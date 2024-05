Globos, guirnaldas y karaoke: así fue el cumpleaños sorpresa que le preparó Michael Bublé a Luisana Lopilato

Así fue la fiesta de cumpleaños que le organizó Michael Bublé a Luisana Lopilato (Video: Instagram)

Luisana Lopilato recibió un nuevo año de su vida con los brazos abiertos. Gracias al empeño que su marido le puso a su fiesta de cumpleaños número 37, Michael Bublé logró que la actriz pasara una tarde llena de diversión junto a sus seres queridos. Ella, emocionada por el gesto, no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales.

En un salón repleto de globos y guirnaldas de todos los colores, la intérprete argentina fue sorprendida por el artista, quien se tomó el trabajo de preparar un salón para la celebración sorpresa. Pero eso no fue todo, ya que también se encargó de invitar a sus amigos más cercanos y organizar algunas actividades para disfrutar de la velada. La sorpresa de la actriz al arribar al salón fue inmediata y desde ese momento, se preparó para dejarse sorprender toda la noche.

Karaoke, bailes y abrazos no faltaron en el día en que se recordó su natalicio. Tampoco lo hizo su pasión por la moda, ya que la agasajada optó por mantener su estilo y lucirse con un look clásico para ese tipo de ocasiones: un conjunto sastrero color verde musgo que no desentonó. Por su parte, algunas de las invitadas se acoplaron a ella y se decidieron por atuendos similares, pero en tonos más claros como el celeste y rosado.

Tatuajes y amigos, los detalles del festejo que le organizaron a la actriz por su cumpleaños

Pero eso no fue todo lo que obtuvo Luisana en su día, sino que su esposo también le dedicó un emotivo posteo en su cuenta oficial en Instagram. Junto a una serie de imágenes que la tienen como protagonista, el compositor canadiense, tanto en inglés como en español, escribió a corazón abierto: “¡Feliz cumpleaños a mi esposa sexy! Sos la persona más grande que he conocido! Un 11 que aceptó casarse con un 6,8 y por eso estoy eternamente agradecido”.

Cabe mencionar que su romántico mensaje en el idioma de su esposa no es novedad alguna, ya que desde hace años lo practica. Al conocerla, tanto el artista como ella no sabían cómo comunicarse en sus respectivas lenguas, por lo que se tomaron el trabajo de aprenderlas. Esto lo dejaron en claro en su última aparición en la alfombra roja de los Premios Platino, donde protagonizaron un divertido momento al hablar al respecto.

En diálogo con el conocido productor argentino, Axel Kuschevatzky, quien lo presentó al cantante como “el señor Miguel Burbuja”, la pareja aprovechó para realizar un intercambio distendido. En ese momento fue que el hombre aprovechó para relucir su dominio en el idioma nativo de su esposa, lo cual dejó asombrado al entrevistador. “Lograste que hable español”, comentó a Lopilato, quien aseguró que se debía al gran empleo que le dan en su hogar.

El cantante canadiense le dedicó un emotivo posteo en su día especial (Instagram)

“Habla muy bien español, la verdad que sí. Imagínate que en mi casa todos hablan español, mis hijos hablan muy bien en español. No le queda otra”, reveló al referirse a cómo se manejan en el entorno familiar con sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo, quienes nacieron en el país del norte pero mantienen algunas costumbres argentinas de la exprotagonista de Casados con Hijos.

Esto dio lugar a que recordaran su experiencia con el inglés, el cual le costó mucho. A más de una década de conocerse, la flamante productora quedó al descubierto y tuvo que confesar la gran dificultad que tuvo para poder llegar a desenvolverse en la lengua anglosajona, lo cual causó risas entre el cantautor y el entrevistador. “¿Te acordás cuanto te ayudaba con la tarea?”, le recordó a Luisana, quien no pudo evitar reírse por la vergüenza que le causaba recordar aquellos momentos en que debió estudiar duramente para comunicarse como si hubiese sido educada en ese idioma desde temprana edad.