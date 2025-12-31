El adiós a los artistas que murieron en 2025

La despedida a 154 actores, actrices, cantantes, periodistas y fotógrafos. Algunos muy famosos, otros menos, pero todos ellos merecedores de irse entre aplausos. Este es nuestro recuerdo a quienes nos brindaron su arte y su pasión
1° de enero. Leo Dan, cantante, actor y compositor (1942-2025) (AP, archivo)
8 de enero. Carlos Alcalde (1953-2025), considerado “el último maestro tucumano de artistas”
12 de enero. Pablo Reynoso, productor de Intrusos (1984-2005)
13 de enero. José Luis Arévalo, el mítico Kanghay El Mongol de Titanes en el Ring y árbitro de pulseadas (1941-2025)
15 de enero: Alejandra Darín (1962-2025), actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices
19 de enero. Jorge Nigro (1943-2025), artista argentino que fusionó culturas y tradiciones (Instagram @n.nigro)
26 de enero. Lidia Catalano (1946-2025), actriz de cine, teatro y televisión con un inolvidable papel en Esperando la carroza
26 de enero. Alfred Oliveri (1970-2025) director y productor de cine documental y notero de CQC y El Rayo (Instagram)
27 de enero. Horace Lannes (1932-2025) ícono del diseño de vestuario en el cine, teatro y la televisión en Argentina
27 de enero Alberto Daniel Carlo, Apolin (1959-2025), destacado músico de rock de Tandil
28 de enero. Sandra Dillon, reconocida esteticista y pionera en el rubro
28 de enero. Marcelo Armand (1968-2025) actor de doblaje de Harry Potter, Las Chicas Superpoderosas y Spiderman
28 de enero. Javier Trímboli, destacado historiador, docente y escritor argentino
4 de febrero. David Españón (1997-2025), cantante del grupo La Ronda (Instagram)
4 de febrero. Ulises Droghei (1993-2025), actor con paso por Soy Luna (LinkedIn)
4 de febrero. Norma Sebré, actriz, vedette, modelo y conductora (Foto: X)
9 de febrero. Alberto "Miyo" Miglioranza, guitarrista oriundo de Luján y colaborador habitual de La Renga
11 de febrero. Pía Uribelarrea (1957-2025), actriz de Esperando la carroza y Casados con hijos (Instagram)
12 de febrero. Norberto Barruti (1948-2025) actor, director teatral, dramaturgo y docente
23 de febrero. Atilio Veronelli (1959-2025) actor, director y productor
26 de febrero. Fabián Miranda (1960-2025), músico de folklore y docente
27 de febrero. Ivo Siffredi (1978-2025). Titiritero, actor, docente (actores.org.ar)
3 de marzo. Adalberto Cevasco (1946-2025) bajista, tecladista, compositor y arreglador, murió a los 78 años
5 de marzo. Gladys Mancini (1939-2025) fue exsecretaria del programa “Si lo sabe, cante”, de Roberto Galán
13 marzo. Claudio Pistarin fue bailarín y periodista
15 de marzo. Mary Longo (1940-2025) destacada exponente de las artes escénicas en Rosario
18 de marzo. Antonio Gasalla (1941-2025) fue actor, humorista, guionista de televisión, dramaturgo, director, productor y profesor de teatro argentino y uno de los referentes del humor
18 de marzo. Juan Carlos Uccello (1947-2025) actuó en teatro, cine y televisión
19 de marzo. Luis "Coco" Barone (1955-2025) murió a los 69 años y dejó un legado como director, productor y guionista
20 de marzo Rina Morán (1928-2025) murió a los 96 y fue una de las grandes figuras del mundo de la radio
20 de marzo. Verónica Zanzul (1877-2025) es recordada por su paso por la casa de Gran Hermano
23 de marzo. Adhelma Lago (1939-2025) actriz, directora teatral y ex dirigente de actores
30 de marzo. María Maristany (1929-2025) la actriz y escritora murió a los 95 años
30 de marzo. Gustavo Marra showrunner, productor artístico y creador de contenidos conocido por producir Verano del 98 y Resistiré
