Teleshow

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La modelo y Santiago Gómez Romero continúan su itinerario por el norte argentino y compartieron postales de uno de los lugares más impactantes de la región

Guardar
Dolores Barreiro y su novio Santiago Gómez Romero en las Salinas Grandes (Video: Instagram)

Un cielo azul intenso y una superficie blanca infinita marcan el escenario de las Salinas Grandes en Jujuy. Desde el impactante destino norteño, Dolores Barreiro y Santiago Gómez Romero recorren el paisaje y comparten postales de su travesía, como para asegurarse de que sea cierto y no parte de un sueño.

Las imágenes exhiben la magnitud del paisaje, donde el blanco se extiende en todas direcciones. Un canal de agua turquesa divide el terreno y refleja el cielo, creando un efecto visual que duplica el horizonte. Al fondo, los cerros completan la postal característica del noroeste argentino. Ellos caminan en la inmensidad de un horizonte que parece infinito. El crepitar del calzado en la salina aporta la banda de sonido natural para una nueva cita con uno de los sitios más emblemáticos de la provincia norteña.

“Cielo arriba, cielo abajo, preciosas las Salinas Grandes jujeñas. Y tengo la foto saltando pero Gómez no me deja ponerla”, escribió Dolores en sus redes sociales junto a las fotos, sumando una nota de humor a la experiencia sobre la postal típica que eligen los turistas al visitar el lugar.

Dolores Barreiro exhibe su estilo
Dolores Barreiro exhibe su estilo boho chic con un look colorido y práctico para caminar sobre la sal y disfrutar del entorno jujeño (Fotos: Instagram)
Dolores Barreiro y Santiago Gómez
Dolores Barreiro y Santiago Gómez Romero posan en las Salinas Grandes de Jujuy

La elección de vestuario acompaña el entorno: Dolores luce un top amarillo sin mangas, short de denim claro y alpargatas negras, combinados con un kimono de tonos pasteles y un sombrero de ala ancha. En varias imágenes se la ve con gafas blancas y accesorios que refuerzan su estilo boho chic. Santiago opta por remera blanca, shorts oscuros y zapatillas negras, prendas cómodas para caminar sobre la sal y bajo el sol jujeño.

Las Salinas Grandes se extienden por más de 12.000 hectáreas a 3.450 metros sobre el nivel del mar (11.319 pies) y constituyen uno de los escenarios turísticos más emblemáticos de Jujuy. Los visitantes pueden observar el proceso de extracción de sal, recorrer senderos y conocer la historia geológica y cultural del lugar. La presencia de figuras públicas como Barreiro contribuye a visibilizar estos paisajes, que forman parte del patrimonio natural argentino.

Dolores Barreiro y Santiago Gómez
Dolores Barreiro y Santiago Gómez Romero blanquearon su relación en 2021
El reflejo del cielo sobre
El reflejo del cielo sobre la superficie blanca y los canales de agua turquesa crea un efecto visual único en las Salinas Grandes de Jujuy

El viaje actual es parte de una costumbre que la modelo repite a menudo: visitar Jujuy y explorar destinos típicos y otros más alejados del turismo masivo. En recorridas anteriores, visitó mercados de artesanías, restaurantes de gastronomía regional y sitios históricos de Tilcara y Humahuaca, integrando costumbres locales y participando en festividades.

Dolores suele documentar cada experiencia, resaltando la conexión con la cultura del norte, la interacción con artesanos y la preparación de platos típicos. El interés por la vida comunitaria y las tradiciones quedó reflejado en sus publicaciones recientes, donde se la ve compartiendo actividades con habitantes y disfrutando la previa del Carnaval.

Luego de recorrer Tilcara y
Luego de recorrer Tilcara y Humahuaca, Dolores Barreiro sigue su itinerario en las Salinas Grandes
Las Salinas Grandes en Jujuy,
Las Salinas Grandes en Jujuy, con sus 12.000 hectáreas a 3.450 metros de altura, representan uno de los destinos turísticos clave del norte argentino

La presencia de Santiago Gómez Romero suma un capítulo a la historia y refleja cómo Barreiro rehizo su vida luego de la separación de Matías Camisani, el padre de sus cinco hijos. Desde que oficializaron la relación en 2021, la pareja se muestra en diferentes eventos y escapadas y el mundo los puede encontrar tanto en Londres como en Punta del Este o Jujuy. Santiago es polista, estudió en el colegio Newman y, según trascendió, el primer encuentro fue en un asado, aunque el vínculo se afianzó después de reencontrarse en Ibiza, donde ambos pasaban vacaciones. La modelo lo presentó en sus redes sociales hacia fin de aquel año y desde entonces comparten actividades, viajes y vida social.

El itinerario por Jujuy y, en particular, por las Salinas Grandes, evidencia la preferencia de la pareja por destinos naturales y culturales, alejados del circuito tradicional. Las imágenes capturan tanto la imponencia del paisaje como la complicidad de los protagonistas, quienes eligen documentar cada momento en un entorno que combina altura, silencio y colores intensos.

Temas Relacionados

Dolores BarreiroJujuySantiago Gómez RomeroSalinas Grandes

Últimas Noticias

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

La actriz dio una entrevista con Giovanna, la niña de diez años que forma parte del elenco de Papá por siempre, y no pudo ocultar las lágrimas al hablar de su presente

La emoción de María Fernanda

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

A dos meses de su casamiento, la bailarina publicó una foto inédita con el actor para celebrar un día muy especial

El romántico saludo de cumpleaños

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

La modelo quedó envuelta en una controversia tras la viralización de un video y los dichos de la China Suárez sobre supuestos acercamientos con el futbolista

Sabrina Rojas, en el ojo

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Nació en Quilmes y emigró a Galicia con su familia cuando era una niña. El conductor Roberto Leal le contó a Teleshow cómo vivió una jornada histórica en el popular concurso de preguntas y respuestas

Quién es Rosa Rodríguez, la

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Un desafío pastelero renovó la emoción en la competencia televisiva más exigente

Evangelina Anderson y La Reini
DEPORTES
Del Top 50 al servicio

Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

La “ruleta de castigos” y las tres reglas de oro que implementó un entrenador en la Bundesliga de Alemania

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

TELESHOW
La emoción de María Fernanda

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

INFOBAE AMÉRICA

Las Fuerzas de Defensa de

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Zelensky afirmó que la fuerza aérea ucraniana debe mejorar su defensa ante los ataques de Rusia con drones

La Comisión Europea propuso sanciones a la energía, las finanzas y el comercio ruso a casi cuatro años de guerra en Ucrania

Estados Unidos anunció nuevas sanciones petroleras al régimen de Irán después de la primera ronda de diálogos

Panamá vuelve a explorar una conexión aérea directa con Dubái