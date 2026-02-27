Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Ángel de Brito reveló dónde se encuentra actualmente la artista y cuál es su estado de salud (Video: Ángel Responde, Bondi Live)

Durante meses, el nombre de Leevon Kennedy circuló entre rumores, especulaciones y versiones cruzadas. Su abrupta desaparición de las redes sociales y del circuito mediático había encendido las alarmas, especialmente después de que Ángel de Brito reconociera que ya no lograban contactarla. Finalmente, en las últimas horas se conoció su paradero y la información generó impacto: “Está internada en una clínica psiquiátrica”, reveló el presentador.

La noticia se dio a conocer luego de que el conductor contara en su programa de streaming, Ángel Responde (Bondi Live), que hacía tiempo no tenía noticias de la mediática. Incluso comentó que su contacto ya no figuraba en WhatsApp, un detalle que alimentó el misterio sobre su situación. Horas más tarde, el periodista confirmó lo que hasta ese momento eran versiones: Leevon se encuentra internada y bajo tratamiento.

Según amplió el propio de Brito, la internación no sería un hecho aislado. La mediática ya habría atravesado una situación similar el año pasado, también por decisión familiar, en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, su actividad pública se redujo notablemente hasta desaparecer por completo.

En paralelo, también trascendió que la propia Leevon sostiene que no está enferma y que desea salir. Según la versión difundida, actualmente afirma que sus familiares buscan quedarse con sus bienes, lo que evidencia un conflicto familiar que atraviesa esta etapa.

Leevon Kennedy se convirtió en una figura conocida en el ambiente del espectáculo por sus declaraciones explosivas sobre su identidad. Durante años sostuvo públicamente ser hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, una versión que más tarde modificó y desmintió parcialmente, aunque siempre mantuvo un relato ligado a la icónica familia estadounidense. Esa narrativa, sumada a otras historias sobre su vida, la mantuvo en el centro de la escena mediática durante largo tiempo.

Su figura estuvo rodeada de controversias, apariciones televisivas intensas y afirmaciones que generaron tanto incredulidad como fascinación. Sin embargo, en los últimos seis meses el silencio fue total. Sin publicaciones, sin entrevistas y sin actividad pública, su ausencia empezó a generar preguntas.

Según había relatado De Brito, hace un tiempo recibió un mensaje tan inquietante como improbable por parte Leevon. “No se rían, porque desapareció de verdad. Me mandó un mensaje diciendo que Donald Trump la quería asesinar”, contó ante la sorpresa generalizada en el estudio. La insólita teoría que ella le habría transmitido involucraba a la CIA, al FBI y a supuestos secretos de Estado vinculados a su presunta relación con los Kennedy. “Estaba asustada”, insistió el periodista.

Según su propia versión, la artista pasó parte de su infancia y adolescencia escondida en la selva amazónica. “Se crió con los monos”, recordó De Brito. Más allá de lo insólito de su relato, el conductor destacó una característica que siempre le llamó la atención: su capacidad intelectual. “Es sumamente inteligente, habla seis idiomas”, aseguró. Incluso recordó un episodio en LAM en el que decidió ponerla a prueba. “Le dije: ‘Hablame en alemán’. Y empezó a hablarlo perfectamente”, contó. Ante la duda de sus compañeras sobre si realmente dominaba el idioma, De Brito insistió: “La gente se da cuenta”.

En su historial mediático también figuran otros capítulos extravagantes, como su supuesto romance con David Bowie, una afirmación que siempre generó escepticismo. “¿Eso es real? ¿Viste fotos?”, preguntó Carolina Molinari durante la charla. “Para mí las dejó en el Amazonas”, ironizó el periodista.

El costado más terrenal (y polémico) de su figura también salió a relucir. Recordaron que en una oportunidad fue noticia tras ser demorada en un supermercado por intentar llevarse queso brie sin pagarlo. “Había robado queso brie”, señaló De Brito. Denise Dumas sumó con humor: “No puede comer cualquier queso”. “Solo come queso brie”, remató el conductor, cerrando la anécdota con una sonrisa.