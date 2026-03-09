María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

La cantante afirmó estar frustrada tras haber atravesado dos embarazos ectópicos (Video: TikTok)

María Becerra volvió a hablar públicamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal y de salud. En una entrevista reciente durante su paso por Chile, donde se encuentra promocionando su nuevo disco Quimera, la cantante se sinceró sobre las secuelas emocionales y físicas que atraviesa después de haber sufrido dos embarazos ectópicos en los últimos meses. Con honestidad, la artista describió el proceso médico que enfrenta y la frustración que le genera no encontrar aún una explicación clara para lo que le ocurrió. Durante la charla, la intérprete de La nena de Argentina explicó que atravesar problemas vinculados a la fertilidad implica un camino mucho más complejo de lo que muchas personas imaginan. “Siento que cuando te pasa esto, que tenés problemas para lograr un embarazo, de fertilidad y demás, es todo un camino”, expresó al recordar el proceso que vive desde que comenzaron las complicaciones. Lejos de tratarse de un hecho aislado, la cantante describió una sucesión de estudios médicos, controles y análisis que se repiten constantemente.

“No es simplemente que perdés embarazos y ya, sino que es todo un camino de estudios que no se terminan nunca, de que te saquen sangre, de que te hagan cultivos todo el tiempo”, contó. En ese sentido, reconoció que la situación genera un desgaste físico y emocional considerable. “Es agotador”, dijo con sinceridad cuando el periodista que la entrevistaba mencionó el impacto que puede tener atravesar este tipo de procesos. El punto que más angustia le genera actualmente es la falta de un diagnóstico claro. Según explicó, los estudios médicos que se realizó hasta el momento arrojan resultados normales, lo que vuelve aún más difícil entender qué fue lo que provocó los embarazos ectópicos que atravesó. “Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa”, confesó.

La cantante argentina describió el desgaste físico y emocional que genera atravesar tratamientos de fertilidad y múltiples estudios médicos

La artista profundizó en ese sentimiento de incertidumbre que la acompaña en este momento de su vida. “Todos los estudios salen bien y entonces, ¿qué es lo que tengo?”, se preguntó en voz alta durante la entrevista, reflejando el desconcierto que siente ante la falta de respuestas médicas. Esa duda constante, explicó, genera un estado de ansiedad que se suma al desgaste físico del tratamiento. “Creo que estoy en esa etapa de frustración, de desesperación, de no estar encontrando qué es”, continuó. Para ella, uno de los aspectos más difíciles del proceso es justamente convivir con esa incertidumbre. “La incertidumbre es feísima”, reflexionó, al describir lo que significa atravesar un camino médico sin saber con certeza cuál es el origen del problema.

A pesar del dolor que implicaron las pérdidas gestacionales, la cantante también dejó en claro que intenta atravesar este momento con calma y priorizando su bienestar. Durante la entrevista remarcó que su edad le permite tomarse el tiempo necesario para enfocarse en su salud antes de volver a pensar en la posibilidad de ser madre. “Por suerte nada me apura. Soy completamente joven”, afirmó, en referencia a su decisión de no apresurarse a intentar nuevamente un embarazo. En esa misma línea fue tajante al explicar cuál es hoy su prioridad: “Priorizo mi salud ante todo. Hasta que yo no sepa qué tengo, yo no pienso volver a intentar nada”. Las palabras de la artista generaron preocupación entre sus seguidores, que desde hace meses acompañan el proceso que atraviesa junto a su pareja, el cantante J Rei. Ambos hicieron público el dolor que significaron las pérdidas gestacionales y cómo ese momento impactó en su vida personal y en su vínculo.

El apoyo de J Rei, pareja de la artista, fue fundamental durante las internaciones y los momentos críticos provocados por la hemorragia interna

De hecho, esa experiencia también quedó reflejada en su música. La pareja presentó recientemente Mi Amor, una canción que forma parte del disco Quimera y que está inspirada justamente en el difícil momento que atravesaron juntos. En un fragmento compartido en redes sociales se los ve abrazados en una escena cargada de simbolismo, mientras la letra hace referencia directa a las pérdidas que vivieron. En uno de los versos, J Rei canta una frase que conmovió a los fanáticos de la artista: “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”. La referencia alude a los dos embarazos ectópicos que atravesó Becerra durante el último año y que marcaron profundamente a la pareja.

Ese período fue especialmente delicado desde el punto de vista médico. En abril pasado, la cantante debió ser internada de urgencia tras sufrir una hemorragia interna severa vinculada a uno de esos embarazos. La situación fue tan crítica que perdió más de la mitad de su sangre y necesitó transfusiones para estabilizarse. Durante ese momento permaneció en terapia intensiva e incluso debió ser intubada. Fue J Rei quien la llevó al hospital cuando comenzó a sentirse mal, un gesto que la propia artista destacó en varias oportunidades al hablar del apoyo que recibió de su pareja durante ese momento límite. Desde entonces, ambos decidieron bajar el perfil público durante un tiempo para enfocarse en la recuperación física y emocional.

La experiencia personal de Becerra quedó reflejada en su música y en el arte, como la canción 'Mi Amor' y una pintura sobre su útero

En paralelo, María también encontró refugio en el arte para procesar lo vivido. En una cuenta secundaria de redes sociales compartió un cuadro que comenzó a pintar sobre su propio útero, una obra cargada de simbolismos sobre el dolor, la cirugía y la esperanza. En ese momento confesó que todavía le costaba terminar la pintura porque cada vez que intentaba retomarla se emocionaba profundamente. Hoy, mientras continúa con sus controles médicos y avanza con la promoción de su nuevo álbum, la cantante eligió volver a hablar del tema con franqueza. Sus palabras reflejan una etapa de búsqueda de respuestas, marcada por la paciencia y la decisión de cuidar su salud antes que cualquier otra cosa.