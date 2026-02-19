Teleshow

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

La influencer sorprendió a sus fanáticos al compartir imágenes del estado de su físico luego de someterse al procedimiento quirúrgico

A cuatro meses de realizarse una liposucción, este miércoles, Tamara Báez sorprendió a sus miles de seguidores al mostrar su nueva imagen, destacando los cambios que tuvo en su físico. Con una foto frente al espejo, la joven dejó en claro su transformación y cómo elegía enfocarse en sí misma.

En la foto en cuestión puede verse a la influencer posando en su baño. Si bien tapó su cara con su celular, la joven lucía una remera marrón, la cual levantó para mostrar su abdomen, y ropa interior. A esta imagen, tomada casi a las 3 de la mañana, Tamara agregó un corazón de color negro.

La decisión de someterse a una liposucción y a un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) fue motivada por su deseo de sentirse mejor con su imagen corporal. “No aguantaba más tener semejante panza y estar tan ancha de los costados. Igual, nunca tuve caderas, unas buenas caderas y ahora tengo caderas”, había reflexionado Báez en sus redes sociales al explicar sus motivos.

Además, durante ese proceso, Báez documentó cada etapa de su cambio. La influencer compartió un collage con imágenes tomadas con dos meses de diferencia para mostrar la evolución de su cuerpo tras la intervención estética. En una de sus historias de Instagram había expresado: “Lo que son las fotos que me saqué antes de operarme. No puedo creer que hay gente que dice que no se me nota, jajajaja. ¿Quieren ver?”.

La reacción en redes fue intensa. Además de recibir mensajes de aliento, Báez enfrentó acoso digital y comentarios despectivos sobre su figura en el periodo posterior a la cirugía. Entre los mensajes ofensivos figuraron frases como: “Bastante gorda la desagradecida”, “Tenés que buscar una para adelgazar” y “Adelgazá asquerosa”. Frente a la violencia digital, Báez optó por visibilizar públicamente los ataques y respondió: “¿Qué le hice yo para ser tan asco de persona? ¿Nunca vio a una persona gorda, como dice ella todo el tiempo? ¿No tenés vida? Enferma”. También advirtió: “Voy a empezar a escrachar a todas las criticonas (como hacía antes)”.

A pesar de la hostilidad, la influencer valoró la franqueza de mostrar su proceso tal como es. “Me había dejado estar muchísimo, tenía mi cabeza enfocada en todo menos en mí. Estoy súper feliz y sé que voy a lograr verme mucho mejor por mí y para mí”, afirmó. Destacó la importancia de contar la realidad abiertamente: “Gracias por tantos mensajes lindos que estoy recibiendo”.

En su vida reciente, además de los cambios físicos, Báez viajó a Brasil con su pareja, Thiago Martínez. Durante sus vacaciones compartió distintas escenas y mostró compras por más de USD 800.

En ese marco, más allá del color de las playas y la cultura del país vecino, la joven compartió un recorrido turístico por la famosa favela Rocinha. Tamara compartió imágenes y videos de la experiencia en sus redes sociales, subrayando su entusiasmo por este tipo de aventuras. El itinerario incluyó un recorrido a pie por las calles de la favela, siempre acompañados por un guía turístico. Báez publicó fotografías donde aparece abrazada a Martínez y también una toma panorámica del lugar. En una de las publicaciones, expresó: “Estas aventuras me gustan a mí”.

En ese contexto, la expareja de L-Gante también quiso sumarse a la tendencia y visitó el lugar. A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió el video, el cual superó las 5 millones de reproducciones. En paralelo, su novio también compartió fotos del recorrido junto a un emoji de un corazón rojo. En su posteo se los ve caminando de la mano por un pasillo angosto.

