El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

En la entrevista para el ciclo Nunca me faltes de Infobae, Negro Tecla —nombre artístico de Giuliano Alesio Rover— relató, con su autenticidad característica, el salto de un joven de Las Heras, Mendoza, que cambió el fútbol amateur por el protagonismo en la cumbia RKT nacional. “Si no tengo el pelo corto no te hago nada, ¿eh?”, arrancó bromeando en el encuentro con Manu Jove, resaltando la importancia de su imagen y la huella de su origen en cada etapa del éxito.

Negro Tecla contó que su carrera comenzó en el fútbol con Gimnasia de Mendoza y se transformó por completo al descubrir la música. Impulsado por sus amigos y el auge del RKT, dejó atrás el deporte y encontró reconocimiento en redes sociales con grabaciones caseras que, de pronto, lo llevaron del barrio a giras, casas nuevas y un estilo de vida donde la familia y la identidad barrial no quedaron atrás.

Durante la charla con Manu Jove, recordó su infancia en el Barrio Municipal, la decisión de abandonar el fútbol, el apoyo de su familia, los grandes cobros y el esfuerzo detrás del éxito. Sus respuestas, cargadas de humor y franqueza, revelan cómo el entorno, el trabajo constante y su manera de mostrarse marcan cada elección personal y profesional.

—¿Cómo fueron tus primeros pasos en la música y cómo influyó tu entorno en Mendoza?

—Toda la vida entrenando, metiéndole al fútbol. Entré a Gimnasia de Mendoza, llegamos a reserva, hacíamos música como hobby, con los amigos ahí, teclado tranqui, pero el fútbol era el sueño, ¿viste? Cuando arrancó la pandemia, la música la hacía porque me gustaba y los temas los subía a las redes, pero nadie los conocía. En un momento, se pone de moda el RKT. Estaba haciendo cumbia, los pibes me dijeron: “Está bueno, Tecla, pero hacé RKT, esto está pegando”.

—¿Cómo empezó ese cambio de género?

—Le metí base de RKT a un tema y se voló, mal. Fue todo sin buscar ser famoso, solo grababa lo que me gustaba. De pronto, los temas pegaron y me empezaron a llamar para shows y contratos. Yo esperaba contrato de fútbol y terminó apareciendo uno de música.

—¿Cuándo dejaste el fútbol?

—El día que firmé para la música, fui, hablé con los técnicos y dije: “Prefiero que otro le meta firme, yo ya no estaba dando el cien”. Ya no era el sueño, me estaba gustando más lo otro. Tuve fe, pegó un tema y me largué a la pileta mal.

—¿Cómo fue el salto de un sueño frustrado al éxito repentino?

—Re jodido dejar el fútbol, pero la música pegó y fue como un error y prueba. Empecé a escalar, con el apoyo de mis viejos. Mi papá me hacía de mánager, mi ex también estaba ahí, pero full mis viejos. Me acompañaron a todos los shows. Difícil, sí, pero ahí vamos.

—¿Qué cambió con el éxito?

—El alejarse de amigos y hasta de la familia por el laburo, ¿viste? Me enfoqué en mi carrera, aunque cuando salís a bailar todos te conocen: “Tecla, Tecla”. Cambió el trato de la gente, te invitan a lugares donde antes no. Y con la guita me pude dar los gustos, obvio.

—¿Cuál fue tu primer gran premio económico con la música?

—Primero ayudaba en mi casa para comer, comprábamos milanesa, lo que podíamos. Después, lo primero grande fueron las regalías, vi como treinta y cinco mil dólares así, de golpe. Nunca había visto esa plata en mi vida.

—¿En qué gastaste esa primera plata importante?

—Invertí en mi estudio, ayudé a mi familia para lo que hacía falta, remodelé mi pieza y mi casa. Hasta el día de hoy, mis viejos no laburan más; yo los ayudo.

—¿Y cómo fue que tus padres dejaron de trabajar?

