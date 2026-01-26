Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

El productor y la bailarina disfrutan de días de relax en el destino uruguayo (Video: RSFotos)

El inicio del año encontró a Adrián Suar y Rocío Robles en una escapada tranquila en Uruguay, apostando por la privacidad y el descanso en Punta del Este, uno de los destinos favoritos de las figuras argentinas. Teleshow captó los momentos de relax de la pareja que confirmó a finales del año pasado su amor.

La pareja llegó en una camioneta de última generación con patente argentina. Ambos eligieron alojarse en un exclusivo hotel en donde disfrutaron de su amor, entre charlas, mimos y risas.

Las mañanas del productor y la bailarina transcurren entre desayunos y paseos hacia la playa, donde suelen elegir un parador para pasar las horas de ocio. Su rutina destaca por la calma y la ausencia de actividades acuáticas; se los ha visto relajados, tomando sol y compartiendo bromas en los camastros. “Elegimos este destino por su perfil reservado”, explicó el gerente de programación de eltrece en una charla informal.

La secuencia de imágenes de la pareja en Punta del Este revela distintos momentos de una jornada marcada por la tranquilidad y la complicidad. Los registros permiten observar cómo la pareja alterna actividades a orillas del mar y paseos al aire libre, transmitiendo una atmósfera de total desconexión.

En uno de los pasajes captados, ambos aparecen caminando juntos por la arena. La también periodista lució un bikini rosa con lunares blancos y gafas de sol, mientras que Suar optó por una musculosa negra, short de baño oscuro y también gafas. La imagen los muestra distendidos, mirando hacia el horizonte y disfrutando de la brisa costera.

Otra toma revela a la pareja en un momento de descanso bajo la sombra. Adrián, recostado en una reposera y sonriente, mantiene el atuendo playero y suma una riñonera negra, mientras que ella, sentada a su lado, sostiene lo que parece ser el menú de un restaurante. Este instante refleja la comodidad y el ambiente familiar que comparten.

En otro momento se ve al productor descendiendo de un vehículo azul, vestido con musculosa negra, bermudas blancas, sandalias y la riñonera cruzada. La escena refuerza la idea de una jornada en la que la pareja no se despega de la informalidad, incluso fuera de la playa.

En otra imagen, ambos aparecen de espaldas, tomados de la mano y caminando juntos. La modelo llevó un short de jean claro, sandalias con plataforma, una cartera negra y un suéter rojo liviano, mientras que Suar mantiene la misma vestimenta playera.

Mientras tanto, las redes sociales de la modelo y periodista muestran otra faceta del viaje, esta vez en Carmelo. Bajo el título simple de “2026”, hace unos días la modelo publicó un carrusel de imágenes que revelan paisajes rurales, atardeceres serenos y una vida de lujo rústico. Las postales incluyen habitaciones amplias, baños de diseño artesanal y una piscina rodeada de reposeras y árboles. En varias imágenes, Rocío luce una bikini clara y un pareo tejido, siguiendo las tendencias del verano.

El álbum va más allá de la simple postal turística. Incluye paseos por caminos de pinos, visitas a bodegas emblemáticas y almuerzos al aire libre, realzando el atractivo del enoturismo uruguayo.

La relación entre Rocío Robles y Adrián Suar no surgió de un día para el otro, sino que se fue construyendo lejos de los flashes. Desde el principio, ambos optaron por la cautela: la modelo admitió sentirse incómoda ante la exposición y el productor evitó referirse abiertamente al tema.

Con el paso de los meses, pequeñas señales comenzaron a aparecer. Se los vio compartir una reunión con el equipo de trabajo de ESPN, y Suar estuvo presente en el cumpleaños de Robles en Italia.

Estas vacaciones en Uruguay marcan un nuevo capítulo. La convivencia durante varios días y la naturalidad con la que se muestran en espacios comunes refuerzan la idea de un vínculo que crece con pasos firmes, eligiendo la privacidad y el bienestar por encima del ruido mediático.

