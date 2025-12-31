El adiós a los artistas que murieron en 2025

Últimas Noticias

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya Entre caminatas por la arena, baños en el mar y momentos con su esposa e hija, el actor compartió sus días de descanso en uno de los destinos más exclusivos de la temporada

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, en unas románticas vacaciones europeas junto a Camila Pardo, su novia El hijo mayor de la actriz y la hija del empresario teatral Miguel Pardo compartieron fotos de sus vacaciones en París y Londres. Monumentos icónicos, cenas íntimas y complicidad

El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef en medio de los rumores de romance Durante un desafío culinario, la modelo le pidió ayuda al streamer con una impactante frase que llamó la atención de sus compañeros

Crecen los rumores de romance de Zaira Nara y Robert Strom, un polista multimillonario: las primeras fotos Las fotos de la modelo junto al magnate europeo revolucionaron la temporada en Punta del Este. La pareja de famosos que habría sido la celestina