1 de abril. Toti Ciliberto (1961-2025), actor y humorista que dejó su huella en ciclos como Videomatch y Showmatch (Instagram)
2 de abril. Carlos Masoch, conocido popularmente como Douglas Vinci (1953-2025), comediante, artista y uno de los pioneros de la Rock & Pop con el ciclo Radio Bangkok (Foto: Adrián Escandar)
8 de abril. Ricardo Basalo (1937-2025), histórica voz del folclore y figura de la radio argentina (Instagram)
9 de abril. Luis Felipe Noé (1933-2025), artista clave de la renovación argentina y fundador del movimiento “Otra figuración” (Ariel Torres)
13 de abril. Mario Musha Carabajal (1952-2025), artista y pilar del grupo santiagueño Los Carabajal (Archivo)
15 de abril. Raúl Mercado (1934-2025), músico, compositor y referente del folclore argentino (Facebook)
19 de abril. Lucas García (1957-2025), actor y gestor cultural santafesino (Cultura Santa Fe)
27 de abril. Aníbal Barrios (1955-2025), asistente histórico y mano derecha de Luis Alberto Spinetta (Archivo)
27 de abril. Javier Guereña (1956-2025), actor y referente de las artes escénicas. Integró el Grupo de Investigaciones Teatrales EIT (Facebook)
29 de abril. René Jorge Rodríguez (1940-2025), actor, productor y referente de la escena teatral salteña (Facebook)
3 de mayo. Claudio Delgado. Actor, conductor, modelo y periodista. Figura mediática de la televisión argentina en los años 90
5 de mayo. Petty Castillo (1944–2025). Actriz y vedette. Exsecretaria de Si lo sabe, cante y referente del teatro de revista y la TV popular
6 de mayo. Julio Marticorena (1941–2025). Actor de cine y televisión. Participó en División Palermo y Casados con hijos
8 de mayo. Carlos Ferrari (1931–2025). Dramaturgo argentino radicado en Puerto Rico. Referente del teatro latinoamericano independiente
11 de mayo. Alfredo Lépore (1943–2025). Actor, dramaturgo y director teatral. Recordado por su participación en Clave de sol y Todo o nada
12 de mayo. Martha Moyano (1938–2025). Actriz. Desarrolló una extensa trayectoria en teatro independiente y televisión
16 de mayo. Roberto Quirno (1940–2025), periodista de espectáculos, cantante y compositor. Figura histórica del periodismo de la farándula
16 de mayo. Eileen Allub (1979-2025), cantante. Tuvo una destacada trayectoria en la escena musical de Santiago del Estero; integró los grupos vocales Las Mullieris, Simplemente Mujeres y el colectivo Abraxas, y fue una querida docente de música
18 de mayo. Rafael Fernández (1940–2025), director teatral, actor, dramaturgo y docente. Referente del ámbito teatral y de la formación artística
20 de mayo. Nicky Jones (1937–2025), cantante argentino. Ícono juvenil de los años 60 e integrante de El Club del Clan
21 de mayo. Marcelo Simoni (1959–2025), guitarrista y compositor de heavy metal. Integró las bandas Bloke y Madam y fue una figura clave de la escena del metal nacional
23 de mayo. Cristina Murta (1946–2025), actriz y docente teatral. Recordada por sus trabajos en Nosotros y los miedos y Locas de amor
25 de mayo. Ángel Mahler (1959–2025), compositor, director orquestal y productor musical. Creador del musical Drácula, emblema del teatro argentino
25 de mayo. Héctor Oliboni (1936–2025), dramaturgo, director teatral y gestor cultural. Figura clave del teatro independiente argentino
12 de junio, Rosita Alonso, a los 82 años, actriz argentina radicada en Colombia desde la década del ‘60 (crédito @JulioCeGomezRom/X)
12 de junio, Vico Berti falleció a los 80 años. El cantante nació en Italia, pero a los ocho años se radicó en la Argentina. Fue co-autor del gran éxito de Leonardo Favio “Fuiste mía un verano”
12 de junio. Jorge Nicolini, actor de amplia trayectoria en teatro, cine, televisión, publicidad y doblaje, falleció a los 88 años de edad. En doblaje, prestó su voz en títulos como Ratatouille, Power Rangers: Furia Animal, Maggie, la brujita y Candy Candy
