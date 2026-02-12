Juana Repetto respondió las críticas tras adoptar un gato a días de ser mamá: “Agotada”

La influencer contó la noticia en sus redes sociales y recibió duras advertencias.

Juana Repetto fue objeto de críticas en redes sociales tras anunciar que adoptó un gato bebé durante los últimos días de su embarazo. Luego de que la influencer comentara la feliz noticia en sus redes, diversos usuarios marcaron su preocupación por la posibilidad de que la actriz contraiga una infección de felino.

Las advertencias de los usuarios estuvieron marcadas por la preocupación por la toxoplasmosis y los riesgos potenciales de convivir con gatos en esta etapa. Ante la polémica, la actriz respondió fiel a su estilo, de forma directa y con cierto tono hartazgo. Frente a la cámara, la joven remarcó que conoce los cuidados necesarios y que actúa con responsabilidad. “Hay mucha gente diciendo: ‘¡Gato embarazo, gato embarazo!’. Averigüen cada uno con sus obstetras”, manifestó a través de sus historias de Instagram.

Juana Repetto contó por qué decidió adoptar a un nuevo gato

En ese marco, Repetto explicó que el contagio de toxoplasmosis requiere un contacto directo con las heces del animal. Detalló que no está en contacto con la bandeja sanitaria y recalcó que su gato es higiénico: “Para contagiar la toxoplasmosis a través de un gato, tenés que tener contacto directo con la caca, tocarla y llevártela a la boca o alguna mucosa del gato. O sea, yo, por supuesto, no soy la persona que está levantando ahora la caca de las piedritas”.

La actriz mencionó que los gatos suelen ser independientes en su higiene y que no es necesario manipular sus desechos de forma directa. Reiteró que con herramientas específicas, como la pala, se elimina el mínimo riesgo de transmisión.

La actriz compartió con sus seguidores la emoción de sus hijos al recibir a un gatito en su hogar

En este contexto, Kiwi, tal como la influencer y sus hijos decidieron nombrar al animal, se sumó a la familia después de que el anterior gato, Hulk, desapareciera temporalmente. La llegada de Kiwi coincidió con la espera de Timoteo, el tercer hijo de Repetto, quien comparte su vida con sus otros hijos, Toribio y Belisario.

La presentación de Kiwi se realizó a través de un video en el que Toribio, visiblemente entusiasmado, mostró al nuevo miembro al público. Sin embargo, para sorpresa de toda la familia, el mismo día que recibieron al gato bebé su anterior mascota decidió volver al hogar. La felicidad generada por el reencuentro con Hulk fue manifiesta, especialmente cuando el animal reapareció en la puerta de la casa al día siguiente de la adopción.

Juana Repetto utilizó sus redes sociales para explicar cómo decidió adoptar a un nuevo gatito

Actualmente, la familia convive con ambos gatos y dos perros. De cara a la cesárea programada para el nacimiento de Timoteo, la familia organizó una red de apoyo para el día del parto y el cuidado de los niños. La madre de Repetto la acompañará durante la intervención quirúrgica, mientras que el padrino Esteban, la suegra Norma, Yami y otros allegados participan en la logística necesaria para atravesar el proceso.

En la etapa previa al nacimiento, la actriz compartió sus sentimientos ante el cierre de este ciclo y el cambio en la dinámica familiar. Manifestó melancolía, ansiedad y temor a perder el control durante la intervención. “Me da miedo paniquearme en el momento… como esa pérdida de control”, reconoció. Señaló que el dolor físico no es su principal preocupación, sino la posibilidad de experimentar ansiedad o pánico en el quirófano.

La elección de Timoteo como nombre fue resultado de un diálogo familiar y una sugerencia de una amiga, que contó con el respaldo inmediato de Sebastián y Belisario. Al reflexionar sobre su futuro familiar, la actriz aseguró que este será su último embarazo, aunque en el pasado consideró la opción de tener una hija.

Con la llegada de Kiwi y la inminente llegada de Timoteo, Repetto enfrenta nuevos desafíos y transformaciones. Desde su experiencia, demuestra confianza y convicción en sus decisiones para preservar el bienestar de su entorno más cercano.