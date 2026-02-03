Maxi López habló luego del triunfo de MasterChef Celebrity por sobre La Hija del Fuego: “Contra quién competimos es secundario”

El participante del reality de cocina se refirió a la batalla del rating que se dio el lunes por la noche

Cuando muchos pensaban que la rivalidad mediática entre Wanda Nara y La China Suárez ya no podía sumar nuevos capítulos, el prime time del lunes 2 de febrero regaló un Súperlunes televisivo: el debut de Hija del Fuego en El Trece, protagonizado por la China, se enfrentó por rating con una nueva emisión de MasterChef Celebrity en Telefe, conducido por Wanda. En medio de la expectativa, Maxi López —expareja de Wanda y participante del reality culinario— fue uno de los protagonistas del día y habló del resultado en una entrevista al aire de Intrusos (América TV).

El exfutbolista y actual figura de la televisión y el streaming fue abordado por el cronista sobre la competencia directa entre ambos ciclos. Acerca del resultado, Maxi no dudó en reconocer: “Bueno, vi que salió muy bien para Telefe. Nosotros somos obviamente hinchas de Telefe. Salió bien. La competencia va hasta siempre. Ya la dinámica de MasterChef va, camina sola”. Sobre la victoria y el “sabor especial” que implicaba superar a la ficción de la China, deslizó entre risas: “Yo creo que particularmente para Solange (Wanda). Pero...”, dejando entrever la alegría de Wanda por el triunfo en el rating.

Consultado sobre el éxito del programa, Maxi fue diplomático: “No, anduvo muy bien el programa, va muy bien y eso es lo que nos pone contentos a nosotros. Después contra quién competimos es secundario”. Cuando el periodista le remarcó que tal vez ese detalle era secundario solo para él, Maxi aceptó: “Bueno, puede ser para mí, sí, sí, okay.”

En el tramo final de la entrevista, la charla se desvió hacia los favoritismos dentro de MasterChef Celebrity y las versiones sobre preferencias del jurado por otros participantes. Maxi optó por la cautela: “Son dinámicas que pueden pasar adentro del programa, la gente, su programa muy visto. Muchos hablan de todas las dinámicas, así que... Es un programa que se ve mucho, opinan todos.”

Así, Maxi López celebró la victoria de MasterChef Celebrity en la batalla del rating y, aunque evitó profundizar en polémicas, dejó entrever la felicidad de Wanda Nara por el resultado frente a la serie de la China Suárez. Con bajo perfil y foco en el trabajo en equipo, priorizó el clima de éxito y la buena energía que rodean al ciclo culinario, mientras la competencia televisiva sigue sumando capítulos en la pantalla argentina.

A las 21:15, el encendido televisivo mostró variaciones significativas en los niveles de audiencia. A esa hora debutó la serie de la actriz, una producción que se había estrenado en noviembre por Disney+, y que había sido programa originalmente para las 21:30 en Eltrece. Para evitar la competencia directa, el canal de Constitución decidió adelantarla 15 minutos. A esa hora su rating era de 2.9, en tercer lugar, con Telefe Noticias en la vereda de enfrente duplicándola y con LAM en el segundo puesto, según cuentas de redes especializadas como Real Time Rating y PTC Rating Recargado.

Telefe promociona el cambio de la gala de eliminación para competir con La hija del fuego, la serie de la actriz, en Eltrece (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

A las 21:40 comenzó la emisión de una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que durante todo el fin de semana había sido promocionada como “El verdadero fuego”, en claro guiño a su rival. Tres minutos después, a las 21:43, se observó la competencia directa entre ambos programas: la competencia de cocina marcaba 6.9 puntos, mientras que la ficción ascendía a 3.6. Un minuto más tarde, el rating de la ficción de Eltrece subió a 3.7, posicionándose en segundo lugar dentro de la franja horaria.

A las 22:00 finalizó Hija del Fuego con un promedio aproximado de 3.5 puntos de rating. En tanto, a las 22:11 y ya sin su “contrincante”, MasterChef Celebrity continuaba liderando con más de 11 puntos de audiencia, confirmando su posición predominante en la franja nocturna de la televisión abierta argentina.