El insólito encuentro de Marta Fort con un famoso deportista internacional en el aeropuerto: “Muy feliz”

La influencer sumó una nueva anécdota a su lista de experiencias internacionales (Crédito: Pablo Kauffer)

Desde muy chica, Marta Fort supo que su vida estaría marcada por encuentros inesperados, experiencias únicas y la fama que heredó, pero también construyó, a fuerza de carisma y autenticidad. La hija del recordado Ricardo Fort ha sabido moverse con soltura en el mundo del espectáculo, pero también en escenarios internacionales, sumando anécdotas y recuerdos en cada viaje. En esta oportunidad, la influencer volvió a sorprender a sus seguidores al encontrarse cara a cara con una leyenda del fútbol mundial: Ronaldinho.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Marta compartió el momento que la hizo vibrar. Todo comenzó con una postal desde el avión, donde escribió: “Lo que disfruté este viaje no tiene nombre pero muy feliz por la razón por la que vuelvo”.

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, ya en el aeropuerto, la modelo se cruzó con el jugador de fútbol brasilero Ronaldinho en la fila de migraciones. Sin dudarlo, se acercó y le pidió una selfie, que luego compartió con sus seguidores junto a un emoji de dos corazones rosas: “Y quién estaba haciendo migraciones conmigo”.

Marta junto a Ronaldihno en migraciones de un aeropuerto (Instagram)

La foto rápidamente se viralizó y generó una catarata de comentarios. Los fans no tardaron en celebrar el encuentro internacional: “Qué crack Martita”, “Sos la mejor”, “Qué grande Dino” y “Qué suerte encontrarte a Ronaldinho”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación. Una vez más, Marta logró captar la atención con una experiencia propia, sumando una anécdota más a su vida de película y contagiando la emoción de sus seguidores.

El magnetismo de Marta no suele pasar desapercibido, ya sea por su look, su frescura o su capacidad para vivir situaciones impensadas. Sin embargo, detrás de cada posteo y cada foto hay una historia mucho más profunda, marcada por los desafíos de haber crecido bajo el ojo público y en el corazón de un verdadero “circo mediático”. Así lo contó, sin filtros, a mediados de marzo en una charla mano a mano con José María Listorti para Blender at Night (Blender).

La modelo capturó su regreso al país luego de su viaje a solas (Instagram)

Durante la entrevista, Marta se sinceró sobre los aspectos menos glamorosos de la fama y su infancia junto al “Comandante”. Consultada por lo que menos le gustaba de la vida con Ricardo, la joven no dudó. “No entendía mi realidad con mi papá”, confesó, dejando en claro que, para una nena, la dinámica de una casa llena de desconocidos, entre productores, prensa y los clásicos “gatos de Ford”, era cualquier cosa menos divertida. “Era un circo... y yo era la primera en echar a la prensa de mi casa”, admitió, dejando a la vista el costado más incómodo y surrealista de su día a día.

Listorti recordó el clima de reality permanente que se vivía en la mansión Fort: “Productores, gatos de Ford, cámaras, amigos y desconocidos yendo y viniendo”. Marta no tardó en confirmar la anécdota y sumó una confesión: “Padres de mis amigos no querían que yo los llevara a mi casa porque era un quilombo”. Entre risas, el conductor remató: “Era un quilombo”.

La influencer también habló de las estrictas medidas de seguridad que Ricardo implementaba para cuidar a sus hijos. “No me gustaba, por ejemplo, andar con patovas en la calle. Yo tenía cuatro. Encima eran unos impresentables”, bromeó, y relató cómo la seguían a todos lados, incluso en los trayectos más simples de su rutina. “Parecía que salí de la primaria y que iba a buscar plata al banco”, ironizó, describiendo lo absurdo que le resultaba caminar dos cuadras de la escuela a la casa escoltada por guardaespaldas.

En su paso por el programa de José María Listorti, Marta Fort recordó lo que más odiaba de su vida con su papá, Ricardo (Blender at Night - Blender)

Entre las anécdotas más divertidas, Marta recordó el día que, cansada del operativo de seguridad, le pidió a su papá que la dejara caminar sola con sus amigas. “Una vez sin seguridad. Bueno, dale”, accedió Ricardo. Pero la ilusión duró poco: “Voy y veo a un pelot... leyendo el diario en la cuadra de enfrente”, contó entre risas. “¡Miguel, la con... de su...!”, le gritó al descubrir al custodio camuflado, al mejor estilo película, espiando detrás de un diario.