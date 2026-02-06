Llega Citados, el nuevo programa de entrevistas de Juan Marconi con figuras y personajes del mundo del deporte

Citados, una nueva propuesta de Infobae Studio con la conducción de Juan Marconi

“Hay llamados que te cambian el día... y otros que te cambian la carrera”, anticipa Juan Marconi en la primera promo de Citados.

Se trata de un nuevo ciclo de entrevistas de Infobae Studio a figuras del mundo del deporte, donde deportistas, periodistas, influencers y streamers comparten su recorrido profesional y aspectos de su vida personal. En un clima cercano y distendido, la conversación recorre la pasión por el deporte, los desafíos de la carrera y el costado más humano de los invitados.

Juan Marconi es periodista, licenciado en Relaciones Públicas, árbitro (como su padre, Guillermo Marconi), y tiene una larga trayectoria en la conducción, adaptándose a todo tipo de formatos.

Pasó por el reality El Gran Premio de la Cocina, en el que hizo equipo con Carina Zampini. También condujo ESPN Redes y estuvo al frente de la edición nocturna de SportsCenter, el noticiero de reconocida cadena deportiva junto a Morena Beltrán.

En un cambio radical en su vida, por un tiempo se convirtió en vicepresidente de Independiente, el club de sus amores, cargo que dejó para volver los medios de comunicación y el deporte. Cuando Infobae lo consulta: ¿Es fácil ser dirigente de fútbol argentino?, dice Marconi:

”No. Es muy difícil. A mí me llegó el momento en el que decidí meterme en este cambio. Dije: ‘Vamos por cosas importantes, basta de lo superficial, vamos por cosas que me apasionan, que quiero hacer’ y todo el mundo me decía que no, que no me meta. Salvo algunos pocos. Pero me gana el fanatismo y la pasión de querer cambiar las cosas. No hubo raciocinio. Hoy con la autocrítica del caso digo que no hay que tomar decisiones solamente por la pasión porque trae sus complicaciones. Me parece que el ideal siempre es un buen equilibrio en eso. Armé un movimiento político y muchísima gente se empezó a sumar sobre todo por lo que yo transmitía que quería hacer. Ese grupo fue muy importante y los distintos grupos políticos del club nos empiezan a llamar para formar parte. Entonces, creo que fui y fuimos muy importantes para ganar la elección, mucha gente me dice que votó a esa lista porque estaba yo".

En el terreno más familiar, Juan disfruta, junto a su mujer Maylen Vicente, de la llegada de su hijo Rocco, nacido el 4 de agosto de 2024.

Y también es contundente acerca de la llegada cada vez más habitual de las mujeres ejerciendo el periodismo deportivo, especialmente fútbol: “Celebro la irrupción de las mujeres en el ambiente deportivo. Durante mucho tiempo estuvieron totalmente excluidas del medio y hoy mismo por ahí dan la misma opinión sobre un tema que un hombre, pero se las sigue mirando de reojo. Sin embargo, con la fuerza que vienen y el talento con que trabajan cierran bocas constantemente. Aunque no es lo que ellas quieran hacer, cierran bocas tácitamente todo el tiempo. Hoy hay un montón de referentes, Morena (Beltrán) sobre todo. Ya es presente y futuro. Es como la aparición de un Messi en inferiores”.

Volviendo a Citados, el encuentro se completa con un juego final que pone a prueba su ingenio y conocimiento del universo deportivo. Entre ellos, un metegol induce al tema... El juego se llama Adiviná con emojis. Le mostramos al invitado tres emojis que representan el nombre de un club deportivo, director técnico/preparador o deportista que realiza la misma actividad a la que se dedica el invitado. La respuesta a la actividad desencadena en alguna anécdota o recuerdo que comparten en la entrevista.

Para ver Citados en el canal de YouTube de Infobae: la entrevista completa, estrena este martes 10/02 a las 9 horas. El primer corte en redes (Instagram y TikTok), este martes 10/02 a las 9 h. El segundo corte en redes (Instagram y TikTok), este martes 10/02 a las 12 h.

Fotos: Maximiliano Luna