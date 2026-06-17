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Love is blind Argentina ya tiene fecha de regreso con Wanda Nara y Darío Barassi: los participantes elegidos

El formato retoma su apuesta por las emociones y la conexión a ciegas, con la conducción del presentador y la empresaria, como en la primera temporada

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La segunda temporada de 'Love is Blind Argentina', una producción de Netflix.

El anuncio de la segunda temporada de Love Is Blind Argentina reavivó el entusiasmo de los seguidores de los realities románticos. La plataforma Netflix lanzó el primer adelanto y confirmó la fecha de estreno: el próximo 28 de junio. Las primeras imágenes difundidas muestran tanto el regreso de los conductores como a los nuevos participantes, lo que generó una oleada de expectativas entre quienes siguieron la primera edición y esperaban novedades del formato.

Esta nueva temporada promete repetir la fórmula que cautivó a miles de espectadores en el país. El reality se consolidó en el catálogo local, ubicándose entre los contenidos más comentados de la plataforma. El interés del público se reflejó en la rápida repercusión que tuvo el anuncio en redes sociales.

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La presencia de Wanda Nara y Darío Barassi es uno de los elementos más visibles en la campaña de la segunda temporada. Ambos conductores vuelven a ponerse al frente, tal como anticipan las imágenes promocionales difundidas. Su regreso fue recibido con entusiasmo por parte de la audiencia, que ya había valorado su desempeño en la primera entrega.

Wanda Nara, con vestido negro escotado, y Darío Barassi, con traje verde, de pie en un set de televisión moderno con estantes y muebles
Wanda Nara y Darío Barassi aparecen en el set, conduciendo Love is blind Argentina, el esperado reality de citas para Latinoamérica.

El estilo de Nara y Barassi, cercano y directo, marcó la identidad local del formato y contribuyó a la conexión con el público argentino. Los seguidores destacan la forma en que ambos acompañan las historias, aportando un tono dinámico y participativo, sin perder de vista el eje emocional del programa.

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La premisa de Love Is Blind Argentina se mantiene fiel al formato internacional. Solteros y solteras buscan pareja sin verse previamente, apostando a construir una conexión emocional antes de cualquier encuentro físico. “¿El verdadero amor es ciego?" Esa es la pregunta que sirve de disparador de este experimento que ha dado la vuelta al mundo, en donde varios solteros y solteras van en busca de una pareja que los ame y con la que decidirán casarse... ¡sin haberse visto nunca!”.

El proceso inicia en las llamadas cabinas, donde los participantes conversan a ciegas, buscando afinidades y estableciendo vínculos sin referencias visuales. Luego, las parejas que deciden avanzar experimentan la convivencia, conocen a familiares y amigos del otro, y terminan organizando una boda. En la instancia final, frente al altar, cada pareja decide si la conexión emocional lograda en las cabinas se sostiene en el mundo real y si hay atracción física suficiente para consolidar una relación.

Varias mujeres jóvenes, sonrientes y con los brazos en alto, caminan por una alfombra rosa hacia el espectador desde unas puertas rojas abiertas en un pasillo blanco
Las concursantes de Love is Blind Argentina atraviesan las puertas con entusiasmo, listas para embarcarse en la experiencia romántica del popular reality show de Netflix.

La mecánica del programa plantea desafíos singulares para los participantes. Muchos espectadores se preguntan si es posible enamorarse sin conocer físicamente a la otra persona, mientras que otros se interesan por los conflictos y dilemas que surgen al trasladar la ficción de las cabinas a la convivencia cotidiana. El reality ofrece tanto historias de amor inesperado como situaciones de tensión y decisiones que pueden cambiar el rumbo de los involucrados.

Con el anuncio de la temporada 2 y la confirmación de la fecha de estreno, la expectativa volvió a crecer entre los fanáticos del formato, que suman cada vez más adeptos por su atractivo contenido y la posibilidad de generar debate.

Nueve hombres jóvenes corren sonriendo por una puerta abierta hacia un pasillo, en un set de televisión con paredes azules y piso de madera
Un grupo de solteros ingresa con entusiasmo al set de "Love is Blind Argentina", el nuevo reality de Netflix presentado por Wanda Nara y Darío Barassi, en busca del amor.

El fenómeno social que rodea al programa se reflejó en la repercusión del anuncio, con miles de mensajes y reacciones en redes sociales. Los seguidores esperan nuevas historias, encuentros inesperados y decisiones de alto voltaje emocional. La combinación entre el formato internacional y el toque local aportado por los conductores, sumada a la participación de una nueva generación de solteros y solteras, promete repetir —y posiblemente superar— el impacto de la primera edición.

A partir del 28 de junio, los espectadores podrán comprobar si el amor es realmente ciego y si las parejas que surjan en las cabinas logran transformar una conexión emocional en una relación sólida fuera de cámaras.

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