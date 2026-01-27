Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en San Blas

Las vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en San Blas, una isla en el caribe panameño, se convirtieron en la crónica de una escapada soñada, marcada por la desconexión, la naturaleza y la complicidad de pareja. Lejos del ritmo habitual, ambos eligieron sumergirse en días de relax y aventura, apostando a sumar recuerdos y a disfrutar juntos de una experiencia distinta, entre paisajes de ensueño y el encanto de lo simple.

En el pie de foto de la publicación que compartió, Celeste condensó el espíritu del viaje: “Viví unos días en el medio del mar, entre delfines y tiburones. Solo quiero agua. (te amo @santikorovsky sos mi aventura favorita)”. El mensaje fue respondido enseguida por Santiago Korovsky, quien sumó una dosis de ternura y humor: “Te amo mucho princesa. Por más aventuras, esta vez puede ser sin tiburones”.

La primera imagen los mostró recostados y sonrientes en el interior de una casa rodante, iluminados por una luz cálida y tenue que transmitió calma, intimidad y alegría compartida. Celeste, relajada con las piernas estiradas, y Santiago, sonriente junto a ella, reflejaron el clima descontracturado de la travesía y el valor de los pequeños rituales lejos del ruido cotidiano.

Celeste eligió una remera rayada, short de jeans y borcegos

La felicidad de la pareja

En otra postal, la pareja apareció abrazada en un mirador con vista a la ciudad y al mar, bajo un cielo nublado que enmarcó la escena urbana. Celeste lució una remera rayada rosa y blanca, short de jeans y borcegos negros, mientras Santiago optó por un look deportivo, ambos con mochilas y actitud de turistas exploradores. Las sonrisas y el contacto físico evidenciaron el disfrute mutuo y la energía de descubrir juntos cada rincón del destino.

El recorrido visual incluyó un plano detalle de candados en una baranda frente al mar, símbolo de promesas y recuerdos románticos, con los rascacielos de la ciudad dibujando el horizonte. En la última foto, Celeste posó sobre el muelle, con el mar de fondo y una expresión serena, en una imagen que fusionó juventud, libertad y espíritu aventurero.

El álbum transmitió la esencia de unas vacaciones auténticas: conexión, espontaneidad y pequeños rituales compartidos, en escenarios que alternaron lo íntimo con lo urbano y natural. Las imágenes y los mensajes contaron la historia de un viaje pensado para vivir el presente, fortalecer el vínculo y sumar capítulos inolvidables a su historia juntos.

La dupla eligió pasar sus noches en un barco

Celeste compartió la ubicación exacta en el mapa (Instagram)

Días atrás, Korovsky le dedicó un emotivo posteo en redes sociales Celeste por el día de su cumpleaños. El actor y guionista eligió homenajearla con un collage de imágenes que resume la intimidad y la aventura compartida durante el último tiempo, acompañando la selección de fotos con palabras llenas de ternura y gratitud por el camino recorrido juntos.

En el mensaje, el director y creador de División Palermo expresó: “Feliz cumple hermosa, sos lo más lindo que existe. Compartir el camino con vos es mi parte favorita del viaje. Gracias por hacer mi vida más linda, más loca y más impredecible. Te amo mucho”. El carrete de fotos incluyó momentos tan variados como divertidos: desde una original postal disfrazados y sentados en una escalera decorada para Halloween —Celeste con vestido celeste y corona de flores, Santiago con barba postiza y campera deportiva— hasta una imagen de la actriz abrigada con capucha de piel, sonriendo al timón de un barco mientras navegan bajo el atardecer.

La respuesta de la actriz de Las Estrellas no tardó en llegar y fue igual de espontánea y amoroso como el de su novio: “Te amo mucho. Es hermoso estar haciendo una fila en Migraciones con vos hace media hora y que aun nos quede 1 más por delante y sea el mejor plan. Vó sos el mejor plan, siempre”.