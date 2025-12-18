Gustavo Bermúdez recordó el comienzo de su historia de amor con Verónica Varano: “Yo la encaré”

A cinco años del inicio de su relación, Gustavo Bermúdez contó cómo inició su relación con Verónica Varano (La mañana con Moria – El Trece)

El último año fue un verdadero vaivén de emociones, cambios y desafíos para Gustavo Bermúdez, uno de los actores más queridos del espectáculo argentino. A días de volver a instalarse en Mar del Plata para protagonizar La cena de los tontos, la exitosa comedia que supo brillar en la cartelera porteña y ahora se prepara para encender la temporada teatral veraniega, el galán abrió su corazón en cámara y se animó a compartir detalles del costado más íntimo de su presente: su historia de amor con Verónica Varano.

Fue durante un móvil emitido este jueves por La Mañana con Moria (El Trece) que Bermúdez habló sobre el inicio de su romance. “Estamos en la quinta temporada”, bromeó el actor, usando una metáfora teatral para referirse al tiempo que lleva junto a Verónica. “Yo la encaré. Nos conocíamos, habíamos hablado poco y una vez me la encontré a ella en un consultorio médico, charlamos y ahí me quedó picando un poco. Entonces, la llamé, nos encontramos para conversar y ahí arrancamos”, recordó sobre el momento que dio inicio al romance de corte noventoso.

También aclaró que el vínculo se había dado de manera casual y que el tiempo hizo su trabajo. “Nos habíamos cruzado hace años, pero ella estaba casada y yo igual. Pero luego nos volvimos a encontrar y ahí sí comenzó”, explicó, dejando en claro que tanto él como Verónica tuvieron que esperar el tiempo justo para reconectarse con otra madurez y otro presente en sus vidas. “Hay mucha armonía y es fácil estar con Verónica porque es un ser extraordinario. Además, ella es psicóloga, así que tiene un trabajito conmigo extra”, aseguró ante la cámara del programa.

La pareja junto a Adrián Suar, amigo cercano del actor, durante sus últimas vacaciones en Punta del Este (RSFotos)

Cabe recordar que la noticia del romance fue uno de los grandes temas del verano 2021. En aquel entonces, fue Ángel de Brito quien lo confirmó en su programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Según pudo confirmar Teleshow, Gustavo y Verónica recibieron juntos el Año Nuevo en San Martín de Los Andes, compartiendo brindis, vacaciones y el inicio de una etapa que sorprendió a propios y ajenos. La postal de las copas en alto y el murmullo del sur argentino selló el comienzo de una historia de amor que, hasta hoy, se mantiene a resguardo pero con el entusiasmo intacto.

El camino de Verónica hacia esta nueva etapa no fue menos intenso. A mediados de 2020, la conductora se separó del cardiólogo Martín Lombardero, con quien compartió doce años de pareja. Antes, había estado casada con el empresario Fernando Elsztain, padre de sus tres hijos, María, Nicolás y Arturo. Por el lado de Gustavo, su historia familiar también aportó capítulos de aprendizaje y experiencia: se divorció en 2011 de Andrea González, la madre de sus hijas Manuela y Camila, tras más de veinte años de matrimonio y crianza compartida.

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano durante una de sus salidas públicas al teatro (RSFotos)

Mientras ajusta los últimos detalles y se prepara para instalarse en Mar del Plata para ocupar su rol en la temporada teatral veraniega, compartiendo con sus compañeros del Neptuno exigencias y condiciones a través de videollamadas con sus colegas y anécdotas virales, Bermúdez disfruta a pleno una madurez tanto en lo profesional como en lo personal. El reencuentro con el público marplatense y la consolidación de su vida en pareja lo encuentran en esta oportunidad más seguro y entusiasmado que nunca. Así, con la temporada como próxima parada y un amor que se construye día tras día, Gustavo Bermúdez demuestra que, incluso después de encuentros inesperados y los cambios en su vida, siempre hay lugar para nuevos comienzos y para celebrar los pequeños grandes milagros de la vida cotidiana.