Gastón Trezeguet contó qué tenía escrito en su mano al ingresar a GH: ¿filtró información?

Gastón Trezeguet contó qué tenía anotado en su mano al ingresar a la casa (Video: A la Barbarossa - Telefe)

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una nueva edición del “Congelados”, por lo que los participantes tuvieron que quedarse quietos en sus lugares por algunos minutos a la espera de las visitas. En esta oportunidad, les tocó ingresar a los analistas del ciclo, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Laura Ubfal y Ceferino Reato, quienes se pasearon por todos los rincones de la casa. Pero el que más se destacó fue el productor, quien lució en una de sus manos un garabato que encendió las alarmas debido a que parecía un posible complot.

En la emisión de A la Barbarossa (Telefe) de este miércoles, el panelista fue consultado por sus compañeros por su entrada a la casa más famosa del país. “Anoche te recontra vi, parecías la pantera rosa”, señaló la conductora, entre risas, al recordar el traje que lució el exjugador de la primera edición del reality para visitar a los participantes. Trezeguet se mostró contento con la experiencia y, además, aprovechó para mandarla al frente: “Sí, vos, Georgina, me escribías y me pedías ‘Gastón, contame del olor en la casa’ Quería que le cuente todo. No había tanto olor igual”.

La presentadora no dudó en retrucarle y mencionó el detalle que revolucionó las redes. “Viste que te pregunté si te escribiste en la mano, guacho”, le comentó la conductora del ciclo al recordar el aspecto de una de las palmas del exparticipante, la cual tenía una especie de rayones de lapicera. Esto avivó la curiosidad del panel, por lo que Noelia Antonelli le consultó: “¿Tenías algo escrito en la mano?”.

El exparticipante de Gran Hermano 2003 habló de su visita a la casa (Gran Hermano - Telefe/DGO)

Lejos de escaparle a la pregunta, Gastón le hizo frente y dejó en claro que no se trataba de ninguna estrategia para favorecer a los participantes. Mientras enseñaba sus manos para hacer alusión a lo visto por la pantalla del reality, expresó: “No, una boludez, igual me encanta que especulen. Pero no tenía nada en la mano, nada había. Era un garabato mal borrado. Eran marcas que tenía anotadas”.

“Yo sé hacer un complot, no soy Los Bros”, sentenció, quien no dudó en lanzar un tenaz palito contra el grupo integrando por Bautista Mascia, Martín Ku y Nicolás Grosman, quienes se vieron en una particular situación luego de que la producción les permitiera ver su plan a toda la casa como un beneficio del teléfono rojo.

El ingreso de Gastón Trezeguet a Gran Hermano

Sol Pérez y Gastón Trezeguet entraron a la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Con las emociones a flor de piel, el exjugador ingresó a la casa luego de varios años desde su participación, en 2001. Maravillado por los recuerdos que le llegaron a la mente, fue consultado por Sol Pérez si extrañaba un poco ser parte de la casa. “Quiero hacer de todo, son 23 años. No lo puedo creer. Voy a tener que escribir algo en el freezer”, señaló el hombre al recordar uno de sus trucos para conseguir ventaja en la competencia.

“Brindamos por los chicos, que no se pueden mover, la están rompiendo, están hermosos todos, disfruten. Queda muy poquito, están muy bien, se están luciendo. Cada uno sabe a qué entró. Lo más importante es que ustedes lo sepan, sean fieles a lo que quieran. Es una oportunidad en la vida”, expresó el panelista al agarrar un par de copas para chocar con su compañera, luego de dar un par de vueltas por el living y ver de cerca a los competidores.

El regalo que dejó Gastón Trezeguet en Gran Hermano (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Lo que más llamó la atención previa a su salida fue que se tomó el tiempo de dejar un pequeño presente. De su mano se sacó un anillo, el cual tenía un ojo de una tonalidad bastante similar al de Furia, que colocó cerca de los jugadores. Tras retirarse, el objeto provocó un momento incómodo entre la doble de riesgo y Florencia, quien lo agarró primero y luego debió cederlo debido a la insistencia de su compañera. Según se especula, ese anillo será sinónimo de un importante premio.