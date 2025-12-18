Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Germán Martitegui habló con Intrusos después de las grabaciones del repechaje de MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Una temporada más, Germán Martitegui volvió a quedar en el centro de la escena de MasterChef Celebrity. Sin embargo, esta vez, decidió hablar sin rodeos. Señalado desde hace años como el jurado más exigente del reality de Telefe —y para muchos el más “malo”—, el chef rompió el silencio en una nota con Intrusos (América TV) y se refirió tanto a su rol dentro del programa como a las críticas que recibe por el tono de sus devoluciones, en contraste con sus compañeros de jurado, Damián Betular y Donato De Santis.

En medio de una temporada atravesada por tensiones, cruces al aire y declaraciones de exparticipantes que aseguraron haberse sentido incómodos con sus comentarios, Martitegui eligió bajar un cambio y poner el foco en el contexto. “Charlemos tranquilos”, pidió apenas comenzó la nota, antes de dejar en claro que, puertas adentro, la experiencia es muy distinta a lo que se ve en pantalla. “Es un MasterChef distinto totalmente, está muy bueno, pero yo lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo. El clima dentro del estudio es de mucha diversión, es lo que veo”, aseguró.

El chef asegura que la imagen de jurado 'malo' en MasterChef Celebrity responde a una construcción televisiva y a la expectativa del público

Consultado por la percepción que tienen los participantes sobre sus gestos, miradas y devoluciones filosas, el cocinero fue sincero y explicó que su rol como jurado está atravesado por una construcción televisiva. “Yo casi no tengo contacto con los participantes. El personaje este, o los tres personajes nuestros, se retroalimentan. Uno termina haciendo lo que la gente espera que el Martitegui jurado haga”, sostuvo, marcando que su figura ya viene asociada a una determinada expectativa del público.

En ese sentido, reconoció que la imagen de “malo” no solo está instalada, sino que también genera reacción en la calle. “De hecho, cuando me ven bueno, la gente me para y me dice: ‘Estás muy bueno’”, contó entre risas, dando a entender que el espectador ya naturalizó ese contraste entre el jurado severo y la persona fuera de cámara.

Cuando el cronista fue directo y le preguntó si el público prefiere al Martitegui duro antes que al complaciente, el chef no dudó: “Yo creo que es más divertido ver a un malo que a un bueno”. Y agregó un dato clave para entender muchas polémicas: “Son ocho horas acá adentro y se edita todo en 60 minutos. Pasan un montón de cosas que no se ven”. Así, volvió a poner sobre la mesa el peso de la edición televisiva en la construcción de los climas y los conflictos.

Germán Martitegui recordó la "mala relación" que tuvo con Rocío Marengo en su paso por el reality culinario

Las críticas de exparticipantes también formaron parte de la charla. En especial, cuando se mencionó el caso de Rocío Marengo, quien en su momento había dicho que lo pasó mal durante su paso por el programa. Martitegui se defendió sin vueltas y relativizó ese señalamiento. “Estás hablando de una participante entre 175”, lanzó primero, y luego fue más tajante: “Marengo no la pasó nunca bien en ningún lado igual, ella suele ser peleadora”. Aun así, aclaró su postura general: “Yo no me peleo con nadie. Yo hablo desde una posición más que nada de los platos y creo que nunca le dije nada personal a nadie. Y si lo dije, pido perdón, pero me parece que no”.

De cara al repechaje, instancia que volverá a reunirlo con varios exconcursantes que se fueron con bronca, el jurado dejó en claro que no piensa cambiar su manera de ser. Lejos de suavizar su perfil, cerró la nota con una frase que resume su postura frente a las críticas y a lo que viene en el programa: “No me callo más”.

Mientras Betular suele ocupar el lugar del jurado empático y Donato el del técnico equilibrado, Germán Martitegui reafirma su rol como el más duro del trío, convencido de que esa tensión también forma parte del juego. Y, según él mismo reconoce, de lo que hace a MasterChef Celebrity un programa más entretenido para ver.