Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Nacho Viale recibió su cumpleaños número 45 en Punta del Este junto a su círculo más cercano, recargando energías para lo que se viene y ya enfocado en su futuro profesional. El productor de televisión eligió la ciudad balnearia para el encuentro familiar, en el que participaron su madre Marcela Tinayre, su pareja Lucía Pedraza y su sobrina Ámbar, hija de Juana Viale. Ausente con aviso, su abuela Mirtha Legrand disfruta de Mar del Plata a la espera de que el trabajo los reencuentre en breve.

La jornada estuvo marcada por el saludo público de Marcela Tinayre a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del festejo y un texto dedicado su hijo mayor: “Feliz cumple hijo amado, gracias por ocuparte de toda tu familia, por estar siempre presente. 45 años de aprendizajes diarios y de muchos sueños cumplidos, brindo por todo lo que llegará por tu esfuerzo, tenacidad y buena persona", destacó la conductora en un sentido mensaje que coronó con la frase “te amo” escrita dos veces.

En la publicación, Tinayre acompañó sus palabras con un fragmento de canción “Gente Luminosa”, de El Arrebato, específicamente situado en su estribillo. O dicho de otro modo, las palabras justas para describir a su hijo: “Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti”.

Las pocas fotos que circularon de la celebración íntima muestran al productor de Storylab con una copa de champagne y la sonrisa post brindis en señal de agradecimiento, tal como lo refleja el posteo de su sobrina Ámbar de Benedictis. En tanto, Lucía Pedraza eligió mantener el evento en el ámbito privado. Previamente, se habían mostrado de compras en la ciudad esteña y se dedicaron su amor con sentidos mensajes del año nuevo.

La familia, tradicionalmente ligada a la televisión argentina, tuvo una ausencia destacada. Mirtha Legrand, abuela de Nacho, no asistió al evento debido a que se encuentra en Mar del Plata, donde recibió el año en una reconocida fiesta en el hotel Costa Galana. La celebración reunió a figuras como Claudia Álvarez Argüelles, presidenta del grupo hotelero, su esposo Esteban Dottavio, y el periodista Jorge Fernández Díaz, junto a su esposa.

Durante la velada de Año Nuevo, Mirtha Legrand ya prepara su regreso a la televisión. Este viernes inicia la grabación de los primeros de cuatro programas especiales desde Mar del Plata, en el marco de los tradicionales ciclos de verano. En un saludo de fin de año de la productora, Nacho Viale confirmó la continuidad de los programas: “Gracias a todos por este 2025. La Noche De Mirtha Legrand. Almorzando Con Juana 2025 y seguimos… nos vemos en Mar del Plata”.

La propia Legrand había anticipado su presencia en la ciudad durante un programa emitido en noviembre, señalando: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata. En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, aventuró.

Mientras tanto, Juana Viale utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión ambiental. Mediante un video publicado en sus historias de Instagram, mostró el hallazgo de una tortuga marina muerta en el agua y escribió: “El resultado de la contaminación en nuestras aguas. No me lo contaron, no lo vi en un videíto de Instagram, sino que lo hice con mis propios ojos”. A su testimonio sumó una invitación a sus seguidores: “Fin de año, cambiemos hábitos”.

La familia Legrand-Viale-Tinayre continúa así con su presencia activa tanto en los medios como en la vida pública. Aunque por estas horas estén en lugares separados, sostienen los lazos profesionales y afectivos de cara a lo que se viene: un año más formando parte de la vida de los argentinos.