Teleshow

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

A horas del cumpleaños de su expareja, la modelo sorprendió con una inesperada actitud hacia el streamer que encendió las alarmas entre sus seguidores

El gesto de Evan Anderson
El gesto de Evan Anderson a Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Demichelis (Instagram)

La vida sentimental de Evangelina Anderson sigue dando que hablar. En los últimos meses, el presente de la modelo y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) se volvió una auténtica fuente de rumores, especulaciones y guiños que mantienen expectante a todo el espectáculo. Desde que se separó de Martín Demichelis en agosto, Evangelina estuvo en boca de todos: primero por su renovado perfil profesional, después por las versiones de acercamiento con el streamer Ian Lucas, y ahora por un sutil pero contundente gesto que reavivó el misterio y sumó nuevas preguntas a la historia.

En las últimas horas, Evangelina dejó de seguir a la cuenta de Ian Lucas en Instagram, acción que se corroboró rápidamente al intentar buscar el perfil del streamer desde la suya: la coincidencia desapareció, signo inequívoco de un unfollow voluntario. Si bien desde el lado de Ian no hubo cambios, él aun figura entre los seguidores de Anderson, la decisión de la modelo agitó las aguas entre los fanáticos, que no tardaron en señalar el gesto como un indicio de distanciamiento o malestar en el presunto romance, que había comenzado como una química espontánea en la pantalla del reality y luego hizo migrar la expectativa hacia el plano sentimental.

En las últimas horas, la
En las últimas horas, la modelo sorprendió al dejar de seguir a Ian Lucas (Instagram)

El impacto fue mayor porque el vínculo entre ambos era noticia desde hacía semanas. La relación de Evangelina con Ian Lucas, nació en un principio como un simple ida y vuelta televisivo, y rápidamente se transformó en uno de los debates más comentados, donde ambos poseen un fandom activo que lee cada señal, ‘me gusta’ y fotos conjuntas buscando certezas sobre su estado civil. Por ahora, ni la modelo ni el streamer lanzaron declaraciones, pero la dirigencia digital de Evangelina volvió a ponerla en el centro de la escena y llenó de preguntas las cuentas de farándula.

Como si esto fuera poco, el gesto digital se produjo a horas de un evento significativo para la familia Anderson-Demichelis: el cumpleaños de Martín Demichelis, exmarido de Evangelina y padre de sus hijos. Si bien la propia modelo confirmó su separación en agosto, el cumpleaños del exfutbolista fue un escenario para la unidad familiar y la convivencia armoniosa, disparando no solo comentarios de aliento, sino también nostalgias y deseos de reconciliación entre su entorno.

Por su parte, el streamer
Por su parte, el streamer continúa siguiendo el perfil de Anderson

Fue Lola Demichelis, una de las hijas de la expareja, quien puso la nota más dulce y, al mismo tiempo, movilizadora de la jornada. En sus historias de Instagram, Lola sorprendió al dedicarle un tierno “Feliz cumpleaños, papá”, pero el detalle que más llamó la atención fue el de la presencia de Evangelina y sus hermanos en la foto que eligió y musicalizó el posteo con “Ojitos Rojos” del Grupo Frontera. El tema, que añade inevitablemente un aire melancólico, reavivó en sus seguidores el anhelo de que, pese a las tormentas, el círculo familiar siga unido, al menos en los afectos y rutinas compartidas.

La sección de comentarios se llenó de mensajes pidiendo un reencuentro familiar. “¡Hermosa familia, ojalá vuelvan a estar juntos!”; “Qué lindo sería que todos estén juntos otra vez”; “Qué hermosos son, ojalá vuelvan”; “Que todo sea mejor para esos chicos. Amor puro”, fueron apenas algunos de los comentarios que sintetizan lo que muchos esperan, incluso desde la distancia emocional y la nueva vida armada por cada uno de los protagonistas.

La foto familiar que reavivó
La foto familiar que reavivó las versiones de reconciliación entre Anderson y Demichelis (Instagram)

Así, Anderson, entre el eco de sus romances pasados, un vínculo digital en suspenso y la memoria familiar que reavivan los hijos, queda en el centro de la conversación. Por ahora, la historia sigue sumando capítulos, ‘me gusta’, mensajes y, por sobre todo, el deseo colectivo de verlos felices tanto a ella como al streamer, sean juntos, separados o como cada uno decida continuar el camino.

Suiza evalúa prohibir las redes

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

Cartas de transformadores

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras