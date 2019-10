“Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo / Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento / Dicen que soy absorbente, porque siempre quiero tenerte presente / Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos, que llegan de madrugada, y como son amigos, que no pasa nada".