14 de junio. Ramón Navarro murió a los 91 años. Fue integrante del conjunto Los Cantores de Quilla Huasi
16 de junio. El actor falleció a los 76 años de edad. Con una carrera que abarcó desde los escenarios hasta las aulas, el intérprete se destacó en Los Simuladores y como referente del teatro judío (X)
17 de junio. Carlos Alfredo Palacios, cantor folclórico e integrante de “Los de Salta”
17 de junio. Italiano de nacimiento, Roberto Mosca llegó a la Argentina de niño y aquí desarrolló su gran pasión. El actor del Teatro San Martín falleció a los 84 años y dejó un gran legado para sus colegas
21 de junio. Juan Carlos Cabrera falleció a la edad de 72 años. Músico, compositor y humorista argentino. Oriundo de Maipú, Mendoza, integró el "Trío Buenas Ondas" junto a su compañero, Luis "Sacarina" Pereyra (Facebook)
22 de junio, Sebastián Gallinal Alzáibar, músico compositor multinstrumentista y cantante, referente del rock de la provincia de Neuquén especialmente por su participación en la agrupación Caballo Cardiograma (Instagram)
26 de junio. Hijo de César Bertrand y María Rosa Fugazot, René destacaba con larga trayectoria en el espectáculo nacional. Falleció a los 53 años de edad (Mario Sar)
26 de junio. A lo largo de los años, Lalo Schifrin consolidó una carrera internacional que lo colocó entre los músicos más destacados del cine y la televisión. Además, fue autor de la música de “Misión Imposible”. Falleció a los 93 años de edad (AP Photo/Damian Dovarganes, File)
6 de julio. José Palomino Cortéz, actor y locutor
2 de julio. Daniel Meaglia, personal trainer de los famosos
3 de julio. Jorge De Pina Santos, actor recordado por su participación en la película Esperando la carroza. 3 de julio
4 de julio. Federico Córdoba, cantante, guitarrista y folclorista
9 de julio. Araceli Julio, cantante de Satélite Kingston y una de las principales voces del ska argentino
11 de julio. Vicente "Cholo" Ciano, referente del periodismo marplatense (Instagram, La Capital de Mar del Plata)
12 de julio. Mario Mactas, periodista y escritor
12 de julio. Luvi Torres, cantante y compositora de folklore
12 de julio. Carlos Pérez Castex, periodista deportivo (Instagram)
13 de julio. Rosa Zemborain, productora, vestuarista y gestora cultural
14 de julio. Hugo Armoa, actor que participó en "La Historia Oficial", "Floricienta" y "Casi Ángeles", y productor
17 de julio. Leonardo Moscovich, guitarrista, compositor y artista referente de la provincia de Santa Fe
19 de julio. Aldo Monges, cantante folclórico y melódico y músico (Facebook)
20 de julio. José Rodríguez, actor, transformista, animador, docente de educación especial y militante del teatro inclusivo
21 de julio. Jorge Aulicino, poeta, periodista y traductor de “La Divina Comedia”
24 de julio. Raúl Armando “Buki” Rosa, actor, director y docente nacido el 21 de julio de 1952, pilar del teatro misionero
24 de julio. Félix Saravia, músico, folclorista y exintegrante de Los Chalchaleros y Los Changos (Facebook, De nuevo Los Changos)
25 de julio. Carlos Groisman, guitarrista (Música Clásica BA)
28 de julio. Alejandra “Locomotora” Oliveras, boxeadora, influencer y actriz de En el barro (Gustavo Gavotti)
30 de julio. Nestor Villa, actor (Asociación Argentina de Actores)
7 de agosto. Osvaldo Piro (1936-2025), gran bandoneonista, director, arreglador y compositor de tango
8 de agosto. Tico Rodríguez Paz (1940-2025), periodista, histórico integrante de Telenoche
9 de agosto. León Balter (1928-2025), periodista, el socio más longevo de APTRA
16 de agosto. Alberto Martín (1944-2025), actor, formó parte de series emblemáticas de la televisión como “Los hijos de López”. "Costumbres argentinas" y "Los secretos de papá"
