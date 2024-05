Habló el Papu Gómez: la reconciliación con el DT de Atalanta tras su pelea pública y el plan para volver a jugar en medio de su sanción

Papu Gómez sigue sin jugar por una sanción y espera que Atalanta logre ganar el título de la Europa League

Este miércoles es un día especial para la vida del Atalanta. El club de Bérgamo tendrá la dura tarea de buscar el segundo título de sus 95 años de historia en lo que será el partido por la final de la Europa League frente al impactante Bayer Leverkusen, que viene de lograr la Bundesliga alemana y conserva un invicto de 51 partidos de la mano de Xavi Alonso.

De cara a la gran definición de uno de los torneos más relevantes del Viejo Continente, el que volvió a escena fue Papu Gómez. El volante de 36 años, que hoy está sin jugar tras haber sido sancionado por un doping positivo, será uno de los primeros fanáticos de la Dea -La Diosa, apodo por el que se conoce al club- para la definición que se jugará en Dublín.

En la antesala del duelo por el trofeo, el futbolista que fue parte de la selección argentina que se consagró en el Mundial de Qatar 2022 habló de cómo se reconcilió con el DT del Atalanta Gasperini después de una furiosa pelea que rompió su relación por un tiempo. “Nos encontramos hace unos días, estuvimos comiendo, después de aquello que me pasó cuando me fui a Sevilla. Lo pasamos muy bien. Fueron horas interesantes. Lo sucedido es agua pasada. Lo solucionamos”, dijo el Papu en una columna en el diario AS, de España, medio para el cual analizará la final ante Leverkusen.

“Somos dos personas que vivimos cinco años juntos, quizá los mejores de la historia del club, y no merecíamos terminar así. Mejor arreglar los problemas. La vida sigue”, agregó el jugador luego de la reunión que los volvió a juntar en un famoso restaurante de Bérgamo, llamado Il Caffè del Tasso, donde sellaron la paz.

Papu Gómez se reencontró con su ex entrenador Gasperini

Marcello Menalli, señalado por Sky Sports como el propietario del restó donde se reunieron, compartió una foto en sus redes y afirmó: “Se ha hecho la paz... Hermosa noche con Gian Piero Gasperini, Papu Gómez y Tullio Gritti”. Desde el perfil oficial del local gastronómico se publicó otra postal de ambos sonrientes en la puerta bajo el lema “una velada inolvidable”, más dos emojis de los colores del Atalanta.

Además de referirse al reencuentro con Gasperini, el mediocampista que pasó por Arsenal y San Lorenzo en la Argentina habló de cómo sigue su situación tras el positivo en un control antidoping que se realizó a mediados de noviembre de 2022, cuando jugaba en Sevilla. La noticia se conoció casi un año después, después de haberse sumado al Monza, y Gómez fue suspendido por “negligencia grave” después de haber consumido terbutalina, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“Seguimos apelando con los abogados y tratando de que bajen la pena. La sanción fue de dos años y estamos viendo si se puede hacer algo para que se rebaje. Lo vivo con paciencia, esperando a que haya noticias positivas. Ojalá que sea este mes o el que viene cuando haya novedades. A ver si me reducen la pena y puedo volver a jugar. Mientras, estoy dándole mucho al pádel. Hay un grupo de argentinos y juego con ellos torneos: Denis, Cambiasso”, explicó Papu.

Al ser consultado sobre si es duro atravesar esta etapa fuera del fútbol, el volante fue claro en su explicación. “Si, claro. Pero me agarra en una etapa de mi vida más maduro. Tengo 36 años, estoy ya más hecho. Hubiera sido más duro si me agarra en otra etapa, con 20 ó 25 años. Hay cosas más importantes. No me puedo quejar: tengo salud, amigos, familia…”.

Además, Papu remarcó el valor que tuvo para su carrera deportiva haber desembarcado en Bérgamo en 2014 y jugar durante siete temporadas. “Me agarró en una etapa estupenda, de los 26 a los 33 años, que es la mejor época para un jugador. Me encontré con un técnico extraordinario como Gasperini. Me cambió la mentalidad y la manera de ver el juego”, dijo.

Para concluir, el argentino habló de la definición en Irlanda en la que Atalanta buscará el segundo título tras la Copa Italia 62-63. “Los alemanes siempre son durísimos. Los 90 minutos están concentrados y corriendo. Pero veo una final equilibrada y en la que cada uno imponga su estilo. La Atalanta no va a cambiar nada. Ojalá la gane la DEA”.