—Mi viejo era vendedor ambulante. Cuando vio que la música me funcionaba, dejó todo para acompañarme a los shows, fue mi socio. Hace poco recién se bajó de los shows conmigo.

—¿Cómo manejaste la aparición de tanta plata y las oportunidades?

—Siempre cuidé el bolsillo. Todo lo que gano, lo pongo en mi casa en Mendoza, o propiedades. Mis viejos ahora viven en otra casa, salieron del barrio. Compré también un departamento en Belgrano. Todo lo invertí bien.

—¿Cuál fue el cobro más alto que recibiste por un show?

—Nos pagaron doce mil dólares por un evento de treinta minutos, un año de laburo de alguien en media hora, ¿me entendés? Locura. Obvio que después se reparte, que el equipo, la disquera, pero igual.

—¿Lo más importante fue la disciplina?

—Laburar todos los fines de semana. Hubo giras de once shows en tres días. Parece fácil, pero es cansancio tras cansancio.

—¿Cómo es tu vínculo con la noche y el ambiente de boliches?

—En Buenos Aires no salgo, te soy sincero, ni lo conozco tanto. En Mendoza salgo siempre, de martes a martes, el baile. A veces dos bailes por noche. Me pongo gorra, lentes, pasa uno y dice: “Eh, Tecla está ahí”. Si está floja la noche, me voy a otro baile. Soy así.

—¿El éxito trajo tentaciones?

—Obvio, te lo ofrecen todo. Lo que quieras de tragos, música, mujeres, lo que sea. Te tratan como rey. Pero yo cuando voy a laburar es trabajo, nos vamos apenas termina el show. Cuando salgo, es otra cosa. Siempre separado: trabajo es trabajo.

—¿Cómo manejás eso en tu vida personal?

—Salgo más ahora, pero tampoco es descontrol. Cuando estaba en pareja, no se podía, solo de vez en cuando, o salíamos juntos.

—¿Cómo influyó tu familia en tu carrera y en los cambios de vida?

—Ellos son todo. Toda mi familia está en Mendoza, yo acá solo. Voy una vez al mes, una semana. Mi hijo vive allá con mi ex, tiene seis meses, lo amo. Cuando estoy, paso todos los días con él.

—¿Cómo es tu relación con la madre de tu hijo y tu dinámica familiar?

—De diez, nos llevamos re bien. Nos separamos hace poco, pero todo bien. Ella fue mi primera novia, la conocí en mi primer show.

—¿Esa relación cambió algo en tu rutina de la noche y el trabajo?

—Sí, con pareja era otra cosa. No se podía salir tanto. Ahora, sigo igual en lo profesional, más salidas porque estoy solo, pero no descontrolo.

—¿Con qué músicos te relacionaste en este camino y cómo fue la experiencia?

—A Uriel Lozano le debo mucho, me invitó a un campamento. Lo conocí en plena gira por Estados Unidos: Miami, Houston, Dallas, Austin. Fue época de Copa América y estaban todos los argentinos. Lo loco es que Uriel me escribió para hacer un tema, pero no lo vi, estaba arriba, chau. Después me llamó para el campamento, terminamos haciendo una transmisión en vivo. Un capo, Uriel, humilde, muy buena onda.

—¿Qué sueños tenés ahora con la música?

—Seguir creciendo. Ahora la cumbia RKT está por todos lados, y yo quiero llegar más lejos, hacer más colaboraciones, recorrer más países.

—¿Por qué le das tanta importancia al corte de pelo y la imagen personal?

—Si no tengo el pelo corto, no te hago nada, ¿eh? Me corto cada tres días, imaginate. Cada show, tengo que estar fresh. Llevo al peluquero a las giras, canta también. Hice como quinientos shows en cuatro años y solo uno sin cortarme el pelo—ese día salí con gorra. No me siento cómodo si no estoy bien cortado, la imagen lo es todo. Siempre bien presentado.

