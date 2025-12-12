Teleshow

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El actor y el humorista se enfrentan en una nueva edición del ciclo de Infobae. Chicanas, desafíos y complicidad impregnan el estudio para iniciar otra ronda de preguntas y respuestas

Darío Lopilato e Iván Ramírez en #Detaquito: "¿Puedo decir algo? Bien jugado”

La primera pregunta define el tono de la competencia entre dos figuras que no ceden en su afán de demostrar conocimiento. “¿Qué país tiene forma de bota? Opción uno, Italia. Opción dos, México. Opción tres, España. Opción cuatro, Argentina”, dispara Iván Ramírez. Las bromas se multiplican, entre acusaciones de estrategia y guiños, mientras Darío Lopilato admite entre risas la primera respuesta correcta del desafío: “Te juro que la tenía que saber porque justamente tengo raíces ahí. Tengo el pasaporte italiano. Italia.”

La compenetración con el juego y las referencias personales le agregan una cuota de autenticidad: “Mira cómo es. Sabe que a mí no me gusta perder. Me pongo mal”, reconoce Iván. “Es increíble lo competitivo que es Iván”, comenta Darío.

Las preguntas se suceden y el desafío pasa de Geografía a Música e Historia Argentina: “¿Cómo continúa la siguiente canción? Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera...”. La respuesta no tarda en llegar: Pintarse la cara color esperanza. Tentar al futuro con el corazón”, canta Ramírez, y enseguida los dos piensan en voz alta referencias sobre Diego Torres.

Cuando la pregunta de Historia aparece sobre la mesa, el clima se transforma, llegan los nervios y las dudas: “Yo no soy mucho de leer, ¿eh?”, confiesa uno de los competidores.

“¿Quién fue el primer presidente de Argentina?" La respuesta parece al alcance de la mano, pero el suspenso crece e Iván exclama: “Voy a usar… Aunque estoy… O sea, siento que estoy seguro, pero no sé si tanto. O sea, como que estoy medio Guido Kaczka, como que siento que va a estar mal, pero no tan mal. Límpiame dos”.

Segundos después, Ramírez exclama una respuesta a todas lucas incorrecta: “El señor Irigoyen”. El ida y vuelta mantiene la energía del programa, donde la competencia siempre está matizada por la ironía. Deportes es la siguiente categoría a la que se enfrenta la dupla. “¿Cómo te ves?”, pregunta Iván. “Hay días y días...”. “¿En qué deporte se destacó Ayrton Senna?”, ambos se apresuran en apretar el botón de respuesta, pero finalmente quien tiene la palabra es Iván Ramírez. “Automovilísmo”, responde acertando una vez más a la categoría.

Llega el momento de poner a prueba el conocimiento científico: “¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano?”, pregunta la conductora. “Chau, olvídate”, responde rápido Iván. El desafío se resuelve cuando suena la respuesta de parte de Darío: “Fémur”. La dinámica genera nuevos reclamos entre risas: “Tendría que haber una que valga doble o triple”, menciona Lopilato queriendo emparejar la competencia. “Ahora me pongo en modo competitivo. ¡Preparate, papi!”, advierte Iván.

La tensión alcanza su punto máximo cuando la ruleta marca que la última pregunta pertenece nuevamente a la categoría Deportes. “¿Qué selección no está clasificada al Mundial 2026? Opción uno, Argentina. Opción dos, Nigeria. Opción tres, Cabo Verde. Opción cuatro, Portugal.”

La incertidumbre es tal que uno de los participantes solicita repetir la pregunta. Ninguno se anima a responder e intercambian opiniones al respecto. Sin embargo, Darío oprime el botón de respuesta: “Yo creo que es Cabo Verde”. Por sorpresa para ambos, la respuesta resulta incorrecta y es cuando Iván aprovecha a utilizar uno de los comodines que lo habilita a responder, dice: “Nigeria, papi”, con un tono arrogante, sabiendo que la respuesta correcta afirma su victoria.

La despedida estuvo cargada de humor y bromas: “¿Puedo decir algo? Bien jugado”, comenta Iván mientras estrecha la mano a su amigo. “Un placer enorme. Yo no puedo creer que me ganó Iván Ramírez, chicos”, se resigna Darío.

En De taquito la verdadera victoria no está solo en las respuestas correctas, sino en la complicidad, el humor y el desafío compartido que ambos prometen volver a poner en juego “la próxima vez”.

