este tema, recalcó: “Lo dijimos desde el primer momento, creo que fui el primero en plantear en las redes que estaba plenamente de acuerdo con esos diez puntos, así que cuando diga el Presidente vamos a estar”.

“Son diez puntos que tienen que ver con el sentido común y no con la ideología. La Argentina necesita generar esos consensos para salir adelante y para sacarnos de este lugar”, aseguró el gobernador de la provincia de Entre Ríos, quien, al igual que el resto de los mandatarios provinciales, espera señales concretas del oficialismo para viajar este sábado a Córdoba.

Frigerio confirmó su presencia en el "Pacto de Mayo"

Las declaraciones de Frigerio se dieron en un momento clave para su provincia, ya que fueron en la reanudación (después de cinco meses) de la obra pública. En esta oportunidad se trató de la ruta que une las localidades entrerrianas de Crespo y Viale, una obra que fue financiada íntegramente por el gobierno provincial. “Es un día especial porque, después de cinco meses de ordenar el desorden que encontramos y negociar una abultada deuda con los contratistas de obra pública de la provincia, retomamos con responsabilidad y con muchas ganas de hacer y resolver problemas”, destacó el gobernador.

“Es una ruta icónica porque une Viale, Seguí, Crespo, tres rutas nacionales, va a un aeropuerto internacional y une puertos con producción, pero que estaba con una necesidad imperiosa de avanzar con las obras que hoy arrancan en esta primera etapa de cuatro kilómetros de reciclado, de base negra, y 40 kilómetros de asfaltado final”, agregó.

“Todos los días vamos a ir arrancando con distintas obras prioritarias para la provincia, en un enorme esfuerzo, porque todos sabemos de la situación económica y fiscal que atraviesa Entre Ríos, por lo que se heredó y por la crisis”, apuntó.

El Gobierno de Entre Ríos reanudó la obra pública después de cinco meses (Foto: Gobierno de Entre Ríos)

Milei llegó al país y definirá el encuentro por el “Pacto de Mayo”

El objetivo original del Gobierno nacional era cumplir con la aprobación de Ley Bases y el paquete fiscal para tener el 25 de mayo un acto histórico en la provincia de Córdoba. Al no concretarse este primer anhelo, es que el martes pasado el propio presidente Javier Milei desligó el hecho político de la fecha patria: “Si no es en mayo, será en junio o en julio”.

Así, el cronograma previsto no está confirmado y todas las alternativas siguen abiertas. Lo que sí pudo confirmar Infobae es que entre las prioridades que tendrá Milei tras su llegada de la visita extraoficial a España será la de definir qué hacer con el acto que se había anunciado en La Docta para presentar el sábado el pacto.

Javier Milei participó ayer en la convención política del partido de ultraderecha español Vox, "Europa Viva 24", en Madrid. (EFE/Rodrigo Jiménez)

Se trata de un decálogo que el Presidente tenía intenciones de que lo firmaran gobernadores, líderes partidarios, políticos y hasta expresidentes. Milei lo imagina como el primer paso de una nueva era, un acto refundacional con miras a poner en marcha a la Argentina del futuro.

“A mí no me desespera tanto y si la Ley Bases sale días más, días menos, se podrá hacer un Pacto en junio o se hará en julio, pero hay que bajarle la presión. Yo puedo manejar la coyuntura sin las reformas estructurales, porque es tanto lo que hay para liberar y todo lo que se está generando, que se puede hacer más allá de la Ley Bases. Y si las reformas estructurales no me las dejan pasar ahora, las haré pasar en el 2025, después de una abrumadora victoria electoral cuando a la gente le quede claro que la política tradicional en Argentina no es parte de la solución, sino que es el problema mismo”, aseguró el presidente Milei, días atrás.