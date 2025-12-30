Teleshow

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

El actor se mostró compinche y tranquilo junto a Andrea, en Punta del Este, donde las cámaras los captaron en plan casual entre caminatas al sol, almuerzos y gestos de complicidad

La pareja fue fotografiada caminando
La pareja fue fotografiada caminando entre autos y playas de Punta del Este, mostrando gestos cómplices y un vínculo consolidado (RSFotos)

Diego Peretti eligió, una vez más, el perfil bajo para arrancar la temporada lejos del ruido porteño. Pero esta vez, las cámaras lo encontraron en un plan imposible de disimular: caminata al sol, almuerzo en un clásico de José Ignacio y una secuencia de gestos cómplices que lo muestran relajado, sonriente y muy compañero junto a Andrea, su novia, con quien hace ya un tiempo comparte una relación amorosa de bajo perfil.

Las imágenes capturan un mediodía bien de verano esteño, con calor intenso, calles llenas de autos y ese ritmo particular de José Ignacio donde el paseo se mezcla con la logística playera. En una de las postales, la pareja aparece caminando por una calle transitada, con vehículos estacionados a ambos lados y otros circulando detrás. Andrea va adelante, marcando el rumbo: estira el brazo y señala hacia la derecha, como si estuviera guiándolo entre la fila de autos, buscando el punto exacto para cruzar o para llegar al lugar elegido. En esa escena, Peretti camina a su lado, atento a la indicación, con un look relajado y funcional para el día de playa.

El look veraniego de Andrea,
El look veraniego de Andrea, con bikini estampada y chaleco tejido, resalta el espíritu playero y el ambiente cálido del lugar
Las fotos registran a Diego
Las fotos registran a Diego Peretti con un outfit sencillo y cómodo, pensado para disfrutar y pasar desapercibido en Punta del Este
En los restaurantes de José
En los restaurantes de José Ignacio, Peretti y Andrea demuestran una relación natural, basada en la conversación y la cercanía cotidiana

Ella, en cambio, lleva un estilismo playero: bikini estampada en tonos oscuros y claros, y arriba un chaleco largo tejido color crudo, abierto, que cae como una túnica liviana y deja ver el traje de baño. En una mano sostiene un bolso transparente con objetos de playa (toalla, prendas y accesorios), y en la otra lleva otro bolso más chico. Su cabello aparece suelto y húmedo, como recién salida del mar.

Otro momento los muestra llegando al restaurante. La entrada está enmarcada por columnas blancas, cortinas livianas y un entorno verde que funciona como transición entre la calle y las mesas. Andrea camina unos pasos por delante, en ojotas, mientras Peretti la sigue a corta distancia, con tranquilidad, como quien se deja llevar por el plan armado. Detrás, se adivina el movimiento de comensales: un mediodía activo, con gente instalada y el clima típico de temporada alta.

Las postales muestran a Diego
Las postales muestran a Diego Peretti relajado, sonriente y acompañado, confirmando una vida personal estable y alejada del interés mediático
El clásico entorno de José
El clásico entorno de José Ignacio sirve de escenario para la escapada romántica de Diego Peretti y su pareja
Las imágenes capturan la complicidad
Las imágenes capturan la complicidad genuina de Diego Peretti y Andrea, quienes evitan poses y muestran gestos de pareja auténtica

En un tramo diferente de fotos, ya más cerca, aparece el costado más íntimo: salen juntos del lugar y caminan pegados, hombro con hombro. Peretti lleva gorra negra, lentes oscuros, musculosa gris y shorts negros; un outfit simple, de descanso total, pensado para pasar desapercibido. Andrea conserva el look playero con el tejido crudo que acompaña el movimiento.

Más allá de la estética, las fotos también hablan en gestos. No hay poses armadas ni intención de cámara: hay guía, conversación, miradas cortas y una cercanía natural que se repite en cada cuadro. En un punto, lo que se ve es a una pareja que se mueve como equipo: ella marca el rumbo, él acompaña; él observa el entorno, ella escucha y sigue; y en el medio, una complicidad tranquila que no necesita demostraciones grandilocuentes.

Peretti elige un estilo relajado
Peretti elige un estilo relajado y discreto, luciendo gorra, lentes y ropa cómoda para pasar desapercibido entre los turistas
Peretti elige un estilo relajado
Peretti elige un estilo relajado y discreto, luciendo gorra, lentes y ropa cómoda para pasar desapercibido entre los turistas (RSFotos)

Ese clima de calma y complicidad que reflejan las imágenes no es casual. En 2019, Diego Peretti habló públicamente de la relación con su pareja en una entrevista con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), donde se permitió abrir una pequeña ventana a su intimidad. “Hace un par de años que estoy con Andrea. Estoy enamorado, muy bien, muy contento”, confesó entonces el actor, marcando un quiebre poco habitual en su histórico bajo perfil. En esa charla también aclaró que su pareja “no tiene nada que ver con lo actoral”, una elección que, según dejó entrever, fue clave para construir un vínculo lejos del ruido mediático.

Aquel testimonio cobra hoy un nuevo sentido a la luz de las postales que lo muestran relajado en Punta del Este, caminando de la mano y compartiendo tiempo sin apuros. “Ella me acompaña mucho, y yo a ella también”, agregó en esa misma entrevista, una frase que parece resumir el espíritu de estas vacaciones.