17 de agosto, Lucio Mazaira, baterista. Tocó con Luis Alberto Spinetta (Instagram)
18 de agosto. Jorge Maestro (1951-2025), guionista, creador de éxitos -junto a Sergio Vainman- como "Zona de riesgo", "Clave de Sol" y "La banda del Golden Rocket", entre muchos otros
20 de agosto. Norma Nolan (1938-2025), modelo, Miss Universo en 1962
27 de agosto. Raúl Barboza (1938-2025), destacado acordeonista de chamamé y música litoraleña. Residía desde hace años en París, donde falleció (Télam)
7 de septiembre. Kay Galifi, músico rosarino, integrante de Los Gatos en su primera formación. En 1968 se radicó en Brasil, donde continuó su carrera. Tenía 77 años cuando murió
9 de septiembre. Juan Ortelli, referente del periodismo musical, director de la revista Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018, parte de la escena del rap y del freestyle, falleció a los 43 años
9 de septiembre. Francisco Ambrosiano, actor nacido el 10 de agosto de 1931
10 de septiembre. Raúl "Rulo" Fernández, exintegrante de Vox Dei y figura mítica del rock pesado argentino
11 de septiembre. Eduardo Lamoglia, director, dramaturgo, docente y actor que nació el 17 de febrero de 1952, destacado por su trabajo en el Teatro El Tinglado
13 de septiembre. Máximo Parpagnoli, durante 40 años se desempeñó como fotógrafo del Teatro Colón (Crédito: Juanjo Bruzza)
15 de septiembre. Ramiro Rodríguez Pardo, a los 87 años. Chef consagrado con varios de los mejores restaurantes argentinos en su haber, fue uno de los pioneros de la cocina en la televisión. Hizo una dupla memorable con el Gato Dumas
17 de septiembre. Marta Magaro Silva, actriz, nacida el 25 de julio de 1949
18 de septiembre. Yaco Monti, figura de la canción melódica y leyenda de San Luis. Murió a los 80 años
18 de septiembre. Walter "Gol" Saavedra, periodista y relator de fútbol marplatense. Tenía 68 años
19 de septiembre. Julio Frade, actor nacido el 3 de noviembre de 1943 en Uruguay, pero con una extensa carrera en Argentina. En televisión, actuó en Jaujarana, Hupumorpo, Comicolor, Rapicómicos e Hiperhumor
23 de septiembre. Alfredo Zemma, actor, director y dramaturgo nacido en 1936 en Trenque Lauquen. Fue Director Nacional de Teatro de la República Argentina, Director del Teatro Nacional Cervantes, fundador y director del Teatro Club del Bufón, y directivo de la Asociación Argentina de Actores
29 de septiembre. Adriana Vera Aizenberg, actriz con una exitosa carrera en teatro, cine y televisión. Nació el 1º de diciembre de 1938 en Santa Fe
1 de octubre. José Andrada, actor argentino, el empresario homosexual de Los Simuladores que le pedía un piquito a Gabriel Medina (1938 - 2025)
7 de octubre. Elizabeth Aidil, artista de multifacética trayectoria en la escena nacional. Actriz, vedette, cantante, autora y directora (1944-2025)
9 de octubre. Fede Dorcaz, modelo y cantante marplatense, asesinado en México apenas unos días antes de su participación en un popular concurso de baile de la televisión (1996-2025)
10 de octubre. María del Carmen Aguilar, pedagoga, musicóloga y cantante, publicó numerosos métodos y libros, presidió la ONG Redes Musicales y ganó el Konex de Platino en 2019
12 de octubre. Jorge Méndez, poeta, músico y cantautor nacido en Entre Ríos (1942-2025)
14 de octubre. Luis Pedro Toni, periodista argentino de espectáculos (1934 - 2025)
15 de octubre. María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10 (1973-2025)
17 de octubre. Mariano Castro, periodista argentino, hermano gemelo de Juan Castro (1971 - 2025)
17 de octubre. Alejandro Fiori. Guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80 (1958-2025)
17 de octubre. Gustavo Zampe, compositor, cantautor e intérprete de música de raíz folklórica (1990-2025)
