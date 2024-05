La película argentina “Simón de la montaña”, premiada en Cannes

La película argentina “Simón de la montaña”, dirigida por Federico Luis y protagonizada por Lorenzo Ferro, se adjudicó este martes el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.

La película, coproducida con Chile y Uruguay, cuenta la historia de un chico que se integra en un grupo de personas con discapacidad cognitiva, fingiendo ser uno de ellos y a espaldas de sus padres.

Así, el filme ingresa en la amistad que entabla Simón con el grupo en una localidad de los Andes, donde descubre una condición que le permite crear sus propias reglas, en un mundo que no parece estar diseñado para las personas diferentes.

Para pasar por discapacitado, el personaje de Simón se fija sobre todo en el más carismático de la pandilla de personajes que componen el corazón de la película -la mayoría de ellos actuando por primerísima vez ante la cámara-, llamado Pehuén Pedre (que también es el nombre real del actor que lo interpreta).

Federico Luis, director de la película

“Solo voy a decir una cosa y es que en este momento necesitamos el apoyo de todo el mundo para mantener vivo el fuego del cine argentino”, manifestó Ferro al recoger el premio, en la misma línea que Luis, quien deseó que este “reconocimiento tenga un valor político” en un momento de crisis para el séptimo arte de su país por los recortes del Gobierno del ultraliberal Javier Milei.

Federico Luis empezó a sonar en el cine argentino con “La siesta”, un cortometraje presentado en 2019 en Cannes y que luego fue premiado en Toronto y Buenos Aires.

En una entrevista con el medio francés RFI, el cineasta comentó: “Simón es un personaje que se me fue apareciendo durante muchos años. Con uno de los actores de la cinta, estábamos hablando de nuestras zonas de imperfección en común. Él me contó las suyas, yo le conté las mías y en un momento él me preguntó por qué no tenía un certificado de discapacidad. La profundidad de su pregunta se me reveló un poco. Simón tiene el deseo de formar parte de este grupo de personas con particularidades físicas y mentales”.

Y agregó: “Soy quizás una de las últimas personas que lograron acceder a hacer una película en Argentina con el INCAA, el instituto de cine abierto. Esta película solo pudo existir por las instituciones públicas en Argentina”.

“Simón de la montaña”, ópera prima del argentino Federico Luis

La Semana de la Crítica es una de las secciones paralelas del festival de Cannes. Desde 1962 reúne a críticos franceses, para premiar a los jóvenes talentos del cine mundial.

Este premio llega días después de que el mundo del cine argentino se manifestara en Cannes contra la política ultraliberal del gobierno de Javier Milei. “El gobierno ha emprendido una cruzada contra la cultura, la ciencia y la educación”, criticó el comunicado de los cineastas presentes en Cannes.

“Dada la mínima importancia de los números de las finanzas públicas que tienen los recortes planteados, no queda sino pensar que estas acciones se tratan de un ataque ideológico”, añadió.

Mientras que el actor brasileño Ricardo Teodoro logró el Premio Revelación de la Fundación Louis Roederer por “Baby”.

Teodoro, por su parte, agradeció muy emocionado el haber podido formar parte del elenco la segunda película del realizador Marcelo Caetano. “Pensé toda mi vida que solo tenía una oportunidad”, contó en el escenario, y que cuando llegara iba a hacerlo “lo mejor posible”.

Con información de EFE y AFP