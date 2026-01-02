Teleshow

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Con Mirtha Legrand ausente con aviso, el productor celebró junto a su novia Lucía Pedraza y un grupo reducido de familiares

Guardar
La sonrisa de mamá: Marcela
La sonrisa de mamá: Marcela Tinayre y su alegría por el cumpleaños de Nacho (Instagram)

Nacho Viale recibió su cumpleaños número 45 en Punta del Este junto a su círculo más cercano, recargando energías para lo que se viene y ya enfocado en su futuro profesional. El productor de televisión eligió la ciudad balnearia para el encuentro familiar, en el que participaron su madre Marcela Tinayre, su pareja Lucía Pedraza y su sobrina Ámbar, hija de Juana Viale. Ausente con aviso, su abuela Mirtha Legrand disfruta de Mar del Plata a la espera de que el trabajo los reencuentre en breve.

La jornada estuvo marcada por el saludo público de Marcela Tinayre a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del festejo y un texto dedicado su hijo mayor: “Feliz cumple hijo amado, gracias por ocuparte de toda tu familia, por estar siempre presente. 45 años de aprendizajes diarios y de muchos sueños cumplidos, brindo por todo lo que llegará por tu esfuerzo, tenacidad y buena persona", destacó la conductora en un sentido mensaje que coronó con la frase “te amo” escrita dos veces.

En la publicación, Tinayre acompañó sus palabras con un fragmento de canción “Gente Luminosa”, de El Arrebato, específicamente situado en su estribillo. O dicho de otro modo, las palabras justas para describir a su hijo: “Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti”.

Ámbar De Benedictis presente en
Ámbar De Benedictis presente en el cumpleaños de su tío Nacho

Las pocas fotos que circularon de la celebración íntima muestran al productor de Storylab con una copa de champagne y la sonrisa post brindis en señal de agradecimiento, tal como lo refleja el posteo de su sobrina Ámbar de Benedictis. En tanto, Lucía Pedraza eligió mantener el evento en el ámbito privado. Previamente, se habían mostrado de compras en la ciudad esteña y se dedicaron su amor con sentidos mensajes del año nuevo.

La familia, tradicionalmente ligada a la televisión argentina, tuvo una ausencia destacada. Mirtha Legrand, abuela de Nacho, no asistió al evento debido a que se encuentra en Mar del Plata, donde recibió el año en una reconocida fiesta en el hotel Costa Galana. La celebración reunió a figuras como Claudia Álvarez Argüelles, presidenta del grupo hotelero, su esposo Esteban Dottavio, y el periodista Jorge Fernández Díaz, junto a su esposa.

Nacho Viale y Lucía Pedraza
Nacho Viale y Lucía Pedraza recibieron otro año nuevo juntos

Durante la velada de Año Nuevo, Mirtha Legrand ya prepara su regreso a la televisión. Este viernes inicia la grabación de los primeros de cuatro programas especiales desde Mar del Plata, en el marco de los tradicionales ciclos de verano. En un saludo de fin de año de la productora, Nacho Viale confirmó la continuidad de los programas: “Gracias a todos por este 2025. La Noche De Mirtha Legrand. Almorzando Con Juana 2025 y seguimos… nos vemos en Mar del Plata”.

La propia Legrand había anticipado su presencia en la ciudad durante un programa emitido en noviembre, señalando: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata. En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, aventuró.

El posteo de Marcela Tinayre
El posteo de Marcela Tinayre para Nacho Viale

Mientras tanto, Juana Viale utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión ambiental. Mediante un video publicado en sus historias de Instagram, mostró el hallazgo de una tortuga marina muerta en el agua y escribió: “El resultado de la contaminación en nuestras aguas. No me lo contaron, no lo vi en un videíto de Instagram, sino que lo hice con mis propios ojos”. A su testimonio sumó una invitación a sus seguidores: “Fin de año, cambiemos hábitos”.

La familia Legrand-Viale-Tinayre continúa así con su presencia activa tanto en los medios como en la vida pública. Aunque por estas horas estén en lugares separados, sostienen los lazos profesionales y afectivos de cara a lo que se viene: un año más formando parte de la vida de los argentinos.

Temas Relacionados

Nacho VialeMarcela TinayreMirtha LegrandPunta del EsteJuana VialeLucía Pedraza

Últimas Noticias

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

El estilista, mano derecha de Wanda Nara, habló con Teleshow sobre la sorpresa que recibió bajo los fuegos artificiales de Año Nuevo

Kennys Palacios se casa con

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

El actor fue captado por la lente de Teleshow en busca de calma, después de un año de fuerte impacto mediático. Las postales de familia ensamblada con Anita Espasandin y la niña que tuvo con la China Suárez

Benjamín Vicuña a puro relax

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

La empresaria dejó atrás los rumores de crisis y compartió un momento de conexión con su novio y su familia. Primeras imágenes de un año nuevo diferente

Las fotos de la fogata

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

En charla con Teleshow, la ex Gran Hermano revela el impacto físico y emocional de su enfermedad y las complicaciones por las que no puede recibir el alta

El conmovedor testimonio de Silvina

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

El dramaturgo dejó su sello en producciones inolvidables y su inesperada partida causó un profundo dolor en el ambiente. La sentida despedida de Nancy Dupláa

Murió a los 56 años
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

TELESHOW
Kennys Palacios se casa con

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

INFOBAE AMÉRICA

Violencia criminal en Ecuador: murió

Violencia criminal en Ecuador: murió una mujer embarazada en masacre y su bebé sobrevivió

Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Ecuador endureció las reglas del sector minero con una reforma del presidente Noboa

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días