Teleshow

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

La pareja disfrutó de días de relax y aventura en la isla panameña, entre paisajes de ensueño, noches en el mar y complicidad

Guardar
Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en San Blas

Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en San Blas, una isla en el caribe panameño, se convirtieron en la crónica de una escapada soñada, marcada por la desconexión, la naturaleza y la complicidad de pareja. Lejos del ritmo habitual, ambos eligieron sumergirse en días de relax y aventura, apostando a sumar recuerdos y a disfrutar juntos de una experiencia distinta, entre paisajes de ensueño y el encanto de lo simple.

En el pie de foto de la publicación que compartió, Celeste condensó el espíritu del viaje: “Viví unos días en el medio del mar, entre delfines y tiburones. Solo quiero agua. (te amo @santikorovsky sos mi aventura favorita)”. El mensaje fue respondido enseguida por Santiago Korovsky, quien sumó una dosis de ternura y humor: “Te amo mucho princesa. Por más aventuras, esta vez puede ser sin tiburones”.

La primera imagen los mostró recostados y sonrientes en el interior de una casa rodante, iluminados por una luz cálida y tenue que transmitió calma, intimidad y alegría compartida. Celeste, relajada con las piernas estiradas, y Santiago, sonriente junto a ella, reflejaron el clima descontracturado de la travesía y el valor de los pequeños rituales lejos del ruido cotidiano.

Celeste eligió una remera rayada,
Celeste eligió una remera rayada, short de jeans y borcegos
La felicidad de la pareja
La felicidad de la pareja

En otra postal, la pareja apareció abrazada en un mirador con vista a la ciudad y al mar, bajo un cielo nublado que enmarcó la escena urbana. Celeste lució una remera rayada rosa y blanca, short de jeans y borcegos negros, mientras Santiago optó por un look deportivo, ambos con mochilas y actitud de turistas exploradores. Las sonrisas y el contacto físico evidenciaron el disfrute mutuo y la energía de descubrir juntos cada rincón del destino.

El recorrido visual incluyó un plano detalle de candados en una baranda frente al mar, símbolo de promesas y recuerdos románticos, con los rascacielos de la ciudad dibujando el horizonte. En la última foto, Celeste posó sobre el muelle, con el mar de fondo y una expresión serena, en una imagen que fusionó juventud, libertad y espíritu aventurero.

El álbum transmitió la esencia de unas vacaciones auténticas: conexión, espontaneidad y pequeños rituales compartidos, en escenarios que alternaron lo íntimo con lo urbano y natural. Las imágenes y los mensajes contaron la historia de un viaje pensado para vivir el presente, fortalecer el vínculo y sumar capítulos inolvidables a su historia juntos.

La dupla eligió pasar sus
La dupla eligió pasar sus noches en un barco
Celeste compartió la ubicación exacta
Celeste compartió la ubicación exacta en el mapa (Instagram)

Días atrás, Korovsky le dedicó un emotivo posteo en redes sociales Celeste por el día de su cumpleaños. El actor y guionista eligió homenajearla con un collage de imágenes que resume la intimidad y la aventura compartida durante el último tiempo, acompañando la selección de fotos con palabras llenas de ternura y gratitud por el camino recorrido juntos.

En el mensaje, el director y creador de División Palermo expresó: “Feliz cumple hermosa, sos lo más lindo que existe. Compartir el camino con vos es mi parte favorita del viaje. Gracias por hacer mi vida más linda, más loca y más impredecible. Te amo mucho”. El carrete de fotos incluyó momentos tan variados como divertidos: desde una original postal disfrazados y sentados en una escalera decorada para Halloween —Celeste con vestido celeste y corona de flores, Santiago con barba postiza y campera deportiva— hasta una imagen de la actriz abrigada con capucha de piel, sonriendo al timón de un barco mientras navegan bajo el atardecer.

La respuesta de la actriz de Las Estrellas no tardó en llegar y fue igual de espontánea y amoroso como el de su novio: “Te amo mucho. Es hermoso estar haciendo una fila en Migraciones con vos hace media hora y que aun nos quede 1 más por delante y sea el mejor plan. sos el mejor plan, siempre”.

Temas Relacionados

Celeste CidSantiago KorovskyCaribeIsla panameñaSan BlasMar CaribeVacacionesVerano

Últimas Noticias

Fátima Flores contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

“La voz le sonó espectacular”, dijo la artista en la puerta del teatro Roxy en Mar del Plata, minutos después de compartir escenario en la antesala del espectáculo

Fátima Flores contó cómo fue

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

La conductora dejó la rutina televisiva para perderse entre bailes, paisajes antiguos y días compartidos con su hermana María de las Mercedes

Los días de relax de

“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

La panelista de Ariel en su Salsa subió una foto de sus vacaciones en familia con unas palabras sugerentes en medio de la pelea con Nicole Neumann

“Saber elegir es parte de

Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

La solicitud la hizo el abogado de la actriz. Semanas atrás habían allanado la vivienda que ambos compartían en zona Norte y encontraron armas

Pidieron la detención inmediata de

Soledad Pastorutti celebró junto a su hermana Natalia los 30 años de su debut en Cosquín: “Cambió nuestras vidas”

Las artistas festejaron tres décadas de su estreno en la Próspero Molina y recrearon una foto emblemática de sus comienzos

Soledad Pastorutti celebró junto a
DEPORTES
El accidente que sufrió Red

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

No sabía que la estaban filmando y tuvo una furiosa reacción tras su derrota en el Australian Open: “Intenté ir a un lugar sin cámaras”

TELESHOW
Fátima Flores contó cómo fue

Fátima Flores contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

Soledad Pastorutti celebró junto a su hermana Natalia los 30 años de su debut en Cosquín: “Cambió nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Detienen al exvicepresidente José Gabriel

Detienen al exvicepresidente José Gabriel Carrizo al llegar a Panamá

El vapeo, una puerta de entrada a otras sustancias en adolescentes

Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

El líder de NVIDIA en América Latina: “Los gobiernos deben despertar y ser más ágiles”