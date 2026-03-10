Cuál fue el rating del nuevo programa de Guido Kaczka contra la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

En el día de su debut, Guido Kaczka expresó su alegría por volver a la pantalla con una nueva propuesta (Es mi sueño – El Trece)

La televisión argentina sumó anoche una nueva cita con la emoción y el talento: El Trece abrió sus puertas al gran estreno de Es mi sueño, el reality musical que marcó el regreso de Guido Kaczka al prime time. Con luces, música y una atmósfera de competencia, el ciclo reunió a más de 200 participantes decididos a dejarlo todo en el escenario y a conquistar al jurado más diverso y mediático de la pantalla. Entre la expectativa del debut y la curiosidad por los números, creció la expectativa sobre cómo le iría al flamante ciclo en el rating.

La respuesta no tardó en llegar y fue más que positiva. Es mi sueño logró posicionarse, desde las 21:24, como el segundo programa más visto de la televisión argentina, alcanzando los 7 puntos de audiencia y dejando atrás el piso de 4,9 puntos que le había heredado de Telenoche. Así, Kaczka arrancó la competencia con el pie derecho y demostró que la apuesta por el formato musical sigue despertando interés en el público.

Sin embargo, la batalla del prime time tiene su propio termómetro y la competencia fue feroz. A las 21:54, MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe conducido por Wanda Nara, lideraba con comodidad, con una línea ascendente que lo llevó a arañar los 16 puntos, mientras que el reality de Guido se mantenía firme con 7,1 puntos de rating. En la transición a la gala de Gran Hermano Generación Dorada se produjo un ascenso en el ciclo de Guido, que tocó el pico de los 8 puntos a las 22.37. Aunque la distancia fue considerable, el debut de Es mi sueño fue celebrado en El Trece como un paso adelante en la pelea nocturna.

El nuevo ciclo musical de El Trece se instaló como lo más visto del canal y superó los 7 puntos en su estreno (X)

Detrás de cámaras, la emoción era palpable. Guido, protagonista absoluto del regreso, compartió su entusiasmo en la previa durante una charla en Puro Show (El Trece): “Venimos con mucha charla, muy contento, la verdad que estoy chocho con el programa, con lo bien que está. Puedo decir que van a ver algo muy bueno que les va a gustar”, aseguró, dejando muy en claro que la ilusión por conquistar al público sigue intacta.

El ciclo se diferencia por su innovador sistema de evaluación: cada jurado cuenta con una palanca graduada y los participantes deben alcanzar el “verde” para seguir en carrera, aunque el sistema permite matices y suspenso. “A veces llegan con un verde completo, a veces con un verde apenas, si no se quedan en el amarillo o en el rojo”, explicó Guido, entusiasmado con la dinámica que promete mantener la tensión en cada gala.

A nivel personal y profesional, Kaczka resaltó lo especial que resulta esta experiencia: “Es un programa distinto para mí, porque es un formato mucho más estructurado. Me tiene como conductor, pero también como productor”, confesó. A diferencia de sus anteriores apuestas, como el recordado Buenas noches, familia, esta vez el conductor se sumergió de lleno en la producción y en cada detalle de la estructura del reality.

Guido Kaczka junto al jurado de "Es mi sueño" (Gentileza de prensa)

Un punto fuerte y muy comentado fue la elección del jurado. Abel Pintos, la Mona Jiménez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y el internacional Carlos Baute se complementaron en devoluciones que alternaron entre la exigencia técnica, el humor y la empatía. La química entre ellos y la diversidad de estilos se convirtieron rápidamente en uno de los grandes atractivos del show, dando lugar a momentos de tensión, risas y emoción.

El camino para los participantes no será fácil: de los más de 200 que comenzaron la travesía, solo ocho llegarán a la esperada gala final, que tendrá lugar en el emblemático Teatro Ópera. Allí, y en una noche que promete ser inolvidable, el público será protagonista y definirá con su voto quién se lleva el gran premio del ciclo. “En ese teatro uno se va a alzar con el premio del público”, anticipó Guido, entusiasmado con el desenlace que coronará al talento más destacado.

A hora del estreno de su nuevo ciclo en la pantalla chica, Guido Kaczka expresó sus sensaciones y los detalles del formato (Puro Show – El Trece)

El debut de Es mi sueño dejó en claro que la televisión argentina sigue apostando a los grandes formatos de entretenimiento, con figuras carismáticas, desafíos artísticos y la adrenalina de los sueños cumplidos o postergados. Por lo pronto, el rating acompaña y la nueva apuesta de Kaczka ya encendió la pantalla, dispuesta a conquistar a la audiencia noche tras noche.