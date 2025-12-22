El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Los regalos para Wanda, y la reacción de Maxi López

La última emisión de Masterchef Celebrity, transmitida el domingo 21 de diciembre, ofreció un momento de humor entre Maxi López y Wanda Nara, quienes protagonizaron una conversación que rápidamente captó la atención de la audiencia. Durante el programa, el exfutbolista recordó con ironía los costosos pedidos de regalos navideños que recibía de Nara en el pasado, generando risas tanto en el estudio como entre los televidentes.

La conversación entre López y Nara continuó con un tono familiar cuando la conductora le preguntó al exfutbolista qué planeaba regalar a los hijos que comparten en estas fiestas. López admitió que debía sentarse con ellos a escribir las cartas para Papá Noel, lo que le dio pie para recordar las extensas listas de deseos que Nara le entregaba en el pasado: “Eran imposibles, no resistía bolsillo”, confesó el participante de Masterchef Celebrity.

Maxi López revela que debe preparar las cartas de regalos de Navidad junto a sus hijos y recuerda anécdotas con Wanda Nara

El intercambio se tornó más personal cuando Nara quiso saber qué esperaba recibir Daniela, la actual pareja de López. El exfutbolista explicó que Daniela solo le había pedido una cosa: “Le gustaría hacer parto natural y yo estoy todo cagado… es una decisión que tomamos entre los dos, tiene las dos opciones. Después seguramente se va a caer algún regalito”, relató López mientras preparaba una receta típica sueca.

Cuando Wanda le preguntó si regala diamantes, él la miró y afirmó: “He regalado”. Entonces ella explicó que se refería a este año, y él dijo que por ahí sí regala alguno. “¿Vos querés un diamante? Ahí vamos a tener que pedirle a (Martín) Migueles”, novio actual de Wanda Nara, expresó el participante, pero la conductora afirmó que quería que él se lo regale. “Después de no se cuántas administraciones sigue reclamando… No, ya está, ahí se terminó”, expresó Maxi frente a las cámaras indignado.

El tema de los regalos de diamantes generó un divertido intercambio entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef Celebrity

Finalmente, López expresó que, tras años de pedidos y reclamos, decidió poner fin a esa dinámica, cerrando así una secuencia que combinó humor, nostalgia y complicidad.

Wanda Nara y Martín Migueles sensuales

La exposición pública de Wanda Nara y su relación con Martín Migueles volvió a marcar tendencia en redes sociales tras la publicación de una serie de fotos en blanco y negro que mostraron a la pareja en una piscina de su casa en Nordelta. Las imágenes, que circularon rápidamente y generaron miles de comentarios, exhibieron la complicidad y el tono sensual que la empresaria eligió para presentar su vínculo sentimental y, al mismo tiempo, promocionar su nueva línea de bikinis. La estrategia de autopromoción de Wanda Nara utilizó su romance con Migueles como parte de su marca personal.

Wanda Nara y Martín Migueles protagonizan una sesión de fotos en blanco y negro que causa furor en redes sociales

La conductora de MasterChef Celebrity compartió por primera vez imágenes en las que se mostró a los besos con su pareja. La reacción de los seguidores no se hizo esperar y muchos destacaron la similitud de estas tomas con las que la empresaria había realizado junto a Mauro Icardi.

En las fotos, la cámara captó a Nara y Migueles adentro del agua, con el brazo de ella por detrás del cuello de su pareja y dándose un beso apasionado, una composición que remitió a registros anteriores con el futbolista del Galatasaray y que, según los usuarios, también se repitió en la relación de Icardi con la China Suárez. La consolidación del vínculo entre Nara y Migueles se reflejó no solo en la exposición mediática, sino también en el entorno familiar.

Las imágenes íntimas de Wanda Nara y Migueles en la piscina evocan recuerdos de sus anteriores relaciones mediáticas, como esta imagen con Mauro Icardi

Migueles participó en eventos junto a la familia de la conductora, como el cumpleaños de una de las hijas que Wanda tuvo con Icardi. Este tipo de apariciones reforzó la imagen de una relación estable y afianzada, en contraste con la etapa anterior de la empresaria junto a L-Gante, de quien se separó antes de iniciar este nuevo vínculo.

Nara difundió una imagen de Migueles dormido a su lado, sobre una almohada blanca, donde el detalle del tatuaje temporal de Hello Kitty en el brazo derecho de él aportó un matiz lúdico y romántico a la escena. La empresaria acompañó la foto con un mensaje directo: “Te amo”, reforzando la naturaleza pública y sincera de sus sentimientos.

La empresaria subió una foto de su pareja completamente dormido y le sumó un "te amo"

En los últimos meses, Migueles pasó de la discreción a protagonizar la cotidianeidad de Nara en redes y eventos públicos. A principios de noviembre, la empresaria compartió otra imagen doméstica de Migueles, sentado al borde de una mesa de mármol, en un ambiente moderno y relajado.

Martín Migueles pasa de la discreción a ser protagonista en la vida cotidiana y pública de Wanda Nara

En ese contexto, un seguidor preguntó si Wanda volvería a casarse. La respuesta de la conductora fue contundente: “Él quiere. Nunca se casó”, dejando entrever los proyectos y sueños compartidos por la pareja. Además, sumó una referencia humorística a su exmarido Maxi López: “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”, lo que fue interpretado como una muestra de la buena relación y el entendimiento entre las partes de este nuevo entramado familiar.