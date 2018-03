"Ayer un compañero me contaba que volvía del Argerich, con su hija que está por ser mamá, y ni siquiera tenía para tomar el bondi, no tienen para comer. Esa es nuestra realidad (…) No se cobró ningún trabajo que se hizo y estamos hablando del programa que más factura en la Argentina. Hay chicos que fueron desalojados por no pagar los alquileres y pasaron una Navidad en la calle y es muy duro porque es la misma gente que te hace ganar un premio", relató.