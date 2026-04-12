Mirtha Legrand causó furor en su programa con un elegante vestido blanco y negro: sello clásico con cristales bordados

La Chiqui apostó por un look lleno de brillo (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

La aparición de Mirtha Legrand en una nueva edición de La Noche de Mirtha volvió a convertirse en un verdadero despliegue de elegancia y estilo, reafirmando su presencia imbatible en la pantalla chica nacional. Cada aspecto de su imagen para la velada estuvo definido por una búsqueda minuciosa de sofisticación, desde la elección del atuendo hasta los detalles más sutiles del peinado y el maquillaje, componiendo un look integral que dialogó perfectamente con la atmósfera distinguida del programa.

En esta ocasión, eligió un vestido largo de Claudio Cosano en blanco y negro, una dupla cromática clásica que siempre encuentra nuevas formas de lucirse bajo las luces del estudio. El diseño destacó por el trabajo artesanal de paillettes y cristales bordados, que cubrieron toda la prenda y generaron un efecto de brillo y textura que acompañó cada movimiento de la conductora. La silueta, elegante y recta, sumó un aplique lateral en la cintura que marcó la figura de manera sutil, mientras que el escote redondeado y las mangas largas reforzaron la impronta atemporal de la propuesta. La caída de la falda hasta el piso aportó un aire de ceremonia sin perder modernidad ni frescura visual.

El estilismo se completó con una cuidada selección de joyas de la casa Richard, pensadas para complementar el impacto del vestido sin recargar el conjunto. Los aros largos, de diseño sofisticado y repletos de destellos, se combinaron con un collar de líneas clásicas y una pulsera fina que sumó luz sobre la muñeca. El anillo de gran tamaño, protagonista entre los accesorios, aportó personalidad y brillo adicional, en sintonía con la paleta elegida para el resto de las piezas.

Mirtha volvió a apostar por un vestido de Claudio Cosano, en esta ocasión en blanco y negro

El peinado fue fiel al estilo que Mirtha impuso como su sello distintivo: un brushing voluminoso, con ondas suaves y puntas levemente onduladas, que enmarcaron su rostro y acentuaron los rasgos, aportando movimiento y elegancia. Este tipo de peinados refuerza la imagen clásica de la conductora, sumando frescura sin perder la sofisticación que la caracteriza.

El maquillaje siguió la línea de la sobriedad y el realce natural. La base luminosa y uniforme permitió destacar la piel, mientras que el rubor suave brindó definición al rostro. Los ojos se resaltaron con un delineado preciso y sombras en tonos neutros, aportando profundidad a la mirada. Los labios en tono natural completaron el look, logrando un balance armónico que permitió que el vestido y las joyas fueran los protagonistas, sin que el maquillaje compitiera con el resto de los elementos.

En las imágenes tomadas durante la noche, Mirtha posó sonriente y segura, rodeada del set decorado con flores, cuadros familiares y detalles dorados que sumaron calidez y distinción al ambiente. Cada decisión estética volvió a subrayar por qué su figura es sinónimo de glamour y por qué, década tras década, sigue siendo símbolo de buen gusto y elegancia en la televisión argentina. La combinación de moda, actitud y presencia consolidó una vez más la leyenda que Mirtha construyó a lo largo de toda su trayectoria.

Mirtha junto a Mariana Brey, Baby Etchecopar, Belén Francese y Reynaldo Sietecase

Entre los participantes, Baby Etchecopar se destacó como periodista y conductor en medios nacionales. En esa edición encabezaba el ciclo Basta Baby en A24 y Baby en el medio por Radio Rivadavia. Los temas de actualidad fueron desarrollados por él y también por Reynaldo Sietecase, otro de los invitados que analizó la realidad. Sietecase era conocido por su trabajo periodístico y desarrolló su carrera en radio, televisión y prensa escrita. En ese momento, se destacó por su conducción en La inmensa minoría, en Radio con vos.

Mariana Brey también participó en la mesa. Fue reconocida por su labor como periodista y panelista en programas de espectáculos en el país, como Duro de domar en C5N y por su análisis del reality Gran Hermano Generación Dorada en Telefe.

La actriz Belén Francese aportó la cuota de humor y desenfado para completar el grupo del sábado. Trabajó en teatro y televisión, y su presencia se extendió a diversos formatos y medios. En ese período condujo Belulandia, por El Nueve.