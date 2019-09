Ud. me podrá, decir: está contemplado eso con tal o cual subsidio, con tal o cual aumento de lo que perciben. Y seguramente se lo agradecerán. Pero, lo que yo le pido es más faraónico. Es más pretencioso. Lo que yo le pido es que Ud. trabaje para crear una situación, donde los sueños no se diluyan, no se pierdan. Yo fui fruto de un sueño. Ud seguramente lo es. Pero es que en cada crisis de nuestro país, existieron sueños que nacieron despiertos, atentos, alertas solo para conseguir un alimento a cualquier precio… y nada más. Esos sueños que no se asomaron ni a ser sueños, fueron una derrota para todos. Quizás entre esos sueños que no fueron, nos perdimos glorias, soluciones, conquistas, aprendizajes intransferibles e irrecuperables. Yo sé que hay gente que a Ud. le dice que con la caridad se puede paliar este tipo de situaciones. Pero Ud. sabe, por su formación, y porque Ud. es un sueño cumplido en sí mismo, que no es lo mismo una sociedad que resuelve situaciones básicas con caridad y otra que lo haga con solidaridad y posibilidades más o menos parecidas entre sus integrantes.