24 de octubre. Alberto “Beto” Hassan, una histórica voz de la música argentina y fundador de Opus Cuatro (1942-2025)
26 de octubre. Claudia Schijman, actriz y comediante argentina (1959 - 2025)
3 de noviembre. Damián Duard (1939-2025), actor de cine, teatro y publicidad (actores.org.ar)
5 de noviembre. Michelle Bonnefoux (1938-2025), actriz y dirigente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices (actores.org.ar)
6 de noviembre. María Silvia Varela (1954-2025), actriz y cantante nacida en La Rioja y radicada en Córdoba (actores.org.ar)
9 de noviembre. Roberto Videla (1948-2025), actor, director teatral y docente (actores.org.ar)
12 de noviembre. Jorge Lorenzo (1958-2025), actor de En el barro y El marginal
17 de noviembre. Ana Casteign (1944-2025), actriz, música y referente de la cultura en Bahía Blanca (actores.org.ar)
22 de noviembre. Claudio Clota Ponieman (1956-2025), histórico diseñador del rock nacional
23 de noviembre. Isaac Eisen (1951-2025), actor recordado por sus papeles en Todo por 2 pesos y ATAV
27 de noviembre. Mercedes Portillo, actriz e histórica productora de Intrusos (Instagram)
27 de noviembre. Christian Heit. Fotógrafo marplatense, con una extensa trayectoria en los medios locales y colaborador permanente de Infobae
2 de diciembre- Marcos Pelaitay, músico popular y gestor cultural, a los 76 años de edad
2 de diciembre. José “Puni” Corvalán, bajista y compositor referente del rock santiagueño, a sus 49 años
3 de diciembre Mafalda “Muni” Santillán de Ábalos, cantora y docente de música, referente del folclore santiagueño
4 de diciembre. Eugenio Previgliano , poeta y músico, a los 67 años
9 de diciembre. Quique De María, actor y periodista, a los 62 años
11 de diciembre Sergio Ayzemberg, actor y periodista argentino a los 65 años
11 de diciembre Martín Fernández, histórico cantante y miembro fundador del grupo Alazán
11 de diciembre Susana Klein, actriz de doblaje argentina que triunfó en México y murió a los 83 años en Alemania, donde residía en los últimos años (DoblajeWiki)
12 de diciembre, Ernesto Acher, músico y humorista argentino que lució en Les Luthiers y La Banda Elástica, a los 86 años
12 de diciembre Rafael Solano, actor, a los 66 años
12 de diciembre, Omar “Chiche” Flores, reconocido músico de General Alvear, Mendoza. Tenía 83 años
13 de diciembre. El memorable actor argentino nacionalizado español Héctor Alterio, a los 96 años
13 de diciembre. Salvador Trapani, actor, clown y músico argentino, a los 70 años
13 de diciembre. María Teresa Corral, reconocida compositora, cantautora y educadora musical, a los 94 años
15 de diciembre. Alicia Tealdi, actriz, a los 64 años
17 de diciembre. Alicia Cuniberti, locutora, nacida el 3 de febrero de 1960
18 de diciembre. Diego Lerner, expresidente de The Walt Disney Company Latin America, expresidente de The Walt Disney Company EMEA (Europe, Middle East & Africa), clave en la fusión de ESPN y Fox Sports, a los 71 años
21 de diciembre. Claudio Segovia, director, escenógrafo, co-creador de “Tango Argentino”, a los 92 años
26 de diciembre. Daniel Piazzolla, músico, hijo del genial Astor y padre de Pipi, baterista de Escalandrum, tenía 80 años y vivía en San Martín de los Andes (Facebook)
28 de diciembre. Ariana Falcó Aureli, bajista. Nacida en 1984, tuvo una prolífica carrera y fue invitada por grandes músicos como “El Tano” Marciello y Javier Malosetti. Fue parte de la banda de Jimena Barón cuando se presentó en Lollapalooza (Crédito: India.ph)
28 de diciembre. Guadalupe Leuviah, vedette, actriz y docente. Trabajó junto a Alberto Olmedo, Tato Bores y Jorge Porcel, entre otras figuras. Tenía 76 años
28 de diciembre. Ricardo "Chiqui" Pereyra, voz emblemática del tango, a los 76 años