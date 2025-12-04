Los saludos a Rocío Marengo por el nacimiento de su primer hijo: de la promesa de Marley a la emoción de los Fort

En medio del revuelo que causó la llegada de su bebé, Rocío Marengo mostró cómo vivió su nacimiento y recibió una gran cantidad de mensajes llenos de cariño (Instagram)

Después de un largo recorrido marcado por la esperanza y el deseo de formar una familia, Rocío Marengo y Eduardo Fort finalmente celebran el momento más esperado de sus vidas: el nacimiento de su primer hijo juntos. Este sábado, en medio de un estallido de emociones y rodeados de cariño, la llegada de Isidro transformó para siempre su presente y llenó de alegría a todos sus seres queridos. El pequeño eligió las primeras horas de la mañana para llegar al mundo, y la felicidad de los flamantes papás se multiplicó al ver la repercusión que, en tan solo minutos, tuvo la noticia tanto dentro como fuera del ambiente del espectáculo.

La noticia se filtró rápidamente y no tardaron en multiplicarse las felicitaciones y muestras de cariño. Entre los primeros en celebrar el nacimiento de Isidro estuvieron los sobrinos de Eduardo, Marta y Felipe Fort, quienes en el último tiempo forjaron un vínculo más cercano con Marengo y su tío. La joven influencer, dejando atrás internas familiares vinculadas a la empresa Fort, no dudó en publicar un mensaje especial: “Vas a ser la mejor mamá”, aseguró, recordando también que había sido partícipe de la fiesta de revelación de género del pequeño. Felipe, siempre genuino, resumió el sentimiento del clan con un efusivo “AAAAAA”, que cosechó miles de likes de seguidores y amigos.

Además de los hijos del inolvdiable Ricardo, otro mensaje se destacó por la ternura y por la historia compartida: el saludo público de Marley. El conductor, que semanas atrás también fue papá, no dudó en enviar sus felicitaciones a Rocío y Eduardo. “¡Qué alegría! Felicitaciones a los dos. ¡Muy lindo nombre! ¡A disfrutar ahora! Y ya lo juntaremos a jugar con Milenka”, escribió el presentador, aludiendo a futuros juegos y encuentros de los bebés. El gesto no pasó inadvertido porque recuerda una amistad forjada sobre las bases del respeto y el cariño, nacida después de un breve noviazgo que compartieron más de dos décadas atrás y que, lejos de apagarse, se transformó en confianza incondicional y anécdotas que trascienden el presente.

Los comentarios de los famosos ante la llegada de Isidro al mundo, entre los que se destacaron Marta, Felipe y Marley

El aluvión de mensajes incluyó nombres destacados del espectáculo y del círculo íntimo de la modelo. Mica Viciconte, una de sus amigas más cercanas, no dudó en recordar el proceso de Marengo y en sumarse a la bienvenida: “¡Amigo bienvenido, Isidro! Disfruta de todo este proceso y pronto estaremos para conocerlo. Te quiero”. También se sumó Belu Lucius, quien con su hermana Emily había visitado a Rocío en el hospital y ahora compartió su felicidad: “¡Todas las bendiciones Ro y Edu! Bienvenido Isidro hermoso”. El eco llegó incluso hasta Dalma Maradona, que dedicó unas palabras llenas de compromiso y futuro: “¡Todas las bendiciones para ustedes tres! ¡Isidro, sos hermoso! ¡Tenemos que esperar un poco, pero ya te vamos a ir a llenar a besos!”

Marengo decidió compartir públicamente la felicidad de este momento irrepetible. En su Instagram, publicó un video y acompañó la descripción con un emoji de pollito saliendo del huevo. “Estamos muy felices. Bienvenido bebito”, escribió, agregando la data esperada por sus seguidores: “Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg. Gracias a todos por los mensajitos hermosos”. En el mismo posteo, la modelo agradeció la compañía y el cariño recibido durante todo el embarazo, y destacó especialmente el trabajo de su obstetra, el Dr. Alejandro Falco, y de todo el equipo que la asistió: “Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico. No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, rey la rompes toda. A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio… y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo. Son enormes”.

Eduardo y Rocío con el pequeño Isidro a minutos de su nacimiento (Instagram)

El nacimiento de Isidro no solo marca un antes y un después en la vida de Rocío y Eduardo, sino que también genera un punto de unión y festejo en la familia Fort. La llegada del bebé fue recibida con una oleada de mensajes una vez que la noticia se hizo pública, y cada rincón digital se llenó de buenos deseos, corazones y palabras de apoyo para la flamante mamá. El presente de Rocío se llena así de abrazos virtuales y una felicidad incontenible.

Mientras empieza este capítulo, la modelo y el empresario celebran la concreción de un sueño largamente esperado. Entre los brazos de su familia, los saludos de colegas y amigos, y el cariño renovado de quienes la siguen desde siempre, Rocío Marengo disfruta de los primeros días junto a Isidro, apostando a la construcción de nuevos recuerdos y proyectos, con la emoción y la gratitud intactas.