Moria Casán habló sobre la relación de Sofía Gala y Fito Páez y les dio un consejo: “No pretendan que la gente no se interese”

Moria Casán volvió a llevar a su programa la relación de su hija y el músico y les dejó un consejo de madre (Video: La mañana con Moria, Eltrece)

Moria Casán volvió a decir lo que piensa, sin rodeos y con su sello inconfundible. Esta vez, el eje de su descargo fue el vínculo entre su hija, Sofía Gala Castiglione, y Fito Páez, luego de que circularan imágenes de ambos que despertaron rumores de romance y reavivaron el interés mediático. Lejos de escandalizarse, la diva fue clara: entendió la libertad de su hija, pero marcó un límite entre el deseo de bajo perfil y las acciones públicas que inevitablemente generan repercusión.

El tema fue abordado por Moria en su programa La Mañana con Moria (Eltrece), donde analizó lo que definió como una contradicción frecuente en figuras públicas que intentan mantenerse alejadas de los medios, pero que, al mismo tiempo, comparten imágenes o protagonizan escenas que despiertan curiosidad. “Mi hija elige un perfil no mediático, pero digo: ‘Mi amor, si salís en teta chapando con Fito Páez, no pretendas que la gente no se interese en ustedes”. Para Moria, se trata de asumir las consecuencias naturales de la exposición: “Vos también estás fomentando eso. Hay que hacerse cargo de lo que uno genera”, sentenció.

En ese sentido, la diva explicó que estas conversaciones no son nuevas dentro del ámbito familiar. Según relató, mantiene intercambios sinceros con Sofía, quien defiende su derecho a vivir como quiere. “Ella me dice: ‘Mamá, yo elijo lo mío y no voy a dejar de hacer cosas’. Dice que besa a todos sus amigos y que no tiene que explicar nada”, contó Moria, dejando en claro que respeta esa postura, aunque no siempre la comparta del todo.

Desde la casa del cantante en Uruguay se mostraron juntos (Video: Instagram)

Durante el diálogo, la conductora también destacó un punto que considera clave en la construcción de la identidad pública de su hija: el hecho de que Sofía haya forjado su carrera sin recurrir al apellido materno. “Ella no se llama Sofía Casán, eligió llamarse Sofía Castiglione. Tiene una carrera absolutamente independiente, ganó premios por su talento y no por portación de apellido”, remarcó con orgullo, subrayando que esa decisión también forma parte del perfil bajo que la actriz intenta sostener.

Sin embargo, Moria fue enfática al marcar que la figura de Fito Páez no es la de “un desconocido”. “Estamos hablando de un prócer de la música, no de una persona cualquiera”, dijo, explicando por qué las imágenes junto al rosarino despiertan un interés que excede lo anecdótico. Para la diva, no es realista pretender que un gesto de intimidad con una figura de semejante peso cultural pase desapercibido.

Este no es el primer capítulo en el que Moria opina sobre el vínculo entre su hija y el músico. En declaraciones previas a Infama (América TV), había aclarado que, más allá de los rumores, entre ellos existe una relación profunda basada en la admiración, la música y una conexión intelectual muy fuerte. “Ellos se adoran. Son tribu, familia. Son melómanos, divinos. Se quieren mucho”, había asegurado, desestimando la idea de una pareja formal.

Además de la publicación en su feed, Fito Páez recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle un mensaje de amor a Sofía Gala (Instagram)

Incluso, fiel a su humor característico, la One recordó una anécdota que sumó combustible al mito romántico: “Fito me ofreció dos o tres cenas para pedirme la mano de Sofía”, contó entre risas, aclarando que se trató de comentarios afectuosos y cargados de complicidad. “Yo encantada”, agregó, sin dramatizar ni sobreactuar el rol de madre celosa.

Las imágenes que encendieron la polémica —besos, videos compartidos y apariciones conjuntas— no hicieron más que confirmar algo que Moria sostiene desde hace tiempo: que la exposición es una consecuencia directa de ciertas decisiones públicas. Su consejo, lejos de sonar a reproche, funcionó como una advertencia realista.

En definitiva, Moria Casán volvió a ocupar el centro de la escena con una reflexión que mezcla experiencia, honestidad y sentido común. Defendió la libertad de su hija, celebró su independencia y, al mismo tiempo, recordó que en el universo mediático argentino, cada gesto público tiene eco. Una lección que, dicha por la One, suena menos a reto y más a verdad irrefutable.