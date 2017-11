La producción sexy de Nieves Jaller: "Sé que me voy a convertir en la vedette número uno de la Argentina"

Saltó a la fama como porrista de Boca y luego por su noviazgo con Ale Sergi. Sin embargo hoy ya no quiere acordarse del líder de Miranda. "No me sentaría a tomar un café con él", le dijo a Teleshow