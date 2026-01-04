Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

Gustavo Bermúdez regresa a Mar del Plata después de 30 años para protagonizar la exitosa comedia La Cena de los Tontos

Dueño de una sonrisa brillante, atrapante, y una presencia que emana “aura”. Así, él quiere romper con esa visual de galán de época que lo acompaña hace años y enforcarse solo en una cosa: hacer reír. Por primera vez en 30 años, Gustavo Bermúdez regresa a Mar del Plata para subirse a un escenario. Y que mejor que hacerlo en La Cena de los Tontos, una obra que no para de romper récords. Mientras el sol de la tarde abraza a cientos de personas en la playa Bristol, el mar se sacude a su espalda y el viento lo peina naturalmente. “Tiene a Dios de su lado, siempre está impecable y nunca está mal peinado”, exclama Martín Bossi junto a él, sacándole una sonrisa al último integrante del elenco.

El actor interpreta a Pablo Barrantes, un hombre adinerado que organiza reuniones semanales con amigos e invita a un participante “tonto”, sin que este sospeche el motivo real del encuentro. La llegada inesperada de Francisco Pignon, encarnado por Bossi, desencadena situaciones que complican la historia.

Hace veinticinco años, Bermúdez fue espectador de versiones previas de esta comedia en Mar del Plata, representadas en los años 2000 y 2009. En 1995, inmediatamente después de protagonizar “Nano”, produjo y actuó en Romeo y Julieta en el teatro Neptuno de Mar del Plata, liderando una producción de gran escala que obtuvo reconocimiento en la ciudad.

Gustavo Bermúdez regresa a Mar del Plata después de 30 años para protagonizar la exitosa comedia La Cena de los Tontos (Infobae)

En televisión, el actor dejó una fuerte huella como protagonista de telenovelas argentinas emblemáticas. Entre sus trabajos más recordados figuran Celeste, Antonella, Alén, luz de luna, Nano y Celeste siempre Celeste. Tras alejarse de la televisión para instalarse en el sur y dedicarse de lleno a sus hijas, el artista retomó la actuación en 2014 con Somos familia. Desde entonces, eligió compromisos profesionales breves y papeles intermitentes. En los años recientes, participó en Los protectores para Star+, alternando su rol de actor con el de productor.

Su experiencia en el teatro incluye colaboraciones con figuras como Emilio Disi, Claudio García Satur y Miguel Ángel Rodríguez, con quien compartió Extraña pareja hace diez años, también en Mar del Plata. La trayectoria teatral de Bermúdez se caracteriza por una selección cuidadosa y limitada de proyectos.

El actor argentino interpreta a Pablo Barrantes en una obra que rompe récords en la cartelera teatral de Mar del Plata (Prensa: La cena de los tontos)

En el plano personal, su relación con Verónica Varano sumó una nueva etapa a su vida. En 2020, durante la pandemia y tras rumores en el entorno artístico, la pareja confirmó públicamente su vínculo. Ambos, con hijos de relaciones anteriores, construyeron una relación basada en la discreción y el equilibrio entre la vida privada y la profesional.

En ese contexto de relajación y alegría, Bermúdez se dispone a hablar con Teleshow sobre esta nueva etapa en su carrera.

—¿Cómo recibís este inicio de temporada?

—Muy contento y muy agradecido por la respuesta del público, por tener la oportunidad de estar haciendo esta obra tan buena, TAN BUENA, con mayúsculas, porque la verdad que es una comedia que la gente conecta, la vive, se ríe de principio a fin, aplauden durante toda la función.

—Hacer reír es difícil...

—Muy. Y más para mí, que no tengo el expertise, mi trayectoria no está basada en la comedia. Entonces, vivirlo arriba del escenario, con tanta risa del público, para mí es algo nuevo que lo disfruto muchísimo día a día.

La carrera televisiva de Bermúdez incluye papeles protagónicos en telenovelas argentinas emblemáticas como Celeste, Antonella y Nano (Prensa: La cena de los tontos)

—¿Cómo fue el detrás de escena para llegar hasta este momento...te convencieron?

—En realidad con esta comedia, yo me convencí solo, porque es una comedia con la que yo más me reí como espectador sentado en la platea. Y que lo pueda vivir y vibrar desde arriba del escenario es un lujo, es un agradecimiento que me da la vida con este espectáculo. Y en una ciudad que quiero muchísimo, que vine desde chico acá con mis padres.

—Es tu regreso a los escenarios después de décadas...

—No vengo a Mar del Plata hace treinta años, justo hice Romeo y Julieta en el mismo teatro. Hace treinta años que no hacía temporada acá en Mar del Plata. Es como cuando hay un amigo que no lo ves durante diez años, pero es tan amigo tuyo que lo ves y decís: “Pucha, es como si te hubiese visto ayer”. Me pasó exactamente lo mismo. Es una ciudad que la recorrí y la viví mucho de chico, que venía con mis padres y con mi hermano. Después trabajé acá, hice dos temporadas. Esta es la tercera, lo disfruto ahora recordando todos esos momentos. Es como que hubiese estado ayer.

La relación entre Gustavo Bermúdez y Verónica Varano se consolidó en 2020, marcando una nueva etapa personal en medio de la pandemia (RSFotos)

—¿Cómo es la dinámica con el grupo? Te tocó un equipazo...

—Sí, Guillermo Arengo y Esteban Prol, que completamos acá el equipo arriba del escenario. Y Martín (Bossi) y Laurita (Fernández), todos unos compañeros espectaculares, la verdad. Muy buenos compañeros, excelentes, profesionales, buena onda. Está todo dado como para pasarla bien.

—En esto de ponerse a punto para la comedia, ¿Martín ayudó? Siempre te hace chistes, te hace algún comentario.

—Martín es como el tiburón que va cazando, es un buscador de risas, es tremendo. Yo a veces le digo: “Pará, no dan más”. O sea, falta que bajes a la platea y les hagas cosquillas. La gente está destornillada de risa y él sigue y va a fondo y a fondo... No, es tremendo. Todos mis compañeros hacen un trabajo espectacular.

Gustavo Bermúdez junto a Laurita Fernández en escena (Prensa: La cena de los tontos)

—¿Los años como galán te ayudaron a construir el personaje?

—Sí, todo ayuda, pero lo físico pasa enseguida. O sea, si el público no conecta, si no hay otra cosa, con la parte física o con la apariencia o con la estética, vuela a los dos minutos. La conexión pasa por otro lado.

—¿Qué dijo Adrián Suar cuando accediste?

—Es mi amigo de toda la vida, son las cosas que las vamos hablando permanentemente, proyectos. Cuando ya sabíamos que estábamos hablando de la cena de Los Tontos, en Mar del Plata, dije: “Sí, la quiero hacer”. Tenía ganas de venir a Mar del Plata y con esta obra, no se iba a dar en otra oportunidad. Así que las oportunidades, cuando están, hay que agarrarlas.

—¿Cómo es tu rutina en Mar del Plata?

—Pasear, ir a un restaurant o comer en casa también. Soy mucho de comer en casa. Caminatas. Me gustan las caminatas por el mar o por la rambla. Una vida tranquila. Después hay que tener la energía para hacer una o dos funciones, depende del día, y la verdad que demanda mucha energía y concentración.

—¿Quiénes vinieron a acompañarte a la ciudad?

—Estoy con mi pareja, que está acá y ella va y viene, y mis hijas, que vienen a visitarme y también esporádicamente porque tienen sus compromisos.

—¿Qué te dijo Verónica cuando le comentaste la temporada? ¿Cómo reaccionó?

—Está muy contenta porque todo lo que te comentaba ella lo vive como propio y todo lo lindo que está pasando lo vive como propio. Ya estamos entrando en la sexta temporada. Siempre estamos proyectando viajes, pero queremos compartir el día a día. Ella es una muy buena persona.

—Hablando de proyectos, ¿qué tenés en mente ahora? ¿Vas a seguir con el teatro?

—Ahora estoy muy enfocado con esto, con La cena de los tontos y cuando termine esto, ahí veré. No soy tanto de la agenda llena. Estoy contento con esto. No sé si por ahora me entusiasmaría con otra cosa. Esto se está copando todo mi entusiasmo.