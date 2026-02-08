Teleshow

Natalia Oreiro al natural: sus postales íntimas desde su hogar en San Isidro

La actriz y cantante mostró un poco de su mundo íntimo, revelando ambientes acogedores y detalles que reflejan una personalidad auténtica y creativa

Natalia Oreiro compartió sus postales
Natalia Oreiro compartió sus postales más personales: su casa, su cuerpo y su mascota

Reservada, sensible y muy conectada con lo íntimo, Natalia Oreiro volvió a abrir una pequeña ventana a su mundo privado. En las últimas horas, la actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que, sin mostrar de manera explícita cada rincón, permiten reconstruir cómo es la casa que habita en San Isidro junto a Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa. Un hogar que funciona como refugio, espacio creativo y extensión directa de su identidad artística.

Las postales —que combinan escenas cotidianas, detalles decorativos y momentos familiares— confirman lo que desde hace años se sabe: la vivienda de la actriz no responde a una lógica de lujo ostentoso, sino a una búsqueda estética y emocional muy marcada. Madera, flores, libros, objetos antiguos y naturaleza se integran en un equilibrio que prioriza la calma y la conexión con lo esencial.

Una fotografía emblemática muestra a
Una fotografía emblemática muestra a Natalia Oreiro al desnudo caminando al atardecer, reflejando la conexión entre intimidad, naturaleza y creatividad
La vivienda presenta una estética
La vivienda presenta una estética ecléctica, donde muebles antiguos y detalles modernos coexisten en un equilibrio armónico lleno de color

El traslado no fue inmediato ni sencillo. En 2016, Natalia y Mollo tomaron la decisión de dejar su casa en Palermo para mudarse a San Isidro, en busca de mayor tranquilidad y contacto con el verde. Ella misma contó en más de una entrevista que la adaptación le costó: estaba acostumbrada a una vida más urbana, a una casa con impronta rústica y vintage en pleno corazón porteño. Sin embargo, con el tiempo, la nueva vivienda se transformó en un espacio propio, construido desde cero en términos emocionales.

Si hay un espacio que se repite en sus publicaciones, ese es el jardín. Amplio, verde y cuidadosamente intervenido, funciona como escenario de fotos, momentos de juego, caminatas descalzas y encuentros familiares. Árboles, arbustos, flores de estación y sectores más silvestres conviven con rincones pensados para el descanso.

El jardín es el centro
El jardín es el centro del hogar, diseñado para el descanso y encuentros familiares, con árboles, arbustos y flores de estación abundantes
Las imágenes publicadas en Instagram
Las imágenes publicadas en Instagram dejaron ver un espacio que apuesta al confort verdadero

En una de las imágenes se la ve a Natalia caminando entre senderos, levantando a su gato o simplemente observando el paisaje. El jardín no es solo un fondo bonito: es parte activa de su rutina y de su bienestar cotidiano. También allí se destaca una huerta, donde cultiva flores y plantas, reforzando esa idea de vida conectada con la tierra y los ciclos naturales.

Puertas adentro, la casa mantiene una estética ecléctica y muy personal. Muebles antiguos conviven con piezas modernas; colores pasteles se combinan con tonos intensos como verdes, fucsias y azules profundos. Nada parece elegido al azar, pero tampoco responde a una tendencia de catálogo.

Entre huerta, flores, juegos con
Entre huerta, flores, juegos con su gato y caminatas descalzas, la artista encuentra inspiración y bienestar en un ambiente que celebra lo natural y lo simple como parte de su día a día

En las imágenes se destacan bibliotecas repletas de libros, tocadiscos con discos de vinilo, escritorios intervenidos con objetos pequeños, piedras, cuadernos y recuerdos. Cada ambiente parece contar una historia, como si fuera un collage de etapas de su vida.

La cocina, por ejemplo, aparece como un espacio cálido y vivido: estanterías abiertas con vajilla a la vista, frascos de vidrio, utensilios colgados y una fuerte presencia de madera. Lejos de una cocina impersonal, es un lugar pensado para habitar, compartir y crear.

En la vivienda compartida con
En la vivienda compartida con Ricardo Mollo y su hijo, también convive su gato

La vivienda de Natalia Oreiro en San Isidro no busca impresionar por su tamaño ni por excentricidades visibles. Su valor está en la coherencia: cada objeto, cada color y cada espacio parecen dialogar con su sensibilidad artística, su necesidad de introspección y su forma de entender la vida lejos del ruido.

Durante su último posteo, también aparecen detalles como su gato durmiendo en la cama, sillones bajos, alfombras, cortinas pesadas y paredes empapeladas con motivos florales. Todo contribuye a una atmósfera cálida, algo nostálgica y profundamente femenina, sin caer en lo decorativo superficial.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo
Natalia Oreiro y Ricardo Mollo decidieron mudarse de Palermo a San Isidro en 2016 para buscar mayor tranquilidad y contacto con el verde. Su hijo Atahualpa captado por su cámara

De todas formas, la foto que más llamó la atención fue otra: la de su figura al desnudo, de espaldas. La silueta aparece caminando hacia un atardecer intenso, con el cielo teñido de tonos naranjas, dorados y grises. La luz baja del sol recorta el contorno del cuerpo y genera un fuerte contraste entre sombras y horizonte, lo que vuelve imposible distinguir rasgos faciales o detalles del rostro.

