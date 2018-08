Invitado a Nunca es tarde, el programa de Germán Paoloski en la señal Fox Sports, el tenista fue incentivado por un amigo a narrar una anécdota amorosa. "Él estaba saliendo con una chica y no se quería comprometer, no estaba enganchada. Fue a comunicarle que no quería estar más con ella. Y cuando se fue recibió una nota de voz agresiva de la señorita que lo deja mal parado. Y si se anima, que diga quién es, que la mande al frente en vivo", lo invitó su amigo en un video que mostró el programa, y ya pretendiendo que haga a un lado el recaudo de no exponer a la joven en cuestión.