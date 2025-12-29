Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Christian Petersen (Foto: Alejandro Guyot)

Este lunes (29 de diciembre), el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico informando que Christian Petersen “continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable.

“En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

El comunicado, firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), indica, además, que “el Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica”.

Los hermanos Christian y Roberto Petersen son habituales protagonistas de la programación del canal elGourmet

El traslado de Petersen a Buenos Aires se realizó el viernes 26 de diciembre en un avión sanitario, proceso que se completó sin complicaciones y con monitoreo permanente durante el vuelo. Petersen había pasado previamente por los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, en especial en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. La derivación al Hospital Alemán fue resuelta tras una evaluación médica que determinó la necesidad de estudios y cuidados avanzados.

El comunicado de la familia de Christian Petersen y su deseo de Navidad: "Viene recuperándose día tras día" (Instagram)

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre durante una expedición en el área delvolcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef, lo que llevó a solicitar la presencia de guardaparques para coordinar el rescate. Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde le diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por falla multiorgánica, una situación que comprometió al menos a dos órganos vitales y requirió intervención inmediata en cuidados intensivos.

El parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo confirmaba el estado reservado del paciente e instaba al máximo respeto por su privacidad. Desde entonces, tanto la familia como los equipos médicos mantuvieron una estricta política de confidencialidad, focalizando los esfuerzos en el acompañamiento cercano.

En este contexto, el círculo íntimo de Petersen reconoció la labor de los profesionales que lo atendieron y manifestó su gratitud. En un mensaje difundido antes de las fiestaas, la familia expresó: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”. Su hermano, Roberto Petersen, también resaltó la dedicación médica y la fortaleza de Christian, junto con el apoyo recibido.

La presencia de Sofía Zelaschi, esposa de Petersen, fue señalada como pilar fundamental en el proceso de recuperación. La pareja mantenía varios proyectos personales y profesionales antes del incidente, incluyendo la gestión de un restaurante en Buenos Aires, desarrollos televisivos y planes de viaje.

El caso generó una amplia ola de solidaridad en el sector gastronómico y en redes sociales. Diversos colegas, instituciones y medios especializados compartieron mensajes de aliento. Desde el canal elGourmet, que tiene en su pantalla un ciclo de los hermanos Petersen, se destacó el acompañamiento y la confianza en la recuperación del chef, en consonancia con la decisión de la familia de preservar la intimidad y subrayar el impacto positivo del apoyo público y privado en momentos de alta exposición.

Previo a esta situación, Petersen atravesaba una etapa de replanteo personal y buscaba un mejor equilibrio entre su vida laboral y familiar, así como la delegación de responsabilidades en sus proyectos. Tras la emergencia, el resguardo de la privacidad adquirió aún mayor importancia para el chef y su entorno, priorizándose el acompañamiento íntimo frente a la exposición pública.

La familia y allegados consideran que el afecto recibido y el respeto constante de la sociedad representan un sostén clave para la recuperación de Christian Petersen y el bienestar de quienes lo acompañan en este momento